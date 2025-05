Estadísticas de Snapchat: Datos demográficos y de usuarios clave en 2024

Aunque muchas veces se le da por muerto, Snapchat sigue muy vivo y coleando. En un ecosistema digital donde las redes sociales pelean por la atención de los usuarios segundo a segundo, esta app del fantasmita, lanzada en 2011, mantiene una comunidad fiel y activa, especialmente entre los más jóvenes. Puede que no esté en todas las conversaciones como TikTok o Instagram, pero sus cifras hablan por sí solas: Snapchat tiene un público específico y muy comprometido, lo que la convierte en una plataforma interesante para observar y entender.

Durante 2024, Snapchat no solo ha mantenido su base de usuarios, sino que ha logrado adaptarse a nuevas formas de consumo digital, explorando herramientas como la realidad aumentada, los filtros interactivos y la mensajería efímera que marcó su sello desde el inicio. Esto no solo atrae a quienes crecieron con la app, sino también a nuevas generaciones que valoran la espontaneidad y lo visual por sobre la perfección pulida de otras redes.

En La Tendencia, vamos a revisar las estadísticas más relevantes de Snapchat en 2024: quiénes lo usan, cómo se comportan y más.

Spoiler: si pensabas que Snapchat era cosa del pasado, probablemente te sorprendas.

Estadísticas de Snapchat: Usuarios activos diarios (2019-2024)

Desde principios de 2019, Snapchat ha experimentado un crecimiento sostenido en su número de usuarios activos diarios. La plataforma pasó de tener alrededor de 190 millones en el primer trimestre de 2019 a 453 millones a finales de 2024. Esta tendencia demuestra que, a pesar de la aparición de nuevas redes sociales y la feroz competencia por la atención digital, Snapchat ha sabido mantenerse relevante y atractivo, sobre todo entre los públicos más jóvenes y amantes de la comunicación visual efímera.

Durante 2024, el crecimiento ha sido más moderado pero constante. Por ejemplo, entre el tercer y cuarto trimestre, Snapchat aumentó su base de usuarios en 10 millones, alcanzando los 453 millones de usuarios activos diarios. Este incremento no es menor si se considera que, en etapas más maduras de una aplicación, es habitual que el crecimiento se desacelere.

Snapchat parece estar desafiando esa lógica al seguir sumando usuarios trimestre tras trimestre, gracias a la innovación continua en experiencias como realidad aumentada, Bitmojis y funciones de mensajería personalizada.

Lo más interesante de esta evolución es que evidencia una comunidad estable y comprometida. En un mundo digital donde muchas apps se descargan y se abandonan en cuestión de semanas, Snapchat ha conseguido mantenerse instalada, no solo en los dispositivos, sino también en los hábitos diarios de millones de personas. Esta lealtad indica que, más allá de modas pasajeras, la aplicación ha sabido consolidar su propuesta de valor en un entorno hipercompetitivo.

Estadísticas de Snapchat: Ranking de países con más usuarios

Snapchat tiene claro dónde está su público, y los datos de enero de 2025 lo confirman. India lidera con una ventaja enorme: 208 millones de usuarios activos, casi el doble que Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar con 106 millones. Este dominio indio refleja una tendencia más amplia que hemos visto en los últimos años, donde el crecimiento en mercados emergentes ha sido clave para muchas plataformas sociales. Con una población joven, hiperconectada y cada vez más digital, India representa hoy el corazón del universo Snapchat.

Después de India y Estados Unidos, el panorama se diversifica. Países como Pakistán (37,5 millones), Francia (27,8 millones) y Arabia Saudita (24,7 millones) completan el top 5, demostrando que Snapchat no es solo fuerte en Occidente. La presencia destacada en regiones como Medio Oriente y África —con Egipto, Nigeria e Irak en el top 10— evidencia cómo la app ha logrado abrirse camino en culturas distintas, adaptándose a sus formas de comunicar, entretener y compartir.

Lo interesante de este ranking es que mezcla economías consolidadas con países en vías de desarrollo, lo que habla de una plataforma con una capacidad de expansión global muy particular. No se trata solo de cantidad, sino del tipo de usuario: Snapchat conecta especialmente con audiencias jóvenes, que valoran la inmediatez, lo visual y lo espontáneo. Para marcas y creadores, estos datos no son solo cifras: son una invitación a mirar hacia mercados que, tal vez, no estaban en el radar, pero que hoy concentran millones de ojos atentos.

