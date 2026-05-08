Fiscalía busca levantar secreto bancario de Camila Flores: la investigación por presunto fraude al Fisco que sacude al Senado

La investigación judicial que involucra a la senadora Camila Flores sigue escalando y ya se transformó en uno de los casos políticos más comentados de las últimas semanas en Chile. La Fiscalía Regional de Valparaíso solicitó al tribunal el levantamiento del secreto bancario de la parlamentaria, en el marco de una indagatoria por un eventual fraude al Fisco relacionado con el manejo de recursos parlamentarios y presuntas devoluciones de dinero por parte de asesores.

El caso tomó todavía más fuerza luego de que efectivos del OS9 de Carabineros ingresaran al Congreso Nacional para realizar diligencias en dependencias vinculadas a la senadora. La escena generó alto impacto político y mediático, especialmente porque incluyó incautación de computadores, celulares y documentos desde oficinas parlamentarias en el Senado.

La investigación todavía se encuentra en etapa desformalizada, pero las últimas acciones del Ministerio Público muestran que la causa está avanzando con rapidez y que los fiscales consideran que existen antecedentes suficientes para profundizar las diligencias financieras.

¿Qué investiga exactamente la Fiscalía?

La indagatoria apunta a determinar si existió un mecanismo irregular mediante el cual asesores parlamentarios de la senadora debían devolver parte de sus remuneraciones una vez recibido el pago oficial desde el Congreso.

Según antecedentes publicados por distintos medios, la Fiscalía sospecha que algunos trabajadores contratados con recursos públicos habrían entregado dinero en efectivo o realizado transferencias posteriores a cuentas vinculadas a la parlamentaria o personas cercanas a ella.

En caso de comprobarse, la situación podría configurar delitos asociados a fraude al Fisco, malversación o uso indebido de fondos públicos. Dentro de la carpeta investigativa ya existirían declaraciones de exasesores, registros bancarios preliminares y conversaciones de WhatsApp que están siendo analizadas por los investigadores.

La llamada “cuota Flores”

Uno de los conceptos que comenzó a circular en torno a la investigación es la denominada “cuota Flores”, nombre con el que algunos excolaboradores habrían identificado internamente estas supuestas devoluciones de dinero.

De acuerdo con los testimonios conocidos hasta ahora, algunos asesores habrían debido entregar parte de su sueldo después de recibir el pago proveniente de asignaciones parlamentarias.

Uno de los relatos más relevantes corresponde al ex asesor Julio Lillo, quien declaró ante la Fiscalía que la senadora le habría pedido dinero argumentando dificultades económicas y altos gastos personales. Según consignó T13, el excolaborador sostuvo que estas solicitudes no habrían sido un hecho aislado.

El testimonio de Lillo pasó rápidamente a transformarse en uno de los antecedentes clave dentro del caso, ya que describe una dinámica reiterada y no un episodio puntual.

Los chats y mensajes incorporados a la investigación

Otro de los elementos que fortalecieron la investigación fueron conversaciones extraídas desde teléfonos celulares y aplicaciones de mensajería.

Entre los antecedentes revelados aparecen chats de WhatsApp donde presuntamente se coordinaban pagos o entregas de dinero. Algunas frases filtradas por la prensa llamaron especialmente la atención pública, ya que podrían ser interpretadas como instrucciones vinculadas a montos específicos.

La Fiscalía busca establecer si esas conversaciones efectivamente corresponden a pagos relacionados con recursos parlamentarios o si tienen otra explicación.

En este tipo de investigaciones, los mensajes digitales suelen transformarse en pruebas importantes porque permiten reconstruir cronologías, acuerdos y vínculos entre los involucrados.

¿Por qué es tan importante levantar el secreto bancario?

La solicitud para acceder a las cuentas bancarias de la senadora representa uno de los pasos más delicados de toda la investigación.

El objetivo de la Fiscalía es analizar ingresos, transferencias, depósitos y movimientos financieros que eventualmente podrían coincidir con fechas en que los asesores realizaron devoluciones de dinero.

En términos prácticos, los investigadores buscan seguir la ruta del dinero.

Si aparecen depósitos frecuentes en efectivo o movimientos incompatibles con los ingresos declarados, estos antecedentes podrían transformarse en pruebas centrales para el caso.

Además, el levantamiento del secreto bancario permitiría revisar cuentas asociadas no solo a la parlamentaria, sino también a personas de su entorno que eventualmente pudieran haber participado en las operaciones investigadas.

El operativo del OS9 dentro del Senado

La semana pasada se produjo uno de los episodios más impactantes del caso cuando personal especializado del OS9 ingresó a oficinas del Senado en Valparaíso para ejecutar diligencias autorizadas judicialmente.

El procedimiento incluyó incautación de dispositivos electrónicos, computadores y documentación relacionada con contratos y asignaciones parlamentarias. Según investigaciones, las diligencias también se extendieron hasta inmuebles particulares vinculados a la senadora.

La imagen de funcionarios policiales ingresando al Congreso rápidamente generó repercusiones políticas y encendió nuevamente el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos dentro del Parlamento.

La respuesta de Camila Flores

Hasta ahora, la senadora ha negado categóricamente cualquier delito o irregularidad.

Desde que se conoció públicamente la investigación, Flores ha insistido en que nunca solicitó dinero a sus asesores y aseguró que colaborará con todas las diligencias necesarias para aclarar los hechos. Camila Flores

La parlamentaria también sostuvo que las acusaciones tienen motivaciones personales y que algunos testimonios corresponden a excolaboradores con conflictos previos.

En paralelo, desde Renovación Nacional han optado por mantener cautela pública frente al caso. Aunque algunos dirigentes han respaldado la presunción de inocencia de la senadora, otros reconocen en privado preocupación por el impacto político que podría tener la investigación.

Un nuevo golpe a la confianza en la política chilena

El caso vuelve a instalar cuestionamientos sobre el control de recursos públicos en instituciones políticas chilenas.

Durante los últimos años, distintas investigaciones por financiamiento irregular, uso de asignaciones o fraude al Fisco han deteriorado fuertemente la confianza ciudadana hacia la clase política. Casos como el Caso Penta o las investigaciones por gastos irregulares en municipalidades dejaron una huella profunda en la percepción pública.

Por eso, la investigación contra una senadora en ejercicio genera especial atención mediática y política.

Además, el hecho de que el caso involucre eventuales devoluciones de dinero provenientes de sueldos financiados con fondos públicos aumenta todavía más la gravedad de las acusaciones.

¿Qué puede pasar ahora?

El próximo paso clave será la resolución judicial respecto al levantamiento del secreto bancario. Si el tribunal autoriza la solicitud de la Fiscalía, los investigadores podrán acceder a cartolas, movimientos financieros y antecedentes bancarios que podrían ser determinantes para el futuro de la causa.

En paralelo, no se descarta que nuevos ex asesores entreguen declaraciones o que aparezcan más conversaciones y documentos relacionados con el caso.

Por ahora, la investigación sigue abierta y sin formalizados, pero las diligencias realizadas durante los últimos días muestran que el Ministerio Público está avanzando agresivamente en la búsqueda de pruebas. Y mientras el caso sigue creciendo, la presión política sobre Camila Flores también aumenta dentro del Congreso y en la opinión pública chilena.