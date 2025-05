Estadísticas de Stripe: Datos demográficos y de usuarios clave en 2024

En un mundo donde cada segundo cuenta y las compras se hacen con un solo clic, Stripe, lanzado en 2021, se ha consolidado como uno de los gigantes del procesamiento de pagos a nivel global.

Ya no se trata solo de una herramienta para desarrolladores o startups tech: hoy está presente en tiendas online, plataformas de servicios, marketplaces y hasta en pequeños negocios que buscan digitalizarse. Su crecimiento ha sido tan acelerado que entender quiénes lo usan y cómo lo usan se ha vuelto clave para cualquier empresa que quiera competir en el ecosistema digital.

Durante el 2024, Stripe no solo ha ampliado su alcance, sino que también ha mostrado una evolución interesante en términos de demografía y comportamiento de usuarios. ¿Qué tipo de negocios se apoyan en esta plataforma? ¿Desde qué países llega la mayor parte del tráfico? Estas preguntas no son menores, sobre todo si pensamos en estrategias de expansión, marketing o incluso en el desarrollo de nuevos productos digitales.

Más allá de los números duros, los datos de este año nos permiten ver patrones de uso, identificar tendencias emergentes y entender mejor el lugar que ocupa Stripe dentro del panorama del comercio electrónico.

En La Tendencia vamos a desmenuzar esas estadísticas, siempre con una mirada enfocada en lo práctico: qué significan para quienes venden, compran o desarrollan negocios online. Porque sí, los datos están ahí, pero lo importante es cómo los leemos.

Estadísticas de Stripe: Número de usuarios (2024)

Stripe no es solo una marca conocida en el mundo tech: es una pieza fundamental en la infraestructura digital que sostiene millones de negocios. Que 1,6 millones de sitios web activos utilicen esta plataforma en 2024 habla de su alcance global y de la confianza que inspira entre desarrolladores, startups y grandes empresas. Pero más allá del número, lo interesante es lo que representa: una red cada vez más amplia de comercio digital que se mueve a través de esta herramienta.

El segundo dato también es potente: más de 100 empresas procesan más de mil millones de dólares cada una usando Stripe. Estamos hablando de compañías que manejan enormes volúmenes de transacciones y que han elegido esta plataforma para hacerlo. Eso no ocurre por casualidad. Stripe ofrece estabilidad, velocidad y una flexibilidad que no todos sus competidores pueden igualar. En otras palabras, no solo sirve para vender, sino para escalar con confianza.

Ambos datos nos muestran un panorama en el que Stripe no solo sigue creciendo, sino que se posiciona como un actor clave en la economía digital global. Desde pequeños emprendimientos hasta gigantes del comercio electrónico, todos encuentran en Stripe una solución confiable y adaptable. Si estás pensando en montar un negocio online o en expandir el que ya tienes, entender estas cifras no es un ejercicio estadístico: es una manera de leer hacia dónde va el mercado.

Estadísticas de Stripe: Cantidad de sitios web que usan la plataforma por país

El dominio de Estados Unidos en el uso de Stripe es abrumador: con más de 715 mil sitios web activos, representa por sí solo la mayor parte de la presencia global de esta plataforma. Esto tiene sentido si consideramos que es el país de origen de Stripe, pero también refleja lo arraigado que está el comercio digital en el ecosistema norteamericano. Aquí, las herramientas de pago online ya no son un lujo, son una necesidad básica.

Más abajo en la lista, pero igual de relevantes, están países europeos como Reino Unido, Francia y Alemania. Cada uno con decenas de miles de sitios activos, lo que demuestra que el viejo continente también se ha subido al carro de la transformación digital. En particular, el Reino Unido (con más de 82 mil sitios usando Stripe) mantiene un ritmo fuerte, posiblemente impulsado por su ecosistema fintech robusto y su cultura emprendedora.

Llama la atención que, aunque hay representación de América Latina (con México al final del top 10), la diferencia numérica es enorme. Esto podría deberse a factores como la adopción tecnológica, el acceso al comercio digital y la regulación financiera en la región.

Aun así, es una señal clara de que hay un camino de crecimiento por recorrer, y también una oportunidad latente para que empresas locales empiecen a incorporar herramientas como Stripe en su operación digital.