Estadísticas de Snapchat: Segmentación de usuarios por género

Snapchat cuenta con una comunidad diversa que, según los datos de enero de 2025, se reparte casi a partes iguales entre hombres y mujeres. El 50,7% de su audiencia se identifica como masculina, mientras que el 48,4% se identifica como femenina. Esta distribución tan equilibrada demuestra que la plataforma no tiene un sesgo de género marcado, lo que la convierte en un espacio interesante para contenidos y campañas que busquen resonar con públicos amplios y diversos.

Un dato a destacar es el 0,9% de usuarios cuyo género se reporta como “desconocido”. Aunque es una cifra pequeña, abre la puerta a reflexionar sobre cómo las plataformas digitales abordan (o no abordan) la diversidad más allá del binarismo. Cada vez más usuarios optan por no encasillarse en categorías tradicionales, y aunque Snapchat no entrega mayores detalles, la existencia de esta categoría sugiere que aún hay espacio para crecer en inclusión y representación.

En términos prácticos, esta paridad de género significa que Snapchat ofrece un terreno muy parejo para quienes crean contenido o publicitan dentro de la app. No es necesario adaptar el mensaje de forma drástica según el género, sino centrarse en los intereses, estilos de comunicación y hábitos digitales de los usuarios. Al final del día, Snapchat sigue siendo un espacio donde lo visual, lo espontáneo y lo auténtico son lo que realmente importa.

Estadísticas de Snapchat: Perfil de edad de la audiencia

Snapchat sigue siendo, ante todo, un terreno joven. La mayor concentración de su audiencia publicitaria está entre los 18 y 24 años, donde las mujeres representan un 17,2% y los hombres un 19,9%. Esta franja etaria no solo lidera en volumen, sino también en protagonismo dentro del ecosistema de la app: son quienes más interactúan, comparten, y consumen contenido, lo que la convierte en un grupo clave para marcas y creadores que buscan relevancia y conexión directa con la Gen Z.

El grupo de 13 a 17 años también ocupa un lugar importante, con un 9,5% de usuarias y un 8,8% de usuarios masculinos. Aunque algo menor en comparación al siguiente tramo, sigue siendo una audiencia considerable y muy activa. Por otro lado, entre los 25 y 34 años, la representación baja pero sigue siendo significativa, con un 11,4% (mujeres) y 13,4% (hombres). Aquí encontramos a usuarios que crecieron con la app o la redescubrieron como canal de entretenimiento o mensajería alternativa.

Más allá de los 35 años, la presencia cae de forma notable, lo que refleja el posicionamiento natural de Snapchat como una plataforma juvenil. En el tramo de 35 a 49 años los porcentajes se mantienen moderados, pero ya en los 50+ la representación se vuelve residual. Esto no quiere decir que Snapchat no sea útil para estos grupos, pero sí que su propuesta de valor está mucho más alineada con audiencias jóvenes, visuales y con un lenguaje digital más informal y directo.

Estadísticas de Snapchat: Ingresos anuales (2015-2024)

Snapchat ha recorrido un camino largo desde sus inicios, y sus ingresos lo reflejan con claridad. En 2015, la app apenas generaba 50 millones de dólares. Diez años más tarde, en 2024, cerró con ingresos de 5.300 millones de dólares. Este crecimiento es impresionante y deja en evidencia cómo la plataforma ha sabido reinventarse, mejorar sus herramientas publicitarias y captar la atención —y el presupuesto— de marcas grandes y pequeñas.

Lo más llamativo es el salto que dio entre 2020 y 2021, pasando de 2.500 millones a 4.100 millones de dólares en ingresos. Este impulso probablemente se deba a un mayor consumo de contenido digital durante la pandemia y a la maduración de su sistema de anuncios. Aunque entre 2022 y 2023 los ingresos se mantuvieron estables, el aumento en 2024 demuestra que Snapchat logró retomar la curva ascendente, probablemente gracias a innovaciones en formatos como lentes de realidad aumentada y anuncios interactivos.

En resumen, Snapchat ya no es solo una app para enviar fotos con filtros divertidos: es una plataforma consolidada que genera miles de millones al año. Su capacidad para adaptarse a nuevas tendencias, atraer audiencias jóvenes y ofrecer soluciones publicitarias creativas la ha convertido en un jugador clave dentro del ecosistema digital global. Todo indica que aún tiene espacio para seguir creciendo, especialmente si continúa apostando por la innovación y la personalización de la experiencia de usuario.

