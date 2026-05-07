Franco Mastantuono: la joya argentina que conquistó el Real Madrid

Hay talentos que emergen cada generación y redefinen lo que el fútbol puede esperar de un adolescente. Franco Mastantuono es, sin duda, uno de ellos. Con apenas 18 años, este mediocampista ofensivo nacido en la provincia de Buenos Aires ya viste la camiseta del club más laureado del mundo y encarna la ilusión de todo el fútbol argentino.

Origen e infancia: de Azul al mundo

Franco Mastantuono nació el 14 de agosto de 2007 en Azul, una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es hijo de Cristian y Sofía, y tiene dos hermanos: Lucila y otro más. Creció en un entorno familiar futbolero, aunque su primera disciplina deportiva no fue precisamente el fútbol: Mastantuono fue una promesa del tenis durante su infancia, antes de decantarse definitivamente por el balón.

En 2019, cuando tenía apenas 12 años, fue captado por las divisiones inferiores de Club Atlético River Plate de Buenos Aires, tras haberse formado previamente en el River Plate de Azul y posteriormente en el Club Cemento Armado, dos instituciones que forjaron su carácter y su técnica desde las raíces del fútbol del interior argentino. Este proceso de captación es uno de los pilares del sistema formativo millonario, que vio en el chico de Azul una capacidad fuera de lo común: zurdo natural, rápido, con habilidad para eludir rivales y una madurez inusual para su edad.

El surgimiento en River Plate

El camino de Mastantuono en las inferiores de River fue meteórico. Desde su llegada al club, su evolución como mediocampista ofensivo llamó la atención de entrenadores y scouts que veían en él cualidades que difícilmente aparecen dos veces en una misma generación. Su visión de juego, su pegada desde larga distancia y su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos lo diferenciaban del resto.

El gran salto llegó el 28 de enero de 2024, cuando debutó en la Primera División argentina en un partido contra Argentinos Juniors. Con tan solo 16 años, se convirtió en el tercer jugador más joven en debutar en la historia de River Plate, un hito que habla por sí solo del nivel que había demostrado en las categorías formativas. El fútbol argentino tenía un nuevo nombre que aprender de memoria.

Su primer título profesional llegó el 13 de marzo de 2024, en la Supercopa Argentina 2023, cuando River venció por 2-1 a Estudiantes de La Plata. Con 16 años, 6 meses y 18 días, se transformó en el campeón más joven en la historia del club. Un récord que cimentó aún más su leyenda dentro del Monumental.

Durante la temporada 2024, Mastantuono se consolidó en la Liga Profesional Argentina, aportando 7 goles y 4 asistencias en 20 partidos, demostrando no solo talento, sino consistencia y rendimiento sostenido bajo la presión de representar a uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Su gol en el Superclásico ante Boca Juniors, en particular, lo catapultó definitivamente al radar de los grandes clubes europeos.

Vida personal y perfil fuera de la cancha

River Plate footballer

Fuera del rectángulo de juego, Franco Mastantuono es descrito por quienes lo conocen como un joven con los pies sobre la tierra, consciente del privilegio que tiene pero sin perder la conexión con sus raíces. Conserva amistades de Azul, su ciudad natal, y mantiene una relación estrecha con su familia. En redes sociales, su cuenta de Instagram supera los 3 millones de seguidores, lo que da cuenta del impacto mediático que ya tiene a nivel global pese a su corta edad.

Físicamente, mide 1,78 metros y pesa alrededor de 73 kilos, constitución que le permite combinar agilidad con potencia en el juego aéreo y en las disputas físicas. Es zurdo, lo que le otorga una ventaja adicional en su posición y lo hace impredecible para los defensas rivales. Su número en el Real Madrid es el dorsal 30.

Franco Mastantuono y el Real Madrid: el fichaje del siglo

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid fue una de las operaciones de mercado más comentadas del fútbol mundial en 2025. El proceso comenzó meses antes de hacerse oficial: tanto el Real Madrid como el FC Barcelona se disputaron su firma en una puja que captó la atención de los principales medios deportivos de Europa y América.

Finalmente, el 12 de junio de 2025, el Real Madrid oficializó el fichaje mediante un comunicado: «El Real Madrid C.F. comunica que Franco Mastantuono será jugador de nuestro club durante las próximas seis temporadas, desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2031». La fecha de inicio no fue casual: el 14 de agosto es el propio cumpleaños número 18 de Mastantuono, el día en que legalmente podía firmar su primer contrato en Europa y marcharse al Viejo Continente.

El traspaso representó un ingreso de aproximadamente 45 a 63 millones de euros para River Plate, según las fuentes consultadas, convirtiéndose en una de las ventas más importantes de la historia del fútbol argentino. El nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, fue uno de los principales impulsores del fichaje, destacando la visión de juego del argentino, su eficacia en jugadas de balón parado y, especialmente, los informes positivos que recibió sobre su personalidad y actitud profesional.

Los equipos actuales de Franco Mastantuono

Real Madrid soccer player

Desde su incorporación oficial el 14 de agosto de 2025, Franco Mastantuono juega en el Real Madrid, donde defiende el dorsal número 30. Sin embargo, previamente participó en el Mundial de Clubes 2025 con River Plate, cumpliendo así el compromiso adquirido antes de emigrar a España.

En el plano internacional, Mastantuono también integra la selección argentina, siendo uno de los jugadores más destacados de su generación para la Albiceleste. Ya acumuló experiencia en torneos juveniles de alto nivel, incluyendo el Mundial Sub-17 de 2023, donde fue una de las figuras más destacadas.

¿Cuánto gana Franco Mastantuono?

El salario de Mastantuono en el Real Madrid fue revelado por Mundo Deportivo y confirmado por diversas fuentes especializadas: el jugador percibe 3,5 millones de euros por temporada, un sueldo que lo ubica en un rango similar al de Endrick, la otra joven estrella del club merengue. En términos mensuales, esto equivale aproximadamente a 608.000 euros al mes, según datos publicados por Fichajes.com.

Durante su etapa en River Plate, Mastantuono ganaba alrededor de 100.000 dólares mensuales, es decir, aproximadamente 1,2 millones de dólares al año, lo que lo convertía en uno de los futbolistas más influyentes económicamente dentro del plantel millonario. El salto a Europa supuso un aumento significativo, acorde con la magnitud del proyecto que lo aguardaba en el Santiago Bernabéu.

Una generación que promete

Franco Mastantuono llega al Real Madrid en un momento en que el fútbol mundial vive una explosión de jóvenes talentos. Su nombre ya se menciona en conversaciones junto al de Lamine Yamal del FC Barcelona, en lo que algunos analistas vaticinan como la próxima gran rivalidad generacional del fútbol europeo. Con una cláusula de rescisión, contratos hasta 2031 y el apoyo de una institución con la infraestructura y la historia del Real Madrid, las condiciones están dadas para que el chico de Azul escriba una historia digna de las páginas más grandes del deporte rey.