Estadísticas de Steam: Datos demográficos y de usuarios clave en 2024

Si has jugado en PC en los últimos años, seguro conoces Steam. No es solo una tienda digital de videojuegos: es una comunidad gigantesca donde millones de personas de todo el mundo compran, juegan, comparten y se obsesionan con sus títulos favoritos. En 2024, Steam sigue siendo la plataforma número uno para los gamers de PC, y entender quién la usa, desde dónde y cómo, es clave para quienes crean, venden o simplemente disfrutan de los videojuegos.

Pero Steam no es solo para jugadores hardcore. Su catálogo ha crecido tanto que hoy encuentras de todo: desde indies relajados hasta simuladores extremos, pasando por novelas visuales, herramientas para desarrolladores y hasta software educativo. Esa variedad ha hecho que su base de usuarios también sea cada vez más diversa. Y eso se refleja en los datos: edades, países, hábitos de compra, dispositivos… todo cuenta una historia sobre cómo se vive el gaming en este momento.

Este artículo nace con la intención de mirar Steam desde una perspectiva más amplia. En La Tendendia vamos a desmenuzar el perfil actual de los usuarios de Steam, para entender un poco mejor cómo ha evolucionado esta plataforma que, para muchos, ya es casi como su segunda casa digital.

Estadísticas de Steam: Usuarios activos mensuales (2017-2021)

Aunque no tengamos cifras oficiales más allá de 2021, los datos disponibles ya cuentan una historia potente. En solo cinco años, Steam duplicó su base de usuarios activos mensuales, pasando de 67 a 132 millones. Ese crecimiento no fue casual: entre lanzamientos esperados, mejoras en la plataforma y el inesperado impulso de la pandemia, Steam se volvió aún más central para quienes juegan en PC.

El salto más marcado ocurrió entre 2019 y 2020, cuando se sumaron 25 millones de usuarios nuevos en un solo año. Es fácil conectar ese aumento con los meses de encierro, donde muchas personas redescubrieron el gaming como forma de escape, conexión social y entretenimiento en casa. Steam fue el lugar perfecto para eso: no solo ofrecía juegos, sino también comunidad, ofertas constantes y herramientas para creadores.

Aunque los datos más actuales se detienen en 2021, todo apunta a que la plataforma ha seguido creciendo o al menos manteniéndose fuerte. Con su enfoque en la accesibilidad global, las constantes actualizaciones y la llegada de nuevas propuestas como el Steam Deck, es muy probable que los próximos informes sigan mostrando curvas ascendentes. Porque si hay algo que Steam ha demostrado, es que sabe cómo mantenerse relevante en un entorno que no para de cambiar.

Estadísticas de Steam: Usuarios activos diarios (2027-2021)

Más allá de los grandes números mensuales, lo que realmente impresiona de Steam es su capacidad de mantener a la gente conectada todos los días. En 2021, 69 millones de personas entraban a la plataforma diariamente. Esa frecuencia habla de algo más profundo: Steam no es solo un lugar para comprar juegos, es una rutina, un punto de encuentro y una plataforma que se ha vuelto parte del día a día de millones.

Si miramos hacia atrás, el crecimiento es sostenido. Desde los 33 millones en 2017 hasta los 69 millones en 2021, el número de usuarios activos diarios más que se duplicó. Y ese salto no es menor: significa que no solo hay más cuentas creadas, sino que la gente realmente está volviendo, jugando, explorando y participando en la comunidad de forma constante. Es decir, no son números inflados por modas pasajeras.

Un dato que llama la atención es que más del 52% de quienes tienen cuenta activa en Steam entran al menos una vez al día. Eso pone a la plataforma en una categoría distinta, parecida a redes sociales como Instagram o TikTok, donde la recurrencia es clave. Para los desarrolladores y estudios, esto significa que Steam es un entorno vibrante, donde hay una audiencia atenta y con ganas de descubrir cosas nuevas todos los días. Y eso, en el mundo de los videojuegos, vale mucho.

