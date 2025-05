Estadísticas de Substack: Datos demográficos y de usuarios clave en 2024

Desde 2017, fecha de su lanzamiento, Substack se ha convertido en una plataforma clave para quienes escriben y quieren ganar dinero con su contenido. Ya no es solo para periodistas o autores conocidos: hay newsletters de todo tipo, desde tecnología hasta recetas caseras. En 2024, la base de usuarios creció y los datos demográficos muestran algunos giros interesantes.

Conocer quién usa Substack ayuda a entender cómo se mueve el contenido en internet hoy. ¿Desde qué países se conectan? ¿Qué edades tienen los suscriptores? ¿Qué temas funcionan mejor? Estas preguntas no solo importan para los creadores, también sirven a marcas, medios y cualquier persona que quiera meterse en este mundo.

En La Tendencia vamos directo a los datos. Vamos a revisar estadísticas actuales sobre el perfil de los usuarios, el comportamiento de lectura y los temas que más crecen. Sin vueltas, con cifras claras que permiten ver cómo evoluciona Substack y qué oportunidades abre para quienes lo usan con estrategia.

Estadísticas de Substack: Evolución de suscriptores de pago

El gráfico habla por sí solo: Substack creció a un ritmo impresionante entre 2018 y 2021. En menos de tres años pasó de 11.000 a más de 500.000 suscriptores de pago. La mayor aceleración se dio entre marzo y septiembre de 2020, en plena pandemia. En ese periodo, muchas personas buscaron nuevas formas de trabajar y consumir contenido, y Substack fue una respuesta rápida a esa necesidad.

Aunque la empresa no ha publicado cifras nuevas desde febrero de 2021, el impacto de ese último dato sigue siendo fuerte. Medio millón de personas pagando por leer newsletters no es menor. Marca una tendencia clara: hay un público dispuesto a pagar por contenido directo, sin intermediarios y a su ritmo.

También queda claro que este crecimiento no fue casual. Substack aprovechó bien el contexto, pero también logró algo difícil: que la gente confíe en creadores individuales y pague por leerlos. Si el modelo se mantiene o no, está por verse. Pero estos números muestran que ya cambió la forma en que muchos leen y publican en internet.

Estadísticas de Substack: Ganancias de los principales autores



Las ganancias de los principales autores de Substack muestran algo claro: escribir puede ser un buen negocio si logras construir una audiencia fiel. En 2020, el grupo de los diez más exitosos ganaba 7 millones de dólares al año. Dos años después, superaron los 25 millones. La cifra impresiona, pero lo más interesante es la tendencia sostenida, sin retrocesos.

Este crecimiento no vino de la nada. Substack apostó por un modelo simple: contenido directo, sin plataformas de por medio. Y funcionó. Cada vez más lectores están dispuestos a pagar por leer a quien les gusta, sin anuncios, sin algoritmos, sin ruido. El resultado está ahí: los mejores autores ahora viven de sus suscriptores.

No hace falta ser una celebridad para entrar en esa liga, pero sí tener algo que decir y decirlo bien. Substack ofrece una vía concreta para quienes quieren escribir con libertad y, de paso, generar ingresos. Las cifras lo confirman: el modelo ya no es una promesa, es una realidad que crece año a año.

Estadísticas de Substack: Ingresos estimados de los boletines más populares

Letters from an American no solo encabeza la lista en ingresos, también muestra hasta dónde puede llegar un boletín bien hecho. Con cinco millones de dólares al año, este newsletter se volvió un referente dentro de la plataforma. Lo siguen propuestas muy distintas entre sí, como The Pragmatic Engineer, enfocado en tecnología y desarrollo, y Lenny’s Newsletter, centrado en liderazgo de producto. Ambos superan ampliamente el millón y medio de dólares al año.

Más abajo en la lista, pero igual de sólidos, están The Bulwark+ y The Fifth Column, con un millón de dólares anuales cada uno. Estos boletines muestran que hay espacio para voces distintas, desde el análisis político hasta el comentario cultural. Lo que los une no es el tema, sino la capacidad de sostener una audiencia que paga por seguir leyendo.

El gráfico deja ver una concentración clara: pocos boletines generan ingresos muy altos. Pero también deja una señal importante para quienes recién comienzan: hay demanda, hay nichos y hay lectores dispuestos a pagar si sienten que el contenido vale la pena. La clave no está en ser famoso, sino en construir confianza y publicar con coherencia.