Estadísticas de Stripe: Cantidad de métodos de pagos admitidos por la plataforma

Stripe ha sabido adaptarse a la diversidad de usuarios y mercados ofreciendo una amplia gama de métodos de pago. Las carteras digitales lideran con 15 opciones diferentes, lo que tiene bastante lógica si pensamos en cómo han crecido servicios como Apple Pay, Google Pay o Alipay en los últimos años. Son rápidas, seguras y especialmente útiles para usuarios móviles, que hoy son la mayoría.

En el segundo lugar aparecen las tarjetas y las redirecciones bancarias, ambas con 10 métodos admitidos. Las tarjetas siguen siendo una de las formas de pago más tradicionales y utilizadas, mientras que las redirecciones bancarias permiten a Stripe integrarse con bancos locales, lo que le da más alcance en regiones donde las tarjetas aún no son tan comunes.

También es interesante ver que Stripe no se queda fuera de las tendencias actuales como el modelo “compra ahora, paga después”, los pagos en tiempo real y hasta los vales. Aunque estas categorías tienen menos opciones, su presencia demuestra que la plataforma está mirando hacia el futuro del comercio electrónico. Es decir, no solo cubre lo clásico, también se adelanta a lo que viene.

Estadísticas de Stripe: Origen del tráfico web hacia la plataforma

El tráfico directo representa la gran mayoría de las visitas que recibe Stripe, con un impresionante 94%. Esto quiere decir que los usuarios escriben directamente la URL en el navegador o la tienen guardada en sus favoritos. ¿Qué refleja eso? Una marca sólida, reconocida y muy presente en la mente de quienes trabajan en e-commerce o desarrollo web. No necesitan buscarlo: ya saben exactamente a dónde van.

Las referencias también juegan un rol importante con un 48%, lo que sugiere que muchos usuarios llegan a Stripe desde otras plataformas, sitios asociados o integraciones externas. Es probable que este número incluya plataformas como Shopify, plataformas de facturación o sistemas de terceros que redirigen a Stripe como opción de pago.

El tráfico desde motores de búsqueda (14%) y otras fuentes (56%) complementan el ecosistema. Aunque el porcentaje de búsqueda orgánica puede parecer bajo, también indica que Stripe no depende del SEO para atraer a su público: ya tiene un posicionamiento ganado. En cuanto al tráfico desde otras fuentes, probablemente incluye campañas de email, redes sociales y tráfico de apps. Todo esto refuerza una idea clave: Stripe no es solo una plataforma de pago, es una puerta de entrada al mundo digital para miles de empresas.

Estadísticas de Stripe: Segmentación de usuarios por género

Stripe tiene una audiencia mayoritariamente masculina: el 61,42% de quienes visitan su sitio web son hombres, mientras que el 38,58% son mujeres. No es un dato menor, sobre todo considerando que estamos hablando de una plataforma tecnológica con fuerte presencia en los rubros de desarrollo, programación y e-commerce, sectores que históricamente han tenido una brecha de género bastante marcada.

Este tipo de cifras no solo sirven para hacer un análisis de audiencia. También abren preguntas sobre representación, acceso a herramientas digitales y la necesidad de construir espacios tecnológicos más inclusivos. Que haya una diferencia importante entre ambos grupos puede reflejar patrones de uso, decisiones profesionales o simplemente el enfoque actual de la plataforma.

Ahora bien, más allá del dato, también es una oportunidad. Stripe, como marca global, podría encontrar valor en diseñar estrategias que conecten con públicos más diversos. A fin de cuentas, cuanto más amplio el acceso a herramientas financieras, más fuerte se vuelve el ecosistema digital.

Estadísticas de Stripe: Segmentación de usuarios por grupo etario

El grupo etario que lidera las visitas a Stripe es el de 25 a 34 años, con un 32,02% del total. Esto no sorprende: se trata de una generación muy activa en el mundo del emprendimiento digital, los servicios freelance y el desarrollo tecnológico. Muchos de ellos están en pleno crecimiento profesional, construyendo negocios o desarrollando productos digitales donde Stripe se convierte en una solución natural para gestionar pagos.

