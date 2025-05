Estadísticas de Patreon: Datos demográficos y de usuarios clave en 2024

Patreon, lanzado en 2013, se ha convertido en una especie de refugio para creadores que buscan independencia, estabilidad y conexión real con su comunidad. En un mundo donde el contenido se consume más que nunca, esta plataforma ofrece una alternativa al típico modelo publicitario: aquí, las personas pagan directamente por lo que les gusta. Y eso cambia mucho las reglas del juego.

Cada año, la forma en que usamos internet y apoyamos a quienes admiramos va evolucionando, y con ello también cambian las plataformas. Patreon no es la excepción. Detrás de cada campaña exitosa hay un montón de decisiones estratégicas: desde qué tipo de contenido compartir, hasta cómo conectar con quienes están dispuestos a dar un aporte mes a mes. Entender quiénes están usando Patreon y cómo lo hacen es clave para moverse bien dentro de esta comunidad creativa.

Este artículo nace con la idea de mirar más de cerca qué está pasando con Patreon en 2024. En La Tendencia exploraremos cómo es el perfil de los usuarios, qué tendencias están marcando el ritmo y cuáles son las pistas que nos pueden ayudar a entender mejor esta economía basada en el apoyo directo.

Si estás pensando en sumarte como creador o simplemente tienes curiosidad, aquí vamos a recorrer juntos algunos datos que podrían sorprenderte.

Estadísticas de Patreon: Crecimiento de miembros activos mensuales (2017-2022)

El gráfico deja ver con claridad una tendencia: Patreon no ha dejado de crecer desde 2017. En solo cinco años, la plataforma multiplicó por cuatro su base de miembros activos mensuales, pasando de 2 millones en 2017 a 8 millones en 2022. Este crecimiento sostenido es una muestra del cambio cultural que estamos viviendo, donde las personas están cada vez más dispuestas a apoyar directamente a los creadores que admiran, sin intermediarios.

Uno de los saltos más notables se dio entre 2019 y 2020, justo cuando comenzó la pandemia. En ese periodo, el número de usuarios activos pasó de 4 a 6 millones. No es casual: ese fue un momento clave en el que muchos creadores tuvieron que reinventarse y buscar formas más sostenibles de monetizar su trabajo en línea. Patreon fue, para muchos, una tabla de salvación que les permitió seguir creando sin depender de marcas o algoritmos.

A partir de 2020, el crecimiento siguió, aunque con una pendiente un poco más suave. Aun así, sumar un millón de usuarios al año sigue siendo un ritmo impresionante para una plataforma enfocada en nichos creativos. Este contexto muestra que el modelo de membresías no solo llegó para quedarse, sino que sigue ganando fuerza. Y si eres creador o estás pensando en serlo, estas cifras pueden darte una buena idea del potencial que hay detrás de una comunidad comprometida.

Estadísticas de Patreon: Crecimiento de creadores pagados (2021-2024)

Una cosa queda clara al ver este gráfico: cada vez hay más creadores que no solo están en Patreon, sino que están recibiendo ingresos reales por su trabajo. En menos de cuatro años, la cantidad de creadores pagados pasó de 136 mil a casi 280 mil. Es decir, más del doble. Esta tendencia habla de una profesionalización creciente del contenido digital: hoy, más personas se están tomando en serio la posibilidad de vivir de lo que crean.

Otro punto interesante es que el crecimiento ha sido bastante constante, con incrementos cada seis meses. Si bien hay pequeñas variaciones en el ritmo, lo que vemos es un patrón sólido: cada nuevo semestre, miles de creadores se suman a la lista de quienes reciben pagos a través de Patreon. Este dato también muestra que el modelo no está saturado; al contrario, sigue habiendo espacio para nuevas voces y propuestas.

El salto más grande se da entre febrero y noviembre de 2024, con más de 36 mil nuevos creadores pagados en solo nueve meses. ¿Qué pasó en ese periodo? Puede que haya influido una mejora en las herramientas de la plataforma, cambios en el algoritmo de otras redes o simplemente una mayor conciencia de que este modelo funciona. Lo cierto es que, para quienes están en la duda de dar el salto a Patreon, estos números son una buena señal: el tren sigue en marcha, y aún hay tiempo para subirse.

Estadísticas de Patreon: Ganancias mensuales de los creadores

Las cifras están lejos de ser planas, pero sí cuentan una historia de estabilidad con matices. Durante los últimos tres años, las ganancias mensuales de los creadores en Patreon han oscilado suavemente alrededor de los 24 millones de dólares. Aunque no vemos un crecimiento explosivo, este comportamiento también tiene su lado positivo: significa que, incluso en tiempos de cambios digitales constantes, los ingresos en la plataforma se mantienen firmes y predecibles.

