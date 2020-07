Evolución de la Coctelería Mundial

Para quienes quieren entender y ser más entendidos

Intentamos trazar las líneas temporales de la coctelería y los cócteles hasta su nacimiento. Cómo se cree que surgieron, de dónde viene su nombre… Los orígenes y la historia del arte de la mezcla

Los problemas por encontrar un punto de inicio claro debemos sumar lo fino que es posible hilar etimológicamente hablando. Cuando hablamos de la coctelería hablamos del “arte de preparar cócteles” según el DRAE, y cuando hablamos de un cóctel, nos estaríamos refiriendo a una “bebida compuesta de una mezcla de licores a la que se añaden por lo común otros ingredientes”. Pero en estas definiciones no está la verdad absoluta, y es que si nos ponemos puristas y escuchamos a parte de los profesionales de este apasionante mundo, descubriremos que hay mucho más.

Qué es un cóctel y cuál es su etimología

Según dónde consultemos o a quién preguntemos encontraremos unas respuestas u otras. Por lo general, se define como cóctel una preparación a base de una mezcla de diferentes bebidas que normalmente incluye uno o más tipos de bebidas alcohólicas. Pero como todos sabemos, mezclas sin una pizca de alcohol son también llamadas así.

Otras definiciones circunscriben el uso de la palabra cuando la combinación contiene tres o más ingredientes, siendo alcohólicos como mínimo dos de ellos. Además, suele añadirse que si la mezcla consta solamente de un espíritu destilado y un acompañante tipo refresco o zumo, es un highball. Si la mezcla es un espíritu destilado y un licor, un dúo; y cuando suma un mezclador como tercer ingrediente, un trío.

¿Pero la palabra cóctel de dónde viene? Cock-tail o cocktail, aquí no hay duda, pero el vocablo anglosajón se encuentra disputado. La primera referencia a la misma se encuentra en la publicación británica The Morning Post, donde aparece en marzo de 1798 con guión de por medio refiriéndose supuestamente a una forma vulgar de llamar al jengibre. Unos pocos años más tarde, en 1803, en la publicación estadounidense The Farmer’s Cabinet se escribe por primera vez como una bebida probablemente no alcohólica.

Sería todavía unos años más tarde cuando, en 1806, ahora sí, cocktail se referiría a una mezcla de bebidas con alcohol. Sería en el The Balance and Columbian Repository publicado en Hudson, Nueva York. Su editor, Harry Croswell, respondía a la pregunta “¿Qué es un cóctel?”:

Un ‘cóctel’ es un licor estimulante, compuesto por espíritus de cualquier tipo, azúcar, agua y bíteres. […] Y a pesar de tantas historias y evidencias registradas, hay más hipótesis. El sazerac, una variante del coñac o el whisky local de Nueva Orleans, se prepara habitualmente utilizando como medidor una huevera, el típico recipiente empleado para servir los huevos pasados por agua. Este elemento de las vajillas es llamado en francés coquetier, y algunos sostienen que podría tratarse del origen de la palabra cocktail. Al igual que podría ser una adaptación de cock ale, una cerveza hecha en el siglo XVII y XVII en Inglaterra y que empleaba gallo [sic] en su elaboración.

Los orígenes de la coctelería

El significado que le demos al concepto que engloba cada una de las preparaciones y a las propias preparaciones influye a la hora de hablar de orígenes. Porque no es lo mismo hablar de una mezcla de bebidas alcohólicas o una mezcla de bebidas sin alcohol. Tampoco, por tanto, de cócteles como los que conocemos hoy en día o cócteles creados con fines menos lúdicos como son los medicinales.

Así por ejemplo, encontramos preparados de hierbas y determinados espíritus en siglos remotos, como el XVI, con exponentes como el Bénédictine. Es una combinación secreta de veintisiete plantas y especias, convertidas en un licor homogéneo, que fue creado en el año 1510 en la abadía de Fécamp por el monje Dom Bernardo Vinvelli.

De igual modo, el arte de mezclar ingredientes y crear bebidas con fines medicinales se remonta, según algunos, todavía más atrás. Concretamente al conocido como siglo de Alejandro Magno, el siglo IV antes de nuestra Era, cuando se estima que ya se realizaban con profusión este tipo de preparaciones.

No obstante, es habitual encontrar señalado como padre de la coctelería más contemporánea, aquella pensada para el disfrute mediante la ingesta —moderada— de alcohol, a un farmacéutico de Nueva Orleans. En los inicios del siglo XIX, Antoine Amédée Peychaud, que así se llamaba, pasó de la farmacia a preparar diferentes combinaciones de bebidas, con fines no medicinales, para sus amigos. Para ello, como medidor, utilizó una huevera. La historia, con tintes de leyenda, le atribuye por tanto también la invención indirecta del término cocktail, teniendo grandes similitudes con una de las hipótesis que relatábamos al inicio.

Botes de vidrio de tipo farmacia

De igual modo, el arte de mezclar ingredientes y crear bebidas con fines medicinales se remonta, según algunos, todavía más atrás. Concretamente al conocido como siglo de Alejandro Magno, el siglo IV antes de nuestra Era, cuando se estima que ya se realizaban con profusión este tipo de preparaciones.

No obstante, es habitual encontrar señalado como padre de la coctelería más contemporánea, aquella pensada para el disfrute mediante la ingesta —moderada— de alcohol, a un farmacéutico de Nueva Orleans. En los inicios del siglo XIX, Antoine Amédée Peychaud, que así se llamaba, pasó de la farmacia a preparar diferentes combinaciones de bebidas, con fines no medicinales, para sus amigos. Para ello, como medidor, utilizó una huevera. La historia, con tintes de leyenda, le atribuye por tanto también la invención indirecta del término cocktail, teniendo grandes similitudes con una de las hipótesis que relatábamos al inicio.

La coctelería en nuestros días

Sea como fuere, los cócteles como tal comenzaron a hacerse populares en Estados Unidos a finales del siglo XIX y han llegado hasta nuestros días con grandes épocas de ingenio, como la provocada indirectamente por la ley seca estadounidense. En el siglo XX se convirtieron en símbolo de distinción, los lugares de moda de Norteamérica y Europa comenzaron a servir mil y una creaciones, las diferentes guerras mundiales y los contingentes americanos ayudaron a extenderlo más todavía y con todo ello alcanzamos la actualidad.

La mayoría de restaurantes, bares y pubs del planeta ofrecen cócteles en sus cartas. Los profesionales del arte, los bármanes, han conseguido ser un elemento imprescindible de los mejores establecimientos del mundo y recibir un reconocimiento más que merecido. La cultura de la coctelería está instalada en la sociedad moderna y forma parte de ella. Los cócteles, más allá de ser una simple combinación de licores, son mucho más.

La coctelería volvió a sus raíces. Las confecciones simples, claras y elegantes se han convertido en el nuevo norte de los mixólogos en el mundo entero.

Esto de los tragos rápidos que involucran uno o dos jugos embotellados y espíritus destilados de acuerdo al precio, pasó a segundo plano y hoy una noche de drinks vuelve a ser algo de lo que puedes estar orgulloso.

La evolución de la coctelería en los últimos 100 años. Disfrútalo y planifica con tus amistades la próxima noche de coctelería y diversión.

Antonio Muñoz, Consultor de Bares, +56976072356

Comments