Estadísticas de Substack: Segmentación de usuarios por género

Substack tiene una audiencia bastante equilibrada en cuanto a género. Según los datos más recientes, el 50,43 % de quienes visitan la plataforma son hombres, mientras que el 49,57 % son mujeres. La diferencia es mínima, lo que sugiere que el contenido y el formato de newsletters conectan con ambos públicos por igual.

Este equilibrio es interesante porque rompe con la idea de que ciertos espacios digitales tienen un sesgo fuerte hacia un género u otro. En Substack, la diversidad de temas (desde política hasta bienestar, tecnología o cultura) permite que cada persona encuentre algo que le interese, sin importar su perfil.

Para los creadores de contenido, estos datos son clave. Una audiencia balanceada abre la puerta a enfoques más amplios, sin necesidad de hablarle solo a un nicho específico. Si el contenido es claro, útil o entretenido, hay espacio para conectar con distintos tipos de lectores, sin forzar estrategias segmentadas.

Estadísticas de Substack: Segmentación de usuarios por edad

La mayoría de los usuarios de Substack se concentra en el rango de 25 a 34 años, que representa un 24,85 % del total. Es un grupo con alto nivel de actividad digital, habituado a suscribirse y consumir contenido escrito en línea. Justo detrás, con porcentajes bastante parejos, están los rangos de 35 a 44 años (17,35 %) y 55 a 64 años (17,16 %).

El gráfico también muestra que Substack no es solo para jóvenes ni exclusivamente para adultos mayores. La distribución es bastante balanceada, con cada grupo aportando una fracción significativa de la audiencia. Incluso el grupo de 65 años o más, con un 12,28 %, tiene una presencia respetable.

Este panorama ofrece oportunidades amplias para los creadores. No hay que enfocarse en una sola franja etaria: el contenido puede encontrar lectores fieles en distintas etapas de la vida. Lo importante es entender qué busca cada grupo y adaptar el tono o los temas según el público objetivo.

Estadísticas de Substack: Tráfico web de la plataforma por país

Substack es, ante todo, una plataforma con fuerte presencia en Estados Unidos. Más del 64 % del tráfico web proviene de ese país. Esto no sorprende: la mayoría de los autores más populares escriben en inglés y tienen una base de lectores estadounidense. Sin embargo, el dato también marca una clara concentración geográfica.

El Reino Unido (7,2 %), Canadá (4,75 %) y Australia (2,6 %) siguen en la lista, manteniendo el patrón de países angloparlantes con cultura fuerte de lectura digital. Pero hay un dato curioso: Brasil, con solo 1,71 % del tráfico, destaca por tener un 11,22 % de tasa de rebote, lo que sugiere que muchos usuarios llegan, pero no se quedan.

El bloque de «otros países» suma casi 20 %, lo que indica que Substack tiene alcance global, aunque el contenido principal todavía esté centrado en el mercado anglosajón. Para los creadores de habla hispana o portuguesa, esto puede verse como un espacio todavía abierto, con mucho por explorar

Substack en 2024: un ecosistema en crecimiento y diversificación

Substack ha dejado de ser una plataforma de nicho. Hoy es un espacio consolidado donde miles de autores escriben para audiencias que no solo leen, sino que también están dispuestas a pagar. Su modelo directo y sin intermediarios ha logrado instalar una nueva forma de consumir contenido, donde la relación entre autor y lector es mucho más cercana.

La variedad de edades, géneros y países presentes en la audiencia muestra que Substack no pertenece a un grupo específico. Aunque su base sigue siendo fuerte en el mundo anglosajón, hay señales claras de expansión. Esta diversidad le da a la plataforma un potencial enorme para quienes buscan hablarle a públicos distintos, más allá de su idioma o ubicación.

El crecimiento constante en visitas y suscriptores pagos demuestra que el modelo de suscripción funciona, al menos para quienes ofrecen contenido claro, constante y con una voz definida. Ya no se trata solo de escribir bien, sino de conectar con personas que encuentran valor en lo que leen. La fidelidad pesa más que la viralidad.

Para los creadores de contenido, Substack representa una oportunidad concreta. No promete resultados inmediatos, pero sí ofrece herramientas claras para quienes quieren construir algo propio. La clave está en la constancia, en entender a tu audiencia y en apostar por una relación más directa y honesta. En un panorama digital cada vez más saturado, eso marca la diferencia.