Estadísticas de Steam: Número de jugadores en simultáneo (2023-2024)

Hay algo impresionante en imaginar a más de 39 millones de personas conectadas al mismo tiempo en una misma plataforma. Eso fue exactamente lo que pasó en diciembre de 2024, cuando Steam rompió su propio récord de usuarios simultáneos. No se trató de un evento único ni de una moda pasajera: si miramos los meses anteriores, la tendencia venía creciendo firme y constante, con subidas casi todos los meses del año.

Este tipo de cifras no solo habla de la cantidad de usuarios, sino del momento en que el ecosistema gamer está más activo que nunca. Desde enero a diciembre de 2024, Steam sumó más de 6 millones de jugadores concurrentes a su punto máximo diario. Y si bien diciembre suele ser fuerte por las fiestas y las rebajas, el crecimiento a lo largo del año fue claro. La comunidad no solo está creciendo en número, sino también en participación activa.

Y no hay que olvidar otro dato clave: de esos 39 millones en línea, más de 12 millones estaban jugando activamente. Eso quiere decir que Steam no es solo una sala de espera: es un lugar donde las cosas pasan, donde se juega de verdad. Esta constancia y volumen convierten a Steam en una plataforma imprescindible no solo para los gamers, sino para desarrolladores, publishers y cualquier persona que quiera entender hacia dónde se mueve la industria del videojuego hoy.

Estadísticas de Steam: Ingresos anuales (2018-2024)

Ver crecer las ganancias de Steam año tras año es como ver cómo se expande un universo entero alrededor del gaming. En 2024, la plataforma alcanzó los 10.800 millones de dólares, una cifra que no solo impresiona por el número en sí, sino por lo que representa: una comunidad masiva que compra, juega y reinvierte constantemente en sus pasatiempos digitales.

Lo más interesante de esta curva es que, salvo un pequeño bache en 2019, la tendencia es clara y positiva. A partir de 2020, el crecimiento fue especialmente fuerte —en parte impulsado por los confinamientos y el aumento del tiempo frente al computador—, pero Steam supo sostener ese impulso. En vez de bajar el ritmo después del boom, lo capitalizó: mejoró sus herramientas, amplió su catálogo, apostó por hardware como el Steam Deck y mantuvo viva la conexión con sus usuarios.

Más allá de las cifras, esto confirma algo importante: Steam ya no es solo una tienda digital de juegos, es un ecosistema económico por derecho propio. Desde grandes estudios hasta desarrolladores independientes, pasando por modders y comunidades, todos participan en una plataforma donde el movimiento de dinero refleja una pasión real por jugar. Y mientras esa pasión siga creciendo, Steam va a seguir rompiendo sus propios récords.

Estadísticas de Steam: Juegos más jugados

Pocas plataformas pueden jactarse de tener títulos con picos de más de tres millones de jugadores conectados al mismo tiempo, pero Steam lo logra con facilidad. PUBG: BATTLEGROUNDS se lleva ese honor con más de 3,2 millones de jugadores en su mejor momento, marcando un hito que aún impresiona. Aunque hoy en día no sea el más jugado, ese récord lo consolidó como un fenómeno global que redefinió los battle royale.

Hoy, el rey del momento es Counter-Strike 2. Con más de 1,8 millones de jugadores en simultáneo, el shooter táctico de Valve sigue demostrando que la fórmula clásica de habilidad, estrategia y comunidad competitiva tiene una vida larguísima. Dota 2, también de la casa, mantiene su lugar en el podio con más de 2,4 millones de jugadores en su pico máximo, dejando claro que el mundo de los MOBAs sigue con fuerza, especialmente cuando hay torneos internacionales de por medio.

Lo más curioso del top es la presencia de juegos como Banana o Wallpaper Engine, que rompen el molde de los títulos tradicionales. Mientras uno es un simple pero adictivo juego viral, el otro ni siquiera es un juego como tal, sino una herramienta para personalizar escritorios. Esto demuestra algo clave de Steam: su comunidad no solo valora el gameplay, sino también la experiencia, el entretenimiento casual y la creatividad. En esta plataforma, hay espacio para todos los gustos y para todas las sorpresas.

