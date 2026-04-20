¿Fin del ciclo europeo? Alexis Sánchez prepara su retorno a Sudamérica ante incierto panorama en Sevilla

Alexis Sánchez vive días claves en el tramo final de su carrera en Europa. Todo indica que su etapa en el Sevilla FC terminará en junio de 2026 y que el “Niño Maravilla” prepara su regreso definitivo a Sudamérica, con Brasil y Chile como los destinos más probables.

Según medios españoles y sudamericanos, el delantero chileno ya tiene claro que no renovará con el conjunto andaluz, donde su contrato vence el 30 de junio y ambas partes asumen que el ciclo está cerrado. Sevilla pelea en la parte baja de La Liga en torno al puesto 16 y la salida del tocopillano se enmarca en una reestructuración del plantel que busca rejuvenecer la ofensiva.

Fin de ciclo en Sevilla: contrato hasta junio y sin renovación

Alexis Sánchez llegó al Sevilla FC como refuerzo de experiencia para la temporada 2025-2026, pero su continuidad más allá de ese curso nunca estuvo garantizada. El vínculo firmado contemplaba solo hasta mediados de 2026 y no incluía cláusulas de extensión automática, algo que la propia dirigencia del club andaluz ha confirmado públicamente.

Desde la secretaría técnica de Sevilla han reiterado que el compromiso con Alexis es hasta el 30 de junio y que están “muy contentos de disponer de él” durante esta campaña, pero sin señales concretas de negociar un nuevo contrato. Fichajes especializados aseguran que el veterano atacante “no renovará su contrato” y que “ambas partes han asumido que su ciclo en el Sevilla FC ha llegado a su final”.

En paralelo, el rendimiento irregular del equipo —más cerca del descenso que de los puestos europeos— ha intensificado la sensación de cierre de etapa, tanto para el club como para el jugador. Aunque Alexis mantiene un discurso profesional y ha insistido en que está comprometido hasta el último día, la salida a mitad de año se da prácticamente por hecha.

¿Fin del ciclo europeo? Casi dos décadas en la élite

Si se confirma su partida en junio, Alexis Sánchez pondrá punto final a casi veinte años de carrera en el fútbol europeo. Desde su llegada al Udinese en Italia, pasando por su explosión en el FC Barcelona, sus años como figura en el Arsenal, su etapa en el Manchester United, su renacer en el Inter de Milán y sus pasos posteriores por Marsella y Sevilla, el tocopillano ha sido uno de los grandes embajadores del fútbol chileno en el Viejo Continente.

A sus 37 años, el goleador histórico de la Roja ha vuelto a ser tema central del mercado de fichajes, pero ya no tanto en Europa, sino en Sudamérica. La lectura general es que su ciclo en las grandes ligas está llegando a su cierre natural y que el siguiente capítulo se escribirá más cerca de casa, en un entorno donde pueda aportar jerarquía y experiencia sin la exigencia física extrema del fútbol europeo.

Las cartas sobre la mesa: Brasil y Chile como destinos

Hoy, el escenario está bastante acotado: tal como ha adelantado la prensa ibérica, Alexis maneja dos ofertas firmes desde Sudamérica, ninguna de ellas en Argentina. Según Radio Pauta y otros portales de fichajes, el chileno “tiene claro que no va a seguir en el Sevilla” y su equipo de representación trabaja sobre dos alternativas en el continente.

Brasil: Internacional de Porto Alegre, la opción más avanzada

La ruta más concreta apunta a Brasil. Diversos medios han informado que Internacional de Porto Alegre es el club que más ha avanzado para quedarse con el “Niño Maravilla”. Desde principios de 2026 se viene hablando de que el chileno fue ofrecido a Inter, con números sobre la mesa que incluyen un salario cercano a 530 mil reales mensuales en una primera propuesta y la posibilidad de llegar libre a mitad de año.

En un inicio, desde Porto Alegre se filtró que el club recibía el ofrecimiento pero sin avanzar en firme; sin embargo, con el paso de las semanas la situación cambió. Informaciones desde Brasil y España hablan de “primer paso dado” y de negociaciones en curso, hasta llegar al punto en que algunos portales sostienen que el acuerdo ya estaría sellado para que Alexis vista de Colorado la próxima temporada.

La prensa brasileña y chilena coincide en que Inter le ofrece:

Contrato por dos temporadas.

