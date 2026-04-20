Fuerte sismo en Japón activa alerta de tsunami y preocupación por posible “megaterremoto”

Un fuerte sismo en Japón sacudió durante la madrugada de este lunes 20 de abril (hora de Chile) la costa noreste del país asiático, generando minutos de alta tensión y la activación de una alerta de tsunami para varias prefecturas del Pacífico norte.

De acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el terremoto tuvo una magnitud cercana a 7,4–7,5 y se registró a las 16:53 hora local frente a la prefectura de Iwate, en el océano Pacífico, con suficiente intensidad como para hacer temblar edificios en Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.

¿Dónde fue el sismo y qué daños provocó?

El epicentro del terremoto en Japón se ubicó mar adentro, frente a la costa de Sanriku, a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la región noreste del archipiélago.

Hora del sismo: 16:53 del lunes 20 de abril, hora local.

Magnitud: inicialmente 7,4, luego ajustada en algunos reportes a 7,5.

Zona afectada: costa oriental del norte de Japón, incluyendo prefecturas como Iwate, Aomori, Hokkaido y parte de Miyagi y Fukushima.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en amplias zonas del país, sacudiendo edificios en Tokio y otras ciudades importantes. Poco después del sismo, se detectó una suba del nivel del mar de aproximadamente 80 centímetros en el puerto de Kuji, en Iwate, lo que confirmó la llegada de olas de tsunami menores respecto a los peores escenarios previstos inicialmente.

Hasta el momento, los reportes preliminares indican que las olas registradas se han mantenido por debajo de los 3 metros que se temían al activar la alerta máxima, y no se han informado daños catastróficos comparables a grandes desastres previos. Sin embargo, las autoridades insisten en que la situación aún debe tomarse con máxima seriedad.

Alerta de tsunami: evacuaciones y medidas de emergencia

Tras el sismo, la JMA emitió de inmediato una alerta de tsunami para el norte de Japón, con avisos de posibles olas de hasta 3 metros de altura en la franja costera comprendida entre Hokkaido y Fukushima.

Se emitieron órdenes (no siempre obligatorias) de evacuación para más de 180.000 personas en las zonas costeras.

La televisión pública japonesa y las autoridades locales instaron a los residentes a trasladarse a zonas altas y edificios designados como refugios.

Minutos después, una ola de aproximadamente 0,8 metros alcanzó el puerto de Kuji, confirmando la llegada del tsunami.

Con el paso de las horas y las primeras mediciones, la alerta de tsunami en Japón fue rebajada a un nivel de aviso, manteniendo la advertencia sobre olas de hasta 1 metro a lo largo de la costa nororiental del Pacífico japonés. Aun así, las autoridades mantienen el llamado a la prudencia y a no acercarse a las playas ni a zonas ribereñas.

Japón levanta la alerta de tsunami, pero advierte sobre riesgo de “megaterremoto”

Aunque la alerta de tsunami se dio por terminada en su nivel más crítico, el gobierno japonés y la Agencia Meteorológica emitieron un aviso especial de riesgo sísmico que ha encendido las alarmas en la comunidad internacional.

Según la JMA, tras este sismo de gran magnitud, la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto aún más fuerte (de magnitud 8,0 o superior) en el norte de Japón es mayor de lo normal durante los próximos días. Este escenario ha sido descrito por algunos medios como la alerta por un posible “megaterremoto” en la región.

La oficina del primer ministro informó que:

Se creó un equipo especial de gestión de crisis para monitorear la situación y coordinar eventuales respuestas de emergencia.

Se está evaluando de forma continua si existen daños estructurales importantes o víctimas producto del temblor y el tsunami inicial.

Las autoridades enfatizaron que no es posible asegurar si ocurrirá o no un terremoto aún mayor, pero piden a la población que actúe bajo el principio de autoprotección, preparando kits de emergencia, rutas de evacuación y planes familiares ante desastres.

Cómo se vivió el sismo en Japón y qué significa para la región

El nuevo terremoto en Japón revive los recuerdos de otros grandes desastres sísmicos y tsunamis que han afectado al país en las últimas décadas, en una de las zonas más activas del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Testigos en el norte del país describieron el movimiento como largo e intenso, con estanterías moviéndose y objetos cayendo al suelo, mientras que en Tokio muchas personas fueron sorprendidas por la oscilación de edificios altos en plena tarde laboral. En las costas de Iwate y Hokkaido, el mensaje fue claro: alejarse de inmediato del mar y subir a terreno elevado.

Para el resto del mundo, y en particular para países también sísmicos como Chile, lo ocurrido en Japón sirve como recordatorio de la importancia de:

Contar con sistemas de alerta temprana de tsunami.

Mantener una cultura de prevención y simulacros regulares.

Respetar siempre las indicaciones oficiales y no confiarse cuando se vive cerca de la costa.

¿Hay riesgo de tsunami o impacto directo en Chile?

A pesar de la magnitud del sismo, hasta el momento no se ha informado de una amenaza de tsunami para las costas de Chile u otros países de Sudamérica relacionada con este evento específico en Japón.

Los tsunamis más peligrosos para Chile suelen originarse en nuestra propia zona de subducción frente al Pacífico suroriental, aunque la comunidad científica siempre monitorea eventos mayores a nivel global para descartar cualquier efecto de largo alcance.

Desde la perspectiva chilena, la noticia se sigue con atención por el carácter sísmico compartido con Japón, pero sin indicios de impacto directo más allá de la preocupación y la empatía por lo que vive la población japonesa.

Recomendaciones de las autoridades japonesas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, hizo un llamado directo a los habitantes de las zonas donde se han emitido alertas o avisos: evacuar hacia lugares más elevados y seguros y mantenerse atentos a la información oficial.

Las recomendaciones clave son:

Alejarse de inmediato de playas, ríos y zonas bajas cercanas al mar.

Seguir las instrucciones de los gobiernos locales y de la televisión pública.

Preparar mochilas de emergencia con agua, linternas, radio, medicamentos y documentos importantes.

Aunque la primera ola de riesgo de tsunami ya pasó, el foco ahora está en el potencial de nuevas réplicas fuertes o de un terremoto mayor, por lo que la consigna en Japón es no bajar la guardia.

Una madrugada de alerta que mantiene en vilo al norte de Japón

El sismo en Japón de magnitud cercana a 7,5 y la posterior alerta de tsunami vividos en la madrugada chilena de este lunes vuelven a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las regiones ubicadas en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Si bien la amenaza inicial de olas de hasta tres metros se ha ido reduciendo y no se reportan, por ahora, daños masivos, la advertencia por un posible “megaterremoto” de magnitud 8,0 o superior mantiene la tensión en el norte japonés.

Para los lectores en Chile y Sudamérica, la situación refuerza la importancia de estar siempre preparados ante emergencias de origen natural. Japón, uno de los países más avanzados en sistemas de alerta y gestión de desastres, vuelve a dar el ejemplo: evacuar a tiempo, informarse por canales oficiales y asumir que la prevención es la mejor herramienta para salvar vidas.