Estadísticas de Steam: Número de juegos lanzados por año (2014-2024)

Lo que empezó como una tienda digital con lanzamientos esporádicos, se ha convertido en un verdadero océano de títulos nuevos cada año. En 2014, se publicaban poco más de 1.400 juegos al año en Steam. Diez años después, en 2024, esa cifra supera los 15.000. Este crecimiento no es solo una cuestión de volumen: refleja cómo Steam se ha convertido en el principal escenario global para desarrolladores de todo tipo, desde gigantes de la industria hasta estudios independientes que lanzan su primer proyecto.

El salto más llamativo se da entre 2023 y 2024, con un incremento de casi 4.000 nuevos títulos en un solo año. Este pico puede estar influido por varios factores: nuevas herramientas de desarrollo más accesibles, comunidades más activas que apoyan el contenido indie, y una cultura gamer que busca constantemente propuestas frescas. Para los jugadores, esto es una buena noticia… pero también un desafío, porque entre tanto juego, encontrar las joyitas escondidas puede ser todo un arte.

Detrás de estos números también hay una advertencia para los desarrolladores: destacar ya no depende solo de tener un buen juego, sino de saber cómo presentarlo, comunicarlo y mantenerlo vivo en medio de un catálogo cada vez más denso. Steam ofrece un escenario gigantesco, sí, pero cada vez más competitivo. Por eso, conocer las tendencias, entender a la audiencia y cuidar cada detalle del lanzamiento se ha vuelto parte fundamental del proceso creativo.

Estadísticas de Steam: Distribución de idiomas

El inglés sigue siendo el idioma dominante en Steam, lo que no sorprende si consideramos que la mayoría de los lanzamientos y la interfaz de la plataforma están diseñados primero para ese público. Pero lo que sí llama la atención es la fuerza con la que otras lenguas vienen pisando el acelerador. El chino simplificado, por ejemplo, ya representa casi una cuarta parte de toda la base de usuarios, lo que refleja el enorme crecimiento del gaming en Asia y cómo eso está cambiando las prioridades del mercado global.

El ruso y el español (de España) también tienen presencia sólida, lo cual es una buena noticia para los desarrolladores que localizan sus juegos o interfaces. No solo estás «haciendo un favor» al usuario, estás abriéndote a audiencias enormes que ya están activas en la plataforma. Y en ese sentido, Steam lo pone fácil: es una de las pocas tiendas digitales donde cambiar el idioma de navegación o buscar juegos en tu lengua nativa es parte de la experiencia.

La presencia de idiomas como el portugués de Brasil, el japonés, el polaco o el turco también muestra que Steam no es una plataforma centrada en un solo mercado, sino un entorno verdaderamente global. Para los estudios que piensan más allá del inglés, estos datos son una invitación clara: adaptar tu juego a otras lenguas no solo es un gesto inclusivo, es una estrategia inteligente para crecer en una comunidad tan diversa como la que vive en Steam.

Estadísticas de Steam: Distribución de tarjetas de video entre usuarios

La tarjeta gráfica sigue siendo el corazón de toda experiencia gamer en PC, y Steam es el mejor termómetro para ver qué late con más fuerza. En 2024, la presencia de NVIDIA es aplastante: casi tres cuartos de los jugadores la eligen para correr sus juegos. Dentro de esa categoría, brilla con luz propia la GeForce GTX 1060, una tarjeta que, a pesar de los años, sigue firme como una de las más usadas. Eso dice mucho de su durabilidad… y de cuántos jugadores siguen jugando con equipos que no necesariamente son de última generación.

AMD se posiciona con un respetable 16%, mostrando que tiene una base de usuarios fiel, especialmente en configuraciones más ajustadas o setups donde se prioriza la relación precio-rendimiento. Mientras tanto, Intel, aunque tradicionalmente asociada a procesadores, sigue manteniendo presencia con sus gráficas integradas, lo cual también refleja que no todos los usuarios de Steam están en la misma liga: hay quien entra a jugar títulos ligeros, indies o simplemente disfrutar de experiencias más simples.

Este desglose también sirve para entender a quién le estamos hablando cuando desarrollamos o publicamos un juego. No todos tienen una RTX de última generación. Una buena parte de la comunidad aún juega con hardware modesto, así que optimizar bien tu título puede marcar la diferencia entre ser jugable… o quedarse en el wishlist para siempre. Porque en el mundo real del gaming, rendimiento accesible muchas veces vale más que gráficos imposibles.