Una importante prima por firmar.

Un rol protagónico en un equipo que compite habitualmente en el Brasileirao y en torneos continentales.

Para Alexis, el Brasileirao representa una liga muy competitiva en Sudamérica, con estadios llenos, ritmo intenso y visibilidad internacional, pero a la vez un contexto menos desgastante que la élite europea en el día a día.

Chile: el regreso soñado que sigue latente

La otra opción que aparece, aunque con menor fuerza mediática, es un regreso al fútbol chileno. El propio Alexis ha reconocido en distintas entrevistas que la idea de volver al país para cerrar su carrera es un tema que siempre está presente, y los hinchas chilenos mantienen la ilusión de verlo nuevamente en una cancha nacional.

Si bien los informes actuales recalcan que “no es en Argentina” y que las dos ofertas concretas provienen de clubes sudamericanos fuera de ese país, se maneja la posibilidad de un club chileno como alternativa en caso de que las negociaciones con Brasil se compliquen o de que el propio jugador priorice lo emocional sobre lo económico.

Por ahora, el retorno romántico a Chile parece un plan B frente a la potencia deportiva y financiera que ofrece un equipo como Internacional de Porto Alegre, pero permanece latente como deseo tanto del jugador como de la afición.

Un cierre de temporada bajo presión en Sevilla

Mientras su entorno define el próximo paso, Alexis debe rendir al máximo en un contexto complejo. Sevilla vive una temporada muy difícil, con el equipo rondando la zona baja de la tabla y luchando por evitar el descenso en La Liga.

Las críticas en España han apuntado en parte a las figuras más veteranas del plantel, a quienes se les exige liderazgo y rendimiento consistente en medio de la crisis. En ese escenario, la situación contractual de Alexis —con su salida prácticamente asumida— añade un matiz extra: se espera que, pese a tener el futuro encaminado hacia Sudamérica, mantenga su compromiso total con la camiseta de Sevilla hasta el último partido.

Desde el vestuario, sin embargo, el mensaje es de confianza en su profesionalismo. Informaciones ligadas al club destacan que tanto el entrenador como la dirección deportiva valoran contar con Alexis en este tramo final del campeonato, especialmente ante las bajas por lesiones y sanciones que afectan a la plantilla.

¿Qué viene después de Sevilla? Proyección en Sudamérica

Pensar en el Alexis Sánchez post-Sevilla es pensar en la recta final de una carrera histórica. En Sudamérica, tanto en Brasil como en Chile, su llegada tendría:

Impacto deportivo: liderazgo, experiencia de élite, aporte en gol y asistencias.

Impacto mediático: aumento de interés en la liga donde juegue, venta de camisetas, mayor cobertura internacional.

Impacto simbólico: regreso del máximo goleador de la Roja a la región, cerrando un ciclo que inspiró a generaciones.

En el caso de Internacional de Porto Alegre, sumar a Alexis sería un golpe de mercado para pelear campeonatos locales y continentales, a la vez que un guiño a la hinchada de que el club apuesta por nombres de jerarquía. En el caso de un eventual retorno a Chile, el efecto sería aún más emocional, devolviendo al “Niño Maravilla” al lugar donde se formó antes de conquistar el mundo.

¿Fin del ciclo europeo… o último capítulo?

Todo apunta a que el vínculo con Sevilla será el último capítulo europeo de Alexis Sánchez. Aun así, más que un final abrupto, se trata de un cierre lógico: el chileno ha exprimido casi dos décadas al máximo nivel y ahora busca un entorno donde seguir compitiendo, pero con un foco diferente.

La sensación de “fin de era” se combina con la expectativa por ver qué puede aportar en Sudamérica, ya sea en el Brasileirao o en el fútbol chileno. Para muchos, lo que viene no es un epílogo menor, sino una fase donde su experiencia y su nombre pueden ser igual de determinantes, tanto dentro como fuera de la cancha.

Por ahora, lo único claro es que Alexis Sánchez no seguirá en Sevilla y que su entorno maneja dos caminos en el continente, con Brasil como favorito y Chile como la alternativa más romántica. Lo demás dependerá de cómo termine la temporada en Nervión y de la decisión final que tome el propio “Niño Maravilla” sobre dónde quiere escribir los últimos capítulos de su carrera.