Lo curioso es que, a pesar de la incorporación de más creadores y miembros, el monto total de ganancias mensuales no ha subido de forma proporcional. Esto podría tener que ver con varios factores: desde el reparto más distribuido del dinero entre más creadores, hasta el impacto de modelos de membresía gratuitos o con pagos más bajos. También podría reflejar ajustes en los hábitos de consumo de los mecenas, que tal vez estén repartiendo su apoyo entre varios proyectos a la vez.

Ahora bien, octubre de 2024 marca un pequeño repunte luego de una racha de descensos leves. ¿Será una señal de recuperación o una variación puntual? Imposible saberlo con certeza, pero si algo nos enseñan estos datos es que el ecosistema de Patreon está vivo, en movimiento, y que mantenerse atento a estas curvas puede ayudar mucho a quienes quieren entrar (o crecer) en este mundo del financiamiento directo.

Estadísticas de Patreon: Top 10 de los creadores más populares y sus ganancias mensuales

Hay algo fascinante en mirar esta lista y ver cómo proyectos tan distintos entre sí comparten una cosa en común: una comunidad que los respalda mes a mes con su dinero. No es solo que Matt y Shane ganen más de 90 mil dólares haciendo un podcast; es que miles de personas consideran que su contenido vale más que un par de risas. Lo mismo pasa con Dungeons and Daddies o If Books Could Kill: cada uno habla de cosas distintas, pero han logrado construir un lazo fuerte con su audiencia. Y en el mundo del contenido, ese vínculo vale oro.

Más allá de los números, lo que impresiona es la diversidad. Hay desarrolladores como x4fab o Peter Boese, que están metidos en el universo de los simuladores de automovilismo. Hay comedia, crítica cultural, podcasts narrativos, análisis político y entretenimiento geek. Esto rompe completamente con la idea de que solo los influencers mainstream o los youtubers gigantes pueden ganar dinero en internet. Aquí lo que manda es la autenticidad, la consistencia y el saber hablarle a un grupo de personas específicas, aunque no sea masivo.

Otro punto interesante es que los ingresos no son necesariamente proporcionales a la fama fuera de Patreon. Muchos de estos nombres probablemente no los veas en tendencias de Twitter ni encabezando listas de Spotify, y sin embargo están generando ingresos mensuales que ya quisieran muchas empresas pequeñas. La lección es clara: no necesitas millones de seguidores, necesitas una comunidad que de verdad valore lo que haces. Y eso es lo que convierte a Patreon en una herramienta tan poderosa para los creadores independientes.

Estadísticas de Patreon: Países con mayor número de usuarios

Que más del 40% del tráfico de Patreon provenga de Estados Unidos no sorprende tanto si pensamos que la plataforma nació ahí. Lo interesante es lo que eso implica: el contenido, la cultura y hasta la forma de interactuar entre creadores y seguidores tiene una fuerte influencia anglosajona. Para quienes crean contenido en otros idiomas o desde otras culturas, esto puede ser un desafío… o una oportunidad para destacarse en medio de tanto contenido similar.

El resto del pastel muestra un reparto mucho más fragmentado: Reino Unido, Alemania, Canadá y Japón no superan el 10% cada uno. Son mercados importantes, sí, pero también indican que la plataforma aún tiene mucho espacio para crecer fuera del mundo angloparlante. Si estás creando desde América Latina o España, este dato es clave. Tal vez tu audiencia aún no esté tan presente en Patreon, pero eso también significa que podrías ser de los primeros en conquistar ese terreno.

Y luego está ese jugoso 38% agrupado como “otros”. Ahí está el resto del mundo: Latinoamérica, Europa del Este, Asia, Oceanía… En conjunto, representan una parte enorme del tráfico. No tienen nombre en la torta, pero sí tienen peso. Eso nos dice que la comunidad global en Patreon existe, aunque todavía no esté tan visibilizada. Y si estás pensando en construir una comunidad diversa y multinacional, ahí hay mucho por explorar.

Estadísticas de Patreon: Segmentación de usuarios por edad

Patreon tiene cara joven. Casi la mitad de su audiencia está entre los 18 y 24 años, una generación que no solo creció en internet, sino que ya asume que apoyar directamente a creadores es parte de su experiencia digital. No necesitan convencerse de que el contenido vale dinero: lo viven así desde siempre. Esta es una buena noticia para los creadores que están pensando a largo plazo, porque significa que el modelo de membresías no es una moda pasajera, sino una forma de consumo que ya se instaló en las nuevas generaciones.

El segmento de 25 a 34 años también representa un porcentaje fuerte, casi un 30%