Fenómeno del Niño Godzilla: qué es, causas, impactos y riesgos en Chile

El llamado “Niño Godzilla” se ha convertido en uno de los términos más peculiares en Chile durante 2026, especialmente ante las alertas por eventos climáticos extremos. Sin embargo, detrás de este llamativo nombre existe una mezcla de ciencia, proyecciones meteorológicas y también algo de exageración mediática.

¿Qué es el fenómeno del Niño Godzilla?

El término “Niño Godzilla” no corresponde a una categoría científica oficial, sino a un concepto popular utilizado para describir un evento de Fenómeno de El Niño extremadamente intenso.

En términos científicos, El Niño es un fenómeno climático que se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial aumentan por sobre lo normal durante varios meses. Esto altera los patrones atmosféricos globales, afectando lluvias, temperaturas y eventos extremos en distintas regiones del mundo.

El apodo “Godzilla” surge para describir una versión particularmente fuerte del fenómeno, es decir, un Niño muy intenso o “extraordinario”, capaz de provocar impactos climáticos severos.

Históricamente, episodios muy potentes como el de 2015-2016 también fueron llamados “super Niño” o “Niño Godzilla” debido a su magnitud global.

¿Por qué se habla de Niño Godzilla en Chile en 2026?

Según reportes recientes, existe una alta probabilidad de que El Niño se desarrolle durante 2026. Algunos pronósticos indican entre un 80% y 90% de probabilidad hacia fines de año, aunque su intensidad aún es incierta.

Esto ha generado preocupación en Chile, especialmente porque:

El país es altamente sensible a cambios en el Pacífico.

Eventos anteriores han provocado lluvias intensas, inundaciones y sequías.

La crisis climática ha intensificado fenómenos extremos.

El uso del término “Niño Godzilla” responde más a una alerta comunicacional que a una clasificación técnica. Expertos advierten que estos nombres pueden generar alarma innecesaria si no se entienden correctamente.

Cómo se produce el fenómeno del Niño (base científica)

Para comprender el Niño Godzilla, primero hay que entender el funcionamiento del fenómeno base.

El Niño ocurre cuando:

Se debilitan los vientos alisios en el Pacífico. El agua cálida se desplaza hacia la costa de Sudamérica. Aumenta la temperatura superficial del mar. Cambian los patrones de lluvia y presión atmosférica.

Este proceso forma parte del sistema climático conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), que alterna entre tres fases:

El Niño (calentamiento)

La Niña (enfriamiento)

Fase neutra

Cuando el calentamiento supera ciertos umbrales (por ejemplo, más de 2°C sobre lo normal), se considera un evento fuerte o extremo.

Diferencia entre El Niño normal y el “Niño Godzilla”

La principal diferencia radica en la intensidad y sus consecuencias:

Característica El Niño normal Niño Godzilla Intensidad térmica Moderada Muy alta Impacto climático Variable Extremo Frecuencia Cada 2-7 años Muy poco frecuente Riesgos Lluvias o sequías Eventos extremos simultáneos

En un evento tipo “Godzilla”, se espera una combinación de fenómenos extremos: lluvias intensas en cortos periodos, vientos fuertes, olas de calor y variabilidad climática abrupta.

Impactos del Niño Godzilla en Chile

Chile, especialmente la zona central, podría experimentar diversos efectos si se desarrolla un Niño intenso en 2026.

Lluvias intensas e inundaciones

Se prevén precipitaciones concentradas en pocos días, lo que aumenta el riesgo de:

Inundaciones urbanas

Desbordes de ríos

Aluviones

Vientos fuertes y daños estructurales

El fenómeno podría traer ráfagas intensas que provoquen:

Caídas de árboles

Cortes de energía

Daños en viviendas

Olas de calor en verano

Tras el invierno, el verano 2027 podría presentar temperaturas récord, aumentando riesgos como incendios forestales.

Problemas en infraestructura

Expertos advierten que el verdadero riesgo no siempre está en el fenómeno en sí, sino en la preparación de las ciudades.

El rol del cambio climático

El cambio climático está amplificando los efectos de El Niño. Hoy, los eventos extremos son más frecuentes e intensos que en décadas anteriores.

Esto implica que:

Las lluvias pueden ser más violentas

Las sequías más prolongadas

Los sistemas climáticos más impredecibles

Como señalan especialistas, “lo extremo se vuelve más extremo” en el contexto actual.

¿Es real el Niño Godzilla o es exageración?

El Niño Godzilla no es un fenómeno científico oficial. Es un término mediático que describe un posible escenario de alta intensidad.

Sin embargo, eso no significa que el riesgo sea falso. Lo que sí es real es:

La alta probabilidad de El Niño en 2026

La posibilidad de que sea fuerte

Los impactos potenciales en Chile

Por lo tanto, el concepto puede ser exagerado en el nombre, pero la amenaza climática sí es concreta.

Medidas de prevención ante un posible Niño intenso

Dado el escenario, autoridades y expertos recomiendan prepararse con anticipación. Algunas medidas clave incluyen:

En el hogar

Revisar techos y canaletas

Mantener sistemas de drenaje limpios

Tener kits de emergencia

A nivel comunitario

Mejorar infraestructura de evacuación de aguas

Monitorear zonas de riesgo

Fortalecer sistemas eléctricos

A nivel país

Planificación urbana resiliente

Sistemas de alerta temprana

Gestión de recursos hídricos

¿Debemos preocuparnos del fenómeno aquí en Chile?

El fenómeno del Niño Godzilla, aunque no es un término científico, refleja una preocupación real: la posibilidad de un evento de El Niño intenso con consecuencias significativas en Chile.

La evidencia actual indica que:

El Niño llegará con alta probabilidad en 2026

Su intensidad aún es incierta

Los impactos podrían ser importantes

Más que alarmarse por el nombre, lo relevante es entender el fenómeno y prepararse adecuadamente. En un contexto de cambio climático, la adaptación y prevención son claves para reducir riesgos.