Estadísticas de Snapchat: Valoración de la plataforma (2013-2024)

La historia financiera de Snapchat ha sido una montaña rusa. En 2013, la app estaba valorada en apenas 800 millones de dólares. Cuatro años después, en su salida a bolsa, ya había alcanzado los 25.500 millones. Este rápido ascenso reflejaba el entusiasmo de los inversionistas por una plataforma joven, innovadora y con un crecimiento explosivo en usuarios. Sin embargo, ese entusiasmo no fue lineal: para 2019, la valoración había bajado a 16.100 millones, dejando claro que la transición a un modelo de negocio sólido no sería tarea fácil.

Pero en 2021, Snapchat vivió su punto más alto: una capitalización de mercado de 90.900 millones de dólares. Ese año marcó el pico absoluto de su valoración, impulsado probablemente por la digitalización acelerada tras la pandemia, y el buen rendimiento de su negocio publicitario. Fue un momento en que muchos pensaron que la app se había consolidado definitivamente como una de las grandes del mercado tech. Sin embargo, los años siguientes trajeron correcciones: en 2022 la valoración bajó a 38.300 millones y en 2023 cayó aún más, a 18.700 millones.

Curiosamente, en 2024 Snapchat volvió a valorarse en 25.500 millones, el mismo número que en su IPO. ¿Coincidencia? Tal vez, pero también podría interpretarse como una especie de reinicio simbólico. La empresa ha logrado estabilizar su valor en un escenario más maduro y competitivo. Ya no depende solo del “hype”, sino de una comunidad activa, ingresos sostenibles y productos como Snapchat+ que diversifican su oferta. Hoy, la valoración refleja una mezcla más realista entre potencial y consolidación.

Estadísticas de Snapchat: ¿Para qué se usa la plataforma?

Snapchat sigue fiel a su esencia: compartir momentos. Según los datos más recientes, la actividad principal en la plataforma es publicar o compartir fotos y vídeos, con un 43,6% de los usuarios activos participando en esta dinámica. Esto confirma que Snapchat sigue siendo una red visual, espontánea y muy centrada en el aquí y el ahora. No se trata de construir un perfil perfecto, sino de mostrar lo que está pasando en el momento, sin tanto filtro (aunque con muchos filtros).

La mensajería también ocupa un lugar importante: un 40,3% de los usuarios usan Snapchat para enviar mensajes a amigos y familiares. Es una forma de comunicación más directa, privada y visual, muy distinta a la experiencia de otras redes sociales. Le sigue la búsqueda de contenido entretenido (36,8%), lo que muestra que Snapchat ya no es solo un espacio para interactuar con conocidos, sino también para descubrir. Los usuarios están ahí no solo para compartir, sino también para consumir.

Finalmente, aunque en menor medida, un 25% usa la plataforma para seguir marcas o productos, y un 23,7% la utiliza para informarse sobre noticias y eventos. Esto refleja una evolución interesante: Snapchat no solo es un canal social, sino también un lugar donde se puede construir marca y generar contenido informativo que resuene con una audiencia joven y activa. Si bien no es su función principal, estos porcentajes demuestran que la plataforma tiene espacio para mucho más que solo selfies y stickers.

Snapchat en la actualidad: entre consolidación y reinvención

Snapchat ha demostrado que no es una moda pasajera. A lo largo de los años ha sabido adaptarse a un ecosistema digital cambiante, conservando su identidad mientras explora nuevas formas de conexión, entretenimiento y monetización. Desde la mensajería efímera hasta los lentes de realidad aumentada, su evolución ha sido constante, y eso le ha permitido mantenerse vigente frente a gigantes como Instagram y TikTok.

Hoy, la plataforma no solo conecta a millones de jóvenes en todo el mundo, sino que también se consolida como una herramienta publicitaria sólida, una fuente de ingresos diversificada y un espacio donde marcas, creadores y usuarios encuentran valor real. El crecimiento de Snapchat+, el enfoque en funciones premium y el equilibrio en su base de usuarios hablan de una estrategia clara: no buscar ser todo para todos, sino ser esencial para quienes ya están dentro.

El camino de Snapchat hacia el futuro parece estar marcado por la personalización, la tecnología visual y el foco en comunidades auténticas. Si continúa escuchando a su audiencia y apostando por la innovación sin perder su estilo único, todo indica que seguirá siendo parte del paisaje digital por mucho tiempo más.