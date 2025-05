Estadísticas del iPhone: Demografía y usuarios clave en 2024

El iPhone no es solo un teléfono; es casi un símbolo de identidad para millones de personas en todo el mundo. Desde su lanzamiento en 2007, ha pasado de ser una novedad tecnológica a convertirse en una extensión de la vida cotidiana de sus usuarios. En 2024, su impacto sigue creciendo, y conocer quiénes lo usan, por qué lo eligen y cómo interactúan con él nos dice mucho sobre las tendencias tecnológicas y sociales del momento.

De hecho, en el primer trimestre fiscal de 2025 la empresa Apple ingresó aproximadamente 70.000 millones de dólares estadounidenses por la venta de iPhones a nivel mundial.

Hoy en día, la comunidad de usuarios de iPhone es más diversa que nunca. Aunque por años se asoció con un perfil de alto poder adquisitivo y fanáticos de la tecnología, las cosas han cambiado. Con modelos más accesibles y un ecosistema cada vez más integrado, Apple ha conseguido captar la atención de distintas generaciones, desde adolescentes hasta adultos mayores, y en mercados donde antes su presencia era limitada.

En La Tendencia vamos a explorar las estadísticas clave del iPhone en 2024, analizando quiénes son sus principales usuarios, en qué países tiene más presencia y cómo ha evolucionado su demografía en los últimos años.

Si alguna vez te has preguntado si eres parte del «perfil clásico» de usuario de iPhone o si este sigue siendo el teléfono de moda entre los más jóvenes, aquí encontrarás respuestas basadas en datos y tendencias actuales.

Estadísticas del iPhone: Evolución del número de usuarios (2015-2023)

Los números no mienten: el iPhone sigue siendo un fenómeno global en constante crecimiento. En menos de una década, Apple ha más que duplicado su base de usuarios, pasando de 569 millones en 2015 a 1.38 mil millones en 2023. Este crecimiento no es casualidad; es el resultado de una estrategia bien calculada que combina innovación, marketing y un ecosistema de productos y servicios que fideliza a los usuarios.

Un dato interesante es la aceleración del crecimiento en los últimos años. Si bien la adopción del iPhone siempre ha ido en ascenso, la barrera de los mil millones de usuarios se rompió en 2020, justo en medio de la pandemia, cuando los dispositivos móviles se convirtieron en herramientas aún más esenciales para el trabajo, el entretenimiento y la comunicación. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante, con más de 100 millones de nuevos usuarios cada año.

Este ritmo de expansión sugiere que Apple ha encontrado formas efectivas de llegar a más mercados y segmentos de usuarios. Modelos más accesibles, programas de financiamiento y la creciente dependencia del ecosistema Apple (con servicios como iCloud, Apple Music y Apple Pay) han convertido al iPhone en algo más que un teléfono: es una puerta de entrada a un estilo de vida digital cada vez más integrado. La gran pregunta es, ¿seguirá creciendo a este ritmo en los próximos años?

Estadísticas del iPhone: Cuota de mercado de Sistemas Operativos Móviles

El mundo de los smartphones está dominado por dos grandes jugadores: iOS y Android. Hoy, el iPhone representa el 27,73% del mercado mundial de sistemas operativos móviles, una cifra impresionante considerando que Apple ofrece una gama de dispositivos más limitada y con precios generalmente más altos que muchos modelos Android. Sin embargo, lo que le falta en cantidad, lo compensa en fidelidad de usuarios y un ecosistema que hace difícil que alguien quiera cambiar de marca una vez que entra al mundo Apple.

Por otro lado, Android sigue siendo el rey con un aplastante 71,67% del mercado. Su éxito radica en su diversidad: hay teléfonos Android para todos los gustos y presupuestos, desde modelos premium hasta opciones económicas accesibles en casi cualquier rincón del mundo. Su flexibilidad y personalización lo convierten en la opción preferida de millones de usuarios que buscan variedad en marcas, precios y funcionalidades.

