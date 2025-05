Estadísticas de Twitch: Datos demográficos y de usuarios clave en 2024

Si antes Twitch era territorio exclusivo de gamers y maratones de videojuegos, hoy la plataforma se ha convertido en un verdadero ecosistema digital. Desde charlas relajadas con creadores de contenido hasta conciertos en vivo, clases de cocina y transmisiones de arte, el streaming en Twitch, lanzado en 2022, ha diversificado su propuesta al punto de atraer audiencias que van mucho más allá del joystick.

Durante 2024, Twitch sigue marcando presencia como una de las plataformas favoritas para conectarse en tiempo real. Y no solo estamos hablando de millones de visualizaciones: también hay tendencias, comportamientos y datos demográficos que nos ayudan a entender mejor quién está del otro lado de la pantalla. ¿Qué edades predominan? ¿Desde qué países se conectan? ¿Cómo ha cambiado el perfil del usuario en el último año?

En La Tendencia te compartimos las estadísticas más recientes sobre Twitch: quiénes lo usan, cómo lo usan y por qué sigue siendo una pieza clave en el mundo del contenido en vivo. Si te interesa el streaming, el marketing digital o simplemente quieres saber por qué tanta gente pasa horas viendo transmisiones, este repaso te va a interesar.

Estadísticas de Twitch: Espectadores simultáneos (2015-2024)

El gráfico nos muestra claramente cómo Twitch vivió un verdadero boom entre 2019 y 2021. Con la pandemia como contexto, el número de espectadores simultáneos se disparó, alcanzando su punto más alto en 2021 con 2,78 millones. Fue un momento en que muchos buscaron compañía, entretenimiento y conexión a través de las pantallas, y Twitch respondió con una comunidad activa y variada.

Desde entonces, ha habido un leve descenso. En 2024, el promedio de espectadores simultáneos bajó a 2,37 millones. No es una caída dramática, pero sí marca una estabilización luego del pico pandémico. Esta disminución también puede interpretarse como una maduración del ecosistema: Twitch ya no crece de forma explosiva, pero sigue siendo una plataforma sólida, con una base de usuarios fiel.

Lo interesante es que, pese a esta baja, Twitch se mantiene muy por encima de sus cifras pre-2020. En otras palabras, lo que era considerado un nicho hace menos de una década, hoy sigue convocando a millones cada día. Más que una caída, podríamos hablar de una consolidación: Twitch dejó de ser solo tendencia para convertirse en un hábito

Estadísticas de Twitch: Evolución de horas de visualización

El crecimiento en las horas de visualización de Twitch durante la última década es sencillamente asombroso. En 2012, los usuarios vieron apenas 200 millones de horas. Doce años después, esa cifra se multiplicó más de cien veces, llegando a los 20.800 millones en 2024. Este aumento habla de una transformación profunda en cómo consumimos entretenimiento: más participativo, más en vivo y más centrado en la comunidad.

Ahora bien, si miramos los últimos tres años, notamos una pequeña curva descendente. El peak se alcanzó en 2021 con 22.800 millones de horas vistas, seguido de caídas moderadas año tras año. En 2024, el descenso fue de un 2,8 % respecto a 2023. No es un colapso, pero sí una señal clara de que Twitch está dejando atrás su fase de crecimiento explosivo y entrando en una etapa más estable y competitiva.

A pesar de esta baja, Twitch sigue siendo una de las plataformas más vistas del mundo. Que millones de personas pasen tantas horas conectadas a transmisiones en vivo dice mucho del valor emocional que tiene la plataforma para sus usuarios. No es solo ver contenido: es acompañar, participar, comentar, donar, pertenecer. Las cifras pueden fluctuar, pero el vínculo con la comunidad sigue siendo el corazón de todo.

