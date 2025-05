Estadísticas de Telegram: Datos demográficos y de usuarios clave en 2024

Telegram ya no es solo ese rincón digital donde los más techies compartían memes encriptados o debatían sobre privacidad. Hoy, esta app de mensajería, fundada por Nikolai y Pavel Durov en 2013, se ha convertido en una de las favoritas a nivel global, sumando millones de usuarios cada mes. Su diseño limpio, sus funciones avanzadas y la posibilidad de crear comunidades sin restricciones le han dado un lugar especial en el corazón (y en el celular) de muchos.

Pero ¿Quiénes están realmente detrás de esos avatares y nombres de usuario creativos? ¿Desde qué rincones del mundo se conectan? ¿Qué edades tienen, qué los mueve, qué buscan en una plataforma como Telegram? Conocer el perfil demográfico de sus usuarios no solo nos permite entender el fenómeno, sino también anticipar hacia dónde podría crecer esta red en los próximos años.

En este artículo de La Tendencia vamos a bucear en las estadísticas más recientes de Telegram durante 2024. No te preocupes, no será un mar de números sin contexto: vamos a ver datos concretos, pero con un enfoque claro, humano y útil. Porque detrás de cada porcentaje, hay personas. Y entenderlas es la clave para comprender por qué Telegram sigue siendo una de las apps más vibrantes del ecosistema digital actual.

Estadísticas de Telegram: Usuarios activos mensuales (2014-2025)

Lo que empezó como una alternativa discreta a WhatsApp hoy es un gigante por derecho propio. En marzo de 2025, Telegram alcanzó 1.000 millones de usuarios activos mensuales, consolidándose como una de las apps de mensajería más importantes del mundo. El gráfico lo deja claro: su crecimiento ha sido constante, sin grandes caídas, y con varios saltos notables, especialmente en los últimos cinco años.

Uno de los momentos más llamativos fue entre 2020 y 2022, cuando Telegram pasó de 400 a 700 millones de usuarios. En plena pandemia, con crecientes preocupaciones sobre la privacidad digital y cambios en las políticas de otras plataformas, millones de personas buscaron alternativas más seguras y versátiles. Telegram, con su enfoque en la privacidad, los canales y los bots, supo aprovechar el momento.

El ritmo no ha bajado. En menos de un año, entre abril de 2024 y marzo de 2025, Telegram sumó otros 100 millones de usuarios. Su crecimiento no solo responde al boca a boca o a tendencias puntuales, sino también a una estrategia clara de innovación: nuevas funciones, entornos más personalizables y un modelo que combina mensajería, redes sociales y herramientas colaborativas. En resumen, Telegram ya no es el “plan B”; es protagonista.

Estadísticas de Telegram: Número de usuarios premium (2022-2024)

Telegram Premium despegó con cautela, pero no tardó en ganar altura. En julio de 2022, apenas 150.000 personas apostaban por la versión de pago de la app. Poco más de dos años después, la cifra llegó a los 10 millones de suscriptores, un crecimiento notable para un servicio que nació como una extensión opcional y sin anuncios invasivos ni presiones comerciales agresivas.

El verdadero impulso llegó en 2023 y se consolidó en 2024. En menos de nueve meses, entre enero y septiembre de 2024, Telegram duplicó su base de usuarios Premium, pasando de 5 a 10 millones. Este salto sugiere que muchas personas encontraron valor en las funciones extra: mayor capacidad de almacenamiento, velocidad superior, transcripción de notas de voz, reacciones exclusivas y más personalización.

Más que un simple modelo de monetización, Telegram Premium parece estar posicionándose como una propuesta de valor para usuarios intensivos, sin alterar la experiencia gratuita de quienes no lo pagan. Esto, sumado a la confianza que Telegram ha generado como plataforma enfocada en la privacidad, podría explicar por qué su base de suscriptores crece de forma sostenida, sin depender de estrategias invasivas. Una evolución discreta, pero firme.

Estadísticas de Telegram: Uso de la plataforma por país

India lidera con fuerza el uso global de Telegram: un 45 % de los encuestados en ese país afirmó utilizar la aplicación, lo que refleja su enorme popularidad en regiones con alto volumen de usuarios móviles y una fuerte demanda de apps versátiles y gratuitas. Le siguen Brasil (38 %) y México (34 %), dos mercados clave de América Latina donde Telegram ha crecido gracias a su enfoque en la privacidad, los canales informativos y la facilidad de uso.

También destacan países europeos como España (32 %), Italia (29 %) y, en menor medida, Alemania (16 %). En estos territorios, Telegram se ha posicionado no solo como una app de mensajería, sino como una plataforma para comunidades, negocios y medios de comunicación alternativos. En contraste, mercados tradicionalmente dominados por otras plataformas, como Estados Unidos (9 %) o Japón (1 %), muestran una adopción más baja, aunque estable.