Y luego tenemos ese pequeño pedazo de la torta marcado como «Otros». Es un porcentaje casi insignificante, pero representa a sistemas operativos alternativos como HarmonyOS de Huawei o versiones especializadas de Linux para móviles. Aunque su presencia es mínima, nos recuerdan que, aunque el mercado móvil está dominado por dos gigantes, siempre hay espacio para la innovación y las sorpresas tecnológicas.

Estadísticas del iPhone: Segmentación de usuarios por género

Cuando hablamos de los usuarios del iPhone, a veces imaginamos que todos son iguales: fans de la tecnología, gente que ama la estética Apple o simplemente personas que no pueden vivir sin AirDrop. Pero al mirar los datos con más detalle, nos damos cuenta de que hay pequeñas diferencias interesantes, como la distribución por género.

En 2024, un 31% de las personas que usan iPhone se identifican como mujeres, mientras que un 28% se identifican como hombres. Si bien la diferencia no es gigante, sí nos sugiere que las mujeres tienen una ligera preferencia por el ecosistema Apple. Tal vez sea por el diseño intuitivo, la calidad de las cámaras (un punto fuerte entre quienes aman capturar momentos), o simplemente por la experiencia sin complicaciones que ofrece iOS.

Ahora, hay un dato que también importa: ¿y el resto de los usuarios? Estos porcentajes no suman 100%, lo que nos recuerda que hay una diversidad más amplia que no siempre queda reflejada en las estadísticas clásicas. Lo cierto es que el iPhone ha sabido conectar con muchas personas distintas, más allá del género o la edad, y eso es parte de su secreto para mantenerse relevante año tras año.

Estadísticas del iPhone: Segmentación de usuarios por grupo etario

El iPhone no tiene una edad favorita. O mejor dicho, parece que todas las edades tienen una razón para elegirlo. Si bien el grupo de 25 a 34 años lidera con un 23% del total de usuarios, lo siguen muy de cerca tanto los jóvenes de 18 a 24 como los adultos de 35 a 44, con un 20% cada uno. Esto habla de una marca que logra conectar con distintas generaciones, desde quienes crecieron con tecnología hasta quienes la adoptaron más tarde, pero hoy no pueden vivir sin ella.

Lo interesante es que la presencia del iPhone no decae entre los mayores de 55 años: representan un 21% de los usuarios. Este grupo, que hace solo unos años se mostraba más distante de la tecnología, ha entrado con fuerza al mundo digital, y el iPhone les ofrece una experiencia confiable, intuitiva y segura. La interfaz simple, el soporte técnico confiable y la integración con otros dispositivos Apple son ventajas que muchas personas valoran, sin importar la edad.

El grupo que aparece con menor porcentaje es el de 45 a 54 años, con un 16%. ¿Una posible explicación? Tal vez muchos usuarios de este rango ya se sientan cómodos con otros sistemas, o simplemente esperan más funcionalidad por menos dinero, lo que los lleva hacia opciones Android. Aun así, está claro que el iPhone ha dejado de ser “el teléfono de los jóvenes” para convertirse en un dispositivo transversal, que acompaña a personas en distintas etapas de su vida.

Estadísticas del iPhone: Las 10 aplicaciones más populares de iPhone

El ranking de las aplicaciones más descargadas en iPhone durante 2024 nos deja claro que la mezcla perfecta entre utilidad y entretenimiento sigue marcando tendencia. En el primer lugar aparece Google, con más de 6,3 millones de descargas, lo que es curioso considerando que los iPhone ya traen Safari. Pero ahí está la magia: muchas personas se sienten más cómodas con los servicios de Google, ya sea por costumbre o por trabajo. Le sigue de cerca CapCut, la app de edición de video favorita de quienes viven creando contenido para redes.