Estadísticas de Twitch: Ranking de las plataformas más usadas por gamers en Estados Unidos

El gráfico deja algo muy claro: aunque Twitch y Discord están fuertemente ligados al mundo gamer, no son las plataformas más usadas entre quienes juegan videojuegos en Estados Unidos. El podio se lo llevan YouTube (60 %), Facebook (58 %) e Instagram (42 %), tres gigantes del contenido más tradicional que, aun con sus diferencias, siguen siendo clave para descubrir juegos, seguir creadores o simplemente compartir partidas.

Discord y TikTok comparten un respetable 37 %, lo que demuestra que la experiencia gamer no solo vive del streaming, sino también de la conversación en tiempo real y el contenido corto, dinámico y viral. Twitch aparece más abajo, con un 29 %, lo que quizás sorprenda, pero tiene sentido: muchos gamers la usan para consumir contenido, pero no necesariamente como su principal red para interactuar o comunicarse.

También es interesante ver cómo Reddit (23 %) y plataformas más «de nicho» como TeamSpeak (3 %) o WeChat (3 %) siguen teniendo su lugar. Incluso redes más visuales como Pinterest (20 %) y Flickr (6 %) tienen presencia, lo que habla de la diversidad de perfiles dentro del mundo gamer. No todo es jugar: también se trata de ver, compartir, aprender y construir comunidad desde distintos espacios digitales.

Estadísticas de Twitch: Usuarios de la plataforma por país

Estados Unidos lidera con amplia ventaja la lista de países con más audiencia en Twitch, concentrando nada menos que el 29,08 % de los visitantes únicos. Esto significa que casi un tercio del tráfico total de la plataforma proviene solo de EE. UU., lo que confirma su posición como epicentro del streaming a nivel mundial. No es raro, considerando que muchos de los streamers más influyentes y eventos más grandes nacen o se transmiten desde allí.

Más abajo, pero igualmente relevantes, aparecen Brasil (6,03 %), Alemania (4,55 %), Japón (4,43 %) y Rusia (3,48 %). Estos países representan culturas muy distintas, lo que habla de la capacidad de Twitch para adaptarse a distintos contextos e idiomas. En Brasil, por ejemplo, la comunidad hispano y lusoparlante ha ganado un espacio fuerte; mientras que en Japón, Twitch crece a la par del contenido de anime, música y juegos móviles.

Aunque el resto del mundo también tiene presencia, este top 5 deja en evidencia dónde se concentran las grandes masas de audiencia. Para creadores y marcas, conocer esta geografía del streaming no es un dato más: puede ser la clave para conectar mejor con las audiencias, programar horarios estratégicos o decidir en qué idioma crear contenido.

Estadísticas de Twitch: Segmentación de usuarios por edad

No es sorpresa que Twitch sea terreno joven, pero ver las cifras lo deja aún más claro: un abrumador 72 % de su audiencia tiene menos de 35 años. El grupo más numeroso es el de 25 a 34 años, que representa casi la mitad de todos los usuarios (49,7 %), seguido por el segmento de 16 a 24 años con un 22,3 %. Esto convierte a Twitch en una de las plataformas más «millennial» y «Gen Z» del ecosistema digital.

A medida que avanzamos en los grupos etarios, la curva baja con rapidez. Los usuarios entre 35 y 44 años suman un 17,5 %, y a partir de ahí, los porcentajes se desploman: solo un 7,4 % de personas entre 45 y 54, y menos del 2 % entre los 55 y 64 años. En el grupo de 65 o más, Twitch es prácticamente invisible, con apenas un 1,3 %. No es que no haya interés, pero claramente no es su espacio natural.

Este perfil generacional también explica en parte el tipo de contenido que triunfa en Twitch: dinámico, informal, interactivo y en tiempo real. Desde gameplays y reacciones hasta charlas espontáneas o retos virales, todo está diseñado para conectar con una audiencia que valora la autenticidad y la inmediatez. Para creadores y marcas, entender esta pirámide etaria es clave si quieren hablarle a la audiencia correcta.