Estadísticas de Steam: Media de juegos por usuario

Jugar más no siempre significa jugar mejor, y eso parece quedar claro con los hábitos de los usuarios de Steam. En los últimos dos años, el promedio de juegos jugados por cada persona se ha estabilizado en cuatro títulos anuales, una cifra que contrasta con los cinco juegos promedio registrados en 2022. Aunque la diferencia puede parecer pequeña, habla de una tendencia interesante: los jugadores están eligiendo con más cuidado a qué dedicarle su tiempo.

Esto puede deberse a varias cosas. Por un lado, los juegos cada vez son más grandes y requieren más horas para disfrutarlos a fondo. Por otro, la comunidad parece estar priorizando experiencias profundas o multiplayer a largo plazo por sobre el “picoteo” de muchos títulos. También influye que las recomendaciones entre jugadores, los streamers y los rankings hacen que ciertos juegos se mantengan más tiempo en el radar colectivo.

Más allá del número exacto, este dato ayuda a entender algo importante: en Steam, la calidad del engagement pesa tanto como la cantidad. Tener muchos juegos en la biblioteca ya no es tan relevante como tener unos pocos que realmente te atrapen. Y para los desarrolladores, esta es una pista clara: si logras que alguien se quede, probablemente no solo te juegue más… también te recomiende más.

Estadísticas de Steam: Segmentación de juegos por género

El género indie lidera cómodamente la lista, y eso no es casualidad. Steam ha sido, desde hace años, el hogar natural para los desarrolladores independientes. No se trata solo de cantidad, sino de variedad: dentro del mundo indie caben propuestas experimentales, juegos pequeños hechos por una sola persona y joyitas que, con el boca a boca, se convierten en fenómenos virales. Que haya más de 60 mil títulos con esta etiqueta es señal de que la creatividad tiene espacio y comunidad en esta plataforma.

Acción, aventura y casual le siguen de cerca, y juntos nos muestran lo diversa que es la experiencia de jugar hoy. Por un lado, están quienes buscan adrenalina pura; por otro, quienes prefieren perderse en una historia, y también quienes solo quieren algo ligero para distraerse un rato. Steam no se casa con un solo tipo de jugador, y eso explica por qué logra sostener una comunidad tan amplia y activa.

Más abajo, aunque no menos importantes, están los juegos de simulación, estrategia y rol. Estos géneros suelen tener menos volumen, pero mucha profundidad. No es raro que quien juega uno de estos títulos lo haga durante cientos de horas. Así que aunque los números no sean tan altos como en otros géneros, su impacto es enorme. Y si eres creador, este gráfico también te da pistas: hay espacio para todo, siempre que sepas encontrar a tu público.

La evolución constante de Steam y su impacto en la comunidad gamer

Steam no es solo una tienda de videojuegos, es un ecosistema vivo que sigue creciendo, diversificándose y adaptándose. Lo que comenzó como una plataforma para distribuir títulos de PC se ha convertido en una comunidad global donde se mezclan jugadores casuales, competidores profesionales, desarrolladores indie y grandes estudios. Cada métrica que revisamos, desde los juegos más populares hasta los idiomas más usados, revela una plataforma cada vez más amplia y compleja.

Una de las claves del éxito de Steam es su capacidad para acoger distintos estilos de juego y formas de jugar. Hay espacio tanto para quien se obsesiona con un solo título durante meses como para quien explora y prueba experiencias nuevas cada semana. Esta flexibilidad hace que Steam no pierda vigencia frente a otras plataformas más centradas en el ecosistema de consolas. Además, su apuesta por lo social —desde el matchmaking hasta las reseñas y las guías creadas por la comunidad— mantiene a los usuarios enganchados incluso cuando no están jugando.

Quizás lo más valioso de todo esto es que Steam sigue evolucionando sin perder de vista a su base. Escucha a los jugadores, habilita nuevas herramientas para los desarrolladores, y se adapta a cambios globales tanto tecnológicos como culturales. Para quienes están dentro de esta comunidad, ya sea como creadores o jugadores, el panorama es más interesante que nunca. Porque más allá de los números, lo que se mantiene constante es la pasión con la que se juega y se comparte cada historia digital.