Una sorpresa interesante es la presencia de ICOCA en el tercer lugar, una app japonesa de transporte que refleja cómo los rankings globales también recogen tendencias locales muy fuertes. Y, por supuesto, ChatGPT se mete en el top 5 con más de 4,6 millones de descargas, mostrando el enorme interés por la inteligencia artificial y las herramientas conversacionales. TikTok, WhatsApp, YouTube e Instagram siguen siendo gigantes en popularidad, lo que demuestra que la necesidad de conexión, entretenimiento y expresión sigue reinando.

Más abajo, pero no menos importantes, encontramos a Google Chrome y Netflix. Su presencia en el top 10 muestra cómo los usuarios de iPhone no tienen problema en combinar servicios de distintas plataformas para personalizar su experiencia. En resumen: tener un iPhone no significa usar solo cosas de Apple. Las personas eligen lo que les funciona, y esa mezcla de libertad, hábitos y tendencias culturales se refleja perfectamente en estas cifras.

Estadísticas del iPhone: Ranking de los teléfonos más vendidos

Durante el tercer trimestre de 2024, Apple volvió a hacer de las suyas y se quedó con 4 de los 10 primeros puestos en la lista de smartphones más vendidos. El iPhone 15 lidera el ranking, seguido muy de cerca por sus hermanos mayores, el 15 Pro Max y el 15 Pro. También aparece el iPhone 14, que sigue dando pelea a pesar de ser parte de una generación anterior. Esta presencia fuerte reafirma algo que ya sabemos: cuando Apple lanza algo nuevo, el mundo se detiene a mirar… y a comprar.

Pero Apple no está sola. Samsung tiene una presencia igual de potente, aunque con una estrategia distinta: modelos accesibles, como los Galaxy A15 (en versiones 4G y 5G), el A05 y el A35, todos pensados para quienes buscan rendimiento sin romper el bolsillo. En la lista también se cuela el Galaxy S24, el flagship que compite directamente con los iPhone más premium. Esto demuestra que Samsung sigue cubriendo todas las gamas y apuntando a un público masivo con opciones para todos los gustos.

Y si hablamos de marcas que sorprenden, Redmi también dice presente con su modelo 13C 4G. Este tipo de teléfonos, más económicos pero muy funcionales, siguen teniendo una demanda altísima en mercados emergentes. En resumen, el top 10 de este trimestre refleja bien lo que pasa en el mundo real: Apple domina en el segmento premium, Samsung se mueve como pez en el agua entre todas las gamas, y marcas como Redmi no dejan de ganar terreno entre quienes buscan smartphones buenos, bonitos y baratos.

Estadísticas del iPhone: Diferencia entre ingreso promedio de usuario de Iphone y usuario de Android

Una de las diferencias más comentadas entre usuarios de iPhone y Android no tiene nada que ver con la cámara, el sistema operativo o los emojis… sino con el bolsillo. Un estudio de Slickdeals reveló que los usuarios de iPhone tienen un ingreso anual promedio de $53,251 dólares, bastante por encima de los $37,040 que ganan en promedio quienes usan Android. Es una diferencia significativa, y aunque no implica que tener un iPhone te haga ganar más, sí dice algo sobre el perfil del comprador.

Este dato no debería sorprender tanto si pensamos en cómo Apple posiciona sus productos: como dispositivos premium, con precios más altos, ecosistema cerrado y una propuesta de valor basada en la calidad, el diseño y la experiencia. Para muchas personas, comprar un iPhone no es solo una decisión tecnológica, también es una elección de estilo de vida. En cambio, Android ofrece una gama amplísima de precios y modelos, lo que lo hace mucho más accesible para usuarios con presupuestos variados.

Ahora, esto no significa que una plataforma sea “mejor” que la otra. Al contrario, lo interesante es ver cómo diferentes segmentos encuentran valor en distintas opciones. Mientras unos prefieren invertir más por una experiencia cerrada y optimizada, otros valoran la libertad de personalización y la variedad de dispositivos que ofrece Android. Al final del día, tanto iPhone como Android conviven en un ecosistema global donde lo importante es que cada usuario encuentre lo que realmente necesita… y lo que se puede permitir.