Estadísticas de Twitch: Top 10 de canales con más seguidores

En Twitch, los grandes nombres no solo arrastran audiencias: crean fenómenos globales. Encabezando la lista está Ninja, con 18,98 millones de seguidores. Aunque su popularidad tuvo su gran boom hace algunos años, su marca personal sigue siendo imbatible en cuanto a cifras. Le siguen de cerca los hispanohablantes auronplay (15,9 millones) e ibai (15,34 millones), figuras clave en la consolidación de una comunidad en español cada vez más poderosa.

El top 10 está marcado por una notable diversidad lingüística y cultural. Desde Rubius y El Grefg, íconos del streaming español, hasta creadores norteamericanos como xQc, Tfue y shroud, cada uno ha encontrado su estilo, su ritmo y su público fiel. También destacan streamers latinoamericanos como juansguarnizo, que ha crecido de forma explosiva, consolidando el poder de la comunidad hispanoamericana en Twitch.

Una mención especial merece Pokimane, única mujer en este ranking, con 9,35 millones de seguidores. Su presencia no sólo es relevante por la cifra, sino también por lo que representa en un ecosistema que históricamente ha estado dominado por hombres. El top 10 refleja una cosa con claridad: en Twitch, el carisma, la constancia y la conexión con la audiencia pesan más que cualquier otra fórmula.

Estadísticas de Twitch: Los juegos con más horas de visitas

Al tope del ranking está League of Legends, con más de 60 mil millones de horas vistas, una cifra impresionante que confirma su reinado como el rey indiscutido del streaming competitivo. Su escena de eSports, sumada a una comunidad gigantesca y activa, lo mantiene en lo más alto año tras año. Le siguen Grand Theft Auto V y Fortnite, dos pesos pesados que, pese al paso del tiempo, siguen atrayendo a millones de espectadores gracias a su contenido impredecible y estilo abierto.

Más abajo en la lista, encontramos a títulos icónicos como Counter-Strike: Global Offensive y DOTA 2, que continúan siendo pilares del contenido competitivo. Por otro lado, juegos como Minecraft, World of Warcraft y Hearthstone demuestran que el contenido más relajado, narrativo o estratégico también tiene una base de seguidores leales y activa. Estos juegos invitan a la exploración y creatividad, y eso se traduce en largas sesiones de visualización.

Cerrando el top 10 están Rust y Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, con números más modestos, pero aún así notables. Ambos representan nichos con comunidades sólidas que consumen contenido de forma intensiva. En resumen, la variedad de este ranking muestra que en Twitch hay espacio para todo tipo de jugador y espectador, desde quienes buscan adrenalina hasta quienes prefieren la estrategia o la construcción creativa.

Estadísticas de Twitch: Segmentación de usuarios por género

En 2024, el 65 % de los usuarios de Twitch se identifican como hombres, mientras que el 35 % son mujeres. Si bien sigue existiendo una mayoría masculina, la participación femenina ha crecido de manera constante con el paso del tiempo, reflejando un ecosistema más diverso y representativo. Este cambio no solo se nota en la audiencia, sino también en la cantidad de creadoras de contenido que han ganado espacio y visibilidad en la plataforma.

Lo interesante es que esta distribución no responde únicamente a los videojuegos tradicionales. Twitch ha ampliado su oferta con categorías como “Just Chatting”, música, cocina o arte, que han contribuido a atraer públicos más amplios. Las transmisiones ya no giran sólo en torno al gaming competitivo, sino también a la conversación, la creatividad y la vida cotidiana.

Si bien aún queda camino por recorrer hacia una distribución más equitativa, los datos muestran un panorama que evoluciona. Hoy en día, Twitch es un espacio donde cada vez más personas (sin importar su género) encuentran un lugar para expresarse, interactuar y construir comunidad en torno a sus intereses. Y eso es, sin duda, una buena señal para el futuro del streaming.