Lo interesante de este mapa es cómo Telegram se adapta a cada contexto: en algunos países es una herramienta de comunicación directa, en otros una vía de información masiva o un espacio para la organización social. Su crecimiento no ha sido homogéneo, pero sí sostenido, demostrando que puede convivir con gigantes como WhatsApp y Messenger sin perder identidad. Telegram no es para todos, pero claramente es esencial para muchos.

Estadísticas de Telegram: Segmentación de usuarios por edad

El grupo más numeroso en Telegram es el de personas entre 25 y 34 años, que representa casi un 30 % del total. Esto no debería sorprender: es un rango etario digitalmente activo, cómodo con la tecnología y muy receptivo a plataformas que ofrecen funciones más allá del simple chat. Telegram, con sus canales, bots y opciones de personalización, calza perfecto con sus necesidades.

Le siguen de cerca los usuarios de entre 35 y 44 años (23,8 %) y mayores de 45 años (21,6 %), lo que indica que la plataforma no es solo un fenómeno joven. A diferencia de otras apps que concentran su base en la generación Z, Telegram ha logrado atraer a usuarios más adultos que buscan privacidad, control y herramientas funcionales, más allá del entretenimiento.

En el otro extremo, el segmento de hasta 17 años representa apenas un 6,4 %. Este grupo suele inclinarse por plataformas más visuales y sociales, como TikTok o Snapchat, donde la inmediatez y el formato multimedia mandan. Aun así, la presencia juvenil en Telegram podría crecer con el tiempo, especialmente si la app continúa diversificando su ecosistema. Por ahora, Telegram parece tener su base más sólida en el mundo adulto joven y profesional.

Estadísticas de Telegram: Segmentación de usuarios por género

En 2024, la base de usuarios de Telegram está compuesta por un 58 % de personas que se identifican como hombres y un 42 % que se identifican como mujeres. Si bien hay una ligera mayoría masculina, lo cierto es que la diferencia no es abismal, y refleja una adopción bastante equilibrada en comparación con otras plataformas que tienen una orientación más marcada por tipo de contenido o uso.

Este reparto también habla del carácter multifuncional de Telegram: no se trata únicamente de una app de mensajería, sino de un espacio para comunidades, noticias, educación, trabajo remoto y más. Su diseño neutro y personalizable puede explicar por qué ha logrado atraer a personas con intereses diversos, sin centrarse en un perfil único de usuario.

En lugar de segmentar por género, los desarrolladores de Telegram parecen haber apostado por la flexibilidad y la funcionalidad, lo que permite que cada quien le dé el uso que necesite. Ya sea para seguir canales informativos, coordinar un grupo de estudio o administrar una tienda online, Telegram se adapta bien a distintos estilos de vida y preferencias, lo que favorece esta adopción transversal entre géneros.

Estadísticas de Telegram: Tiempo mensual dedicado por usuario a cada plataforma

No es sorpresa que TikTok encabece el ranking con 34 horas mensuales por usuario. Su contenido corto, adictivo y personalizado ha convertido a la app en una verdadera devoradora de tiempo libre. Le siguen YouTube (28h 5m) y Facebook (19h 47m), plataformas con un ecosistema más amplio de formatos y comunidades, pero que siguen captando una atención significativa.

En ese contexto, Telegram se ubica en un lugar más discreto, con 3 horas y 45 minutos mensuales. Aunque está lejos de los primeros puestos, esta cifra tiene sentido: Telegram no compite por el tiempo en pantalla con videos virales o contenido de ocio, sino que se enfoca en la mensajería, la información y la productividad. Es una plataforma más utilitaria, cuyo valor no necesariamente está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de uso.

Además, Telegram supera a aplicaciones como Snapchat, Messenger y Pinterest, lo que demuestra que mantiene una base sólida de usuarios que regresan con frecuencia. En un mundo digital saturado de estímulos y plataformas, Telegram ha encontrado su espacio no como entretenimiento constante, sino como una herramienta confiable y flexible que los usuarios eligen cuando lo necesitan.

Estadísticas de Telegram: Nivel de ingresos de la plataforma por tienda de aplicaciones

En menos de un año, los ingresos de Telegram en ambas tiendas de aplicaciones han crecido de forma constante. En febrero de 2024, alcanzaron los 4,86 millones de dólares en la App Store y 1,22 millones en Google Play, lo que refleja un aumento sostenido desde mayo de 2023, cuando los ingresos eran de 2,45 y 0,62 millones respectivamente. Este crecimiento es una señal clara de que cada vez más usuarios están dispuestos a pagar por funciones premium o realizar compras dentro de la app.