Estadísticas del iPhone: Comportamiento diario promedio Iphone vs. Android

Más allá de las marcas y los sistemas operativos, hay algo que todos tenemos en común: el teléfono se ha vuelto una extensión de nuestra vida. Pero cuando comparamos a los usuarios de iPhone y Android, las diferencias en el uso diario llaman bastante la atención. Los usuarios de iPhone pasan en promedio casi 5 horas frente a la pantalla (¡4 horas y 54 minutos!), mientras que los usuarios de Android se quedan en 3 horas y 42 minutos. Esa diferencia de más de una hora nos habla de hábitos distintos, tal vez motivados por el tipo de contenido que consumen, la cantidad de apps instaladas o simplemente el estilo de vida.

Los mensajes de texto también reflejan este contraste: quienes usan iPhone envían 58 al día, más del doble que los 26 de los usuarios de Android. ¿Será que iMessage tiene algo que ver? Probablemente sí. Apple ha creado una experiencia de mensajería muy integrada que motiva a sus usuarios a comunicarse más dentro del mismo ecosistema. Mientras tanto, en Android, donde la diversidad de apps de mensajería es más amplia, puede que parte de esas conversaciones se divida entre WhatsApp, Telegram o incluso SMS tradicionales.

Y cuando hablamos de selfis, el iPhone vuelve a liderar: 12 autorretratos diarios frente a los 7 de Android. Lo anterior puede explicarse por la calidad de la cámara, pero también por un componente cultural: el iPhone está muy ligado a la estética, el contenido visual y la cultura del “mostrar”. No es mejor ni peor, simplemente distinto. Al final, estos datos nos recuerdan que la tecnología no solo nos conecta, también moldea pequeños (o grandes) detalles de cómo vivimos el día a día.

El perfil del usuario de iPhone en 2024 y su impacto en el mercado móvil

El análisis del comportamiento, demografía y hábitos de los usuarios de iPhone en 2024 revela un panorama sólido y coherente: Apple no solo vende un producto, vende una experiencia que se adapta a distintos grupos etarios, pero con un perfil bastante definido en cuanto a estilo de vida y poder adquisitivo. Quienes eligen iPhone tienden a ser más activos digitalmente, más conectados y más propensos a adoptar nuevas tecnologías. Este perfil ayuda a entender por qué el iPhone mantiene una fuerte presencia en el segmento premium del mercado de smartphones.

Desde una perspectiva de marketing digital, entender a los usuarios de iPhone es clave para marcas que buscan segmentar por comportamiento y no solo por demografía. Las estadísticas muestran que este grupo interactúa más con su dispositivo, consume más contenido, y participa más activamente en redes sociales y plataformas de mensajería. Esto convierte al ecosistema Apple en un terreno fértil para campañas de alto impacto, especialmente en sectores como moda, tecnología, entretenimiento y servicios financieros.

Además, el fuerte posicionamiento del iPhone en categorías de ingresos altos y hábitos de consumo intensivo refuerza su rol como símbolo de estatus y elección de estilo de vida. A esto se suma la fidelidad que genera su ecosistema cerrado, lo que no solo impulsa la venta de dispositivos, sino también el uso de servicios como iCloud, Apple Music, Apple Pay y muchas apps exclusivas del entorno iOS. Para el mercado de aplicaciones móviles, este grupo sigue siendo uno de los más valiosos y activos.

En resumen, entender al usuario de iPhone en 2024 es entender una parte fundamental del mercado móvil global. Las estadísticas de uso, preferencias por aplicaciones, distribución por edad y diferencias con Android nos ofrecen información valiosa para marcas, desarrolladores y creadores de contenido. Si bien Android domina en volumen, Apple sigue liderando en engagement, ingresos y lealtad del usuario, marcando un camino claro para quienes apuntan a audiencias más conectadas, exigentes y con alto potencial de consumo.