Estadísticas de Twitch: Ingresos anuales (2016-2024)

Los ingresos de Twitch crecieron de forma vertiginosa entre 2016 y 2021, pasando de 275 millones de dólares a un peak de 2.050 millones. Ese periodo de expansión estuvo impulsado por el auge del streaming, el aumento de suscriptores, y el interés publicitario en un formato que conectaba especialmente con audiencias jóvenes y comprometidas.

Sin embargo, desde entonces, los números comenzaron a fluctuar. En 2024, Twitch generó alrededor de 1.800 millones de dólares, lo que representa una disminución del 8,1 % respecto al año anterior. No se trata de una caída catastrófica, pero sí de un ajuste importante que refleja la maduración del mercado y posiblemente una competencia más fuerte con otras plataformas de video en vivo y formatos cortos.

Este descenso también puede leerse como una señal de transformación. Twitch ha enfrentado cambios en sus políticas, debates sobre monetización y un entorno digital más fragmentado. Aun así, sigue siendo una de las plataformas líderes en el mundo del streaming, con una comunidad activa y un modelo económico sólido. Lo que viene ahora es, quizás, una etapa más estratégica que expansiva.

Estadísticas de Twitch: Número de transmiciones mensuales

El sueño de convertirse en streamer no se detiene. En 2024, más de 7,3 millones de personas transmitieron al menos una vez al mes en Twitch. Esa cifra es como llenar cien veces el Estadio Nacional… con gente con micrófono, cámara y probablemente un gato pasando por delante. El gráfico nos muestra una comunidad creativa que, más allá de las modas, sigue creciendo y encontrando nuevas voces.

El gran salto ocurrió en 2020, cuando el encierro global llevó a millones a probar suerte con el streaming. Twitch pasó de 3,6 a 6,9 millones de streamers casi de un año a otro, y luego alcanzó su peak en 2021 con nada menos que 9 millones de transmisores mensuales. Desde entonces, las cifras han bajado un poco, pero se han estabilizado en torno a los 7 millones. Es decir: muchos lo intentaron, algunos se quedaron, y otros tal vez volvieron a jugar sin prender la cámara.

Más allá de los números, lo interesante es pensar en lo que representan: cada cuenta que transmite es una historia, una personalidad, una comunidad en formación. No todos buscan ser famosos ni vivir de esto; a veces basta con tener a cinco amigos en el chat, compartir una partida o conversar sobre el día. Twitch, al final del día, también es eso: una plaza digital donde millones se reúnen a jugar, hablar, reír y, por qué no, soñar un poco.

Twitch en 2024: Más que una plataforma, una comunidad en movimiento

Twitch ya no es solo un lugar para ver partidas en vivo. Es un espacio donde conviven la competencia, la creatividad, la conversación y el caos adorable de internet. Los datos de 2024 muestran una plataforma que, aunque ha desacelerado su crecimiento explosivo, sigue siendo un actor central en la cultura digital global. Con millones de usuarios jóvenes, streamers activos y comunidades vibrantes, Twitch mantiene su capacidad de conectar a las personas de forma auténtica.

Sí, hubo algunas caídas: menos ingresos que el año anterior, una ligera baja en las horas vistas, y una competencia que no para de crecer. Pero lejos de ser una señal de declive, estos números hablan de madurez. Twitch ya no necesita demostrar que funciona; ahora enfrenta el desafío de evolucionar, diversificar sus públicos y seguir siendo relevante en un ecosistema digital que cambia todos los días.

En un mundo donde cada vez hay más plataformas, más contenido y menos tiempo, Twitch conserva una magia difícil de replicar: la del “aquí y ahora”, la del chat en vivo, los memes internos, los streamers que se equivocan y se ríen, y las comunidades que crecen sin recetas. Si algo queda claro en este recorrido por sus estadísticas es que Twitch no solo es una red social: es un hogar digital para millones.