La diferencia entre ambas plataformas también es interesante: los ingresos en dispositivos Apple prácticamente triplican o cuadruplican los de Android mes a mes. Este patrón no es exclusivo de Telegram; suele repetirse en muchas otras aplicaciones y está relacionado con factores como el poder adquisitivo promedio de los usuarios de iOS y la penetración de los servicios pagos en ese ecosistema. Telegram, por supuesto, aprovecha esta tendencia.

Más allá de las cifras, lo relevante es lo que reflejan: Telegram ha logrado monetizar sin abandonar su modelo abierto y gratuito. No hay anuncios obligatorios ni presión agresiva para suscribirse, lo cual da más valor aún a este crecimiento. El aumento en ingresos sugiere que su apuesta por la experiencia Premium (más herramientas, velocidad, personalización y capacidad) está siendo bien recibida por una base creciente de usuarios que valora la propuesta.

Estadísticas de Telegram: Categorías de canales más populares

Los canales de noticias son, por lejos, los más populares en Telegram, seguidos por el 85 % de los usuarios. Esto confirma uno de los sellos distintivos de la plataforma: su rol como fuente directa e inmediata de información. Telegram ha ganado terreno como una alternativa a los medios tradicionales, especialmente en contextos donde la velocidad o la independencia editorial son clave.

Las categorías de entretenimiento (62 %), educación (58 %) y política (50 %) también cuentan con una presencia sólida, reflejando la diversidad de intereses que conviven en la app. Telegram ya no es solo una herramienta para comunicarse, sino también para aprender, divertirse y mantenerse informado sobre temas relevantes tanto a nivel global como local. Incluso los canales sobre la propia industria (48 %) y canales personales de amigos (45 %) muestran que los usuarios valoran la mezcla entre contenido profesional y cercano.

Más abajo en la lista aparecen categorías más específicas como canales corporativos, descuentos, ofertas de trabajo y temas más sensibles como contenido adulto (13 %) o canales vinculados a la darknet (4 %). Estos porcentajes menores no hacen menos importante su existencia: lo que reflejan es la amplitud del ecosistema Telegram, donde conviven múltiples realidades, necesidades y comunidades bajo un mismo techo digital.

Estadísticas de Telegram: Volumen de ventas de comercio electrónico en la plataforma por segmento

El comercio dentro de Telegram ha ido creciendo de manera interesante, y los productos de China lideran con amplio margen: 12 millones de dólares en ventas, lo que representa más del doble del segundo segmento. Esto habla de la fuerte presencia de dropshipping, canales de importación y venta directa desde proveedores chinos, que han encontrado en Telegram un canal ágil y directo para llegar a consumidores globales.

Le siguen equipos digitales (5,52 M) y préstamos para consumo (3,12 M), lo que demuestra que el uso de la app va mucho más allá del entretenimiento o la mensajería: también funciona como espacio para soluciones financieras y tecnológicas. Segmentos como ropa y zapatos (2,14 M) o deporte (0,86 M) también muestran un movimiento relevante, especialmente impulsado por la dinámica de grupos de venta, promociones y microemprendimientos.

Más abajo vemos categorías con menor volumen, como salud y belleza, muebles para el hogar o entrega de comida, que apenas superan el medio millón de dólares o menos. Aunque estas cifras puedan parecer pequeñas, son una señal de que incluso los rubros más tradicionales están empezando a explorar Telegram como un canal de ventas alternativo. La plataforma aún no compite con los grandes marketplaces, pero su versatilidad y comunidad comprometida abren oportunidades que siguen creciendo mes a mes.

Telegram en 2024: una plataforma multifacética en plena expansión

Telegram ha demostrado que no es solo una app de mensajería. Es una plataforma que ha sabido crecer de forma silenciosa pero firme, sumando funciones, usuarios y modelos de negocio sin perder su esencia. En 2024, se posiciona como un espacio donde la comunicación, la información, el comercio y la comunidad conviven bajo un mismo techo digital.

Las cifras hablan por sí solas: crecimiento sostenido en usuarios, aumento en los ingresos por suscripciones Premium, un ecosistema comercial en desarrollo y una oferta de contenidos que va desde noticias y educación hasta entretenimiento y oportunidades laborales. Telegram ha sabido diferenciarse no por competir directamente con otras redes sociales, sino por ofrecer herramientas que se adaptan a las necesidades de cada usuario.

En un entorno digital cada vez más ruidoso y saturado, Telegram se ha consolidado como una opción sólida, flexible y confiable. El desafío hacia adelante será mantener ese equilibrio entre funcionalidad, privacidad y sostenibilidad económica. Por ahora, el camino está claro: Telegram no es una moda pasajera, es una plataforma en constante construcción y con mucho más por ofrecer.