Le sigue el segmento de 18 a 24 años con un 22,80%, lo que habla del interés temprano que tienen los más jóvenes por las herramientas financieras modernas. Este grupo suele estar formado por estudiantes, autodidactas o jóvenes profesionales que ya están metidos en proyectos digitales, ya sea lanzando tiendas online, participando en plataformas colaborativas o explorando el mundo tech desde sus primeros pasos.

A medida que avanzamos en edad, los porcentajes van disminuyendo. El grupo de 35 a 44 años mantiene una presencia importante con un 19,64%, mientras que los mayores de 45 representan cifras más bajas. Esto no significa que no usen Stripe, pero sí sugiere que la plataforma tiene una mayor afinidad con públicos más jóvenes, especialmente aquellos que han crecido con el auge del internet como herramienta de trabajo y negocio.

Estadísticas de Stripe: Crecimiento del volumen de pagos procesado por la plataforma (2025-2023)

En menos de una década, Stripe pasó de procesar 10 mil millones de dólares en 2015 a alcanzar el hito del billón (mil mil millones) en 2023. Esa curva ascendente no solo impresiona, habla de una transformación profunda en cómo el mundo gestiona los pagos digitales. Lo que comenzó como una solución para startups hoy se ha convertido en la columna vertebral financiera de miles de empresas a nivel global.

Cada salto de cifras representa más que un número: son más negocios confiando en Stripe, más usuarios haciendo transacciones online y más industrias abrazando el comercio digital. Entre 2018 y 2020, el crecimiento se aceleró drásticamente, posiblemente impulsado por la pandemia y la necesidad urgente de digitalizar procesos de venta, suscripciones y servicios. Stripe no solo acompañó ese cambio, lo hizo posible.

Al llegar al 2023 con un volumen que supera el billón de dólares, queda claro que Stripe dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en una plataforma madura, robusta y clave en la economía global. Más que una herramienta de pago, hoy es parte del engranaje que mueve el comercio online en todos los rincones del mundo.

Estadísticas de Stripe: Inversiones realizadas por Stripe (2017-2024)

Aunque muchos conocen a Stripe por su papel como procesador de pagos, también ha estado activa en otro frente menos visible pero igual de estratégico: la inversión en startups. Desde 2017, ha participado en 61 rondas de financiamiento, apostando por empresas que, al igual que ella en sus inicios, buscan transformar industrias a través de la tecnología.

El punto más alto se dio en 2021, con 20 inversiones en un solo año. Ese boom probablemente esté ligado al contexto post-pandemia, cuando la digitalización se aceleró a un ritmo sin precedentes y muchas startups estaban buscando financiamiento para escalar. Stripe, con su visión de futuro y capital disponible, no quiso quedarse fuera de ese impulso.

Si bien los años siguientes muestran una baja en la cantidad de transacciones, eso no significa falta de interés. Más bien podría interpretarse como una estrategia más selectiva, enfocada en calidad sobre cantidad. A octubre de 2024 ya lleva cuatro nuevas inversiones, lo que indica que su rol como inversor sigue vigente y es parte de su apuesta por construir un ecosistema tecnológico más robusto.

Reflexiones finales sobre el impacto y evolución de Stripe

Stripe no solo ha crecido a nivel de usuarios y volumen de pagos: ha evolucionado como plataforma, como marca y como actor clave en la economía digital global. Desde su fundación, ha sabido moverse al ritmo de las necesidades del mercado, incorporando nuevos métodos de pago, expandiéndose a más países y ganándose la confianza tanto de pequeños emprendedores como de grandes corporaciones.

Los datos analizados muestran algo más profundo que cifras impresionantes. Revelan un ecosistema en expansión, con un público joven, diverso y mayoritariamente digital. Stripe se posiciona como un facilitador, alguien que está ahí cuando una idea necesita volverse negocio o cuando un desarrollador quiere lanzar su primer producto al mundo. No es casual que tantas personas lleguen directo a su sitio o que gigantes del e-commerce lo elijan como su aliado.

Y como si todo eso no fuera suficiente, Stripe también está invirtiendo en el futuro. Al participar como inversor en decenas de empresas, demuestra que no solo quiere liderar el presente, sino también ayudar a construir el mañana. Con una trayectoria sólida, una base tecnológica potente y una visión clara, Stripe parece tener todo lo necesario para seguir marcando el ritmo de la economía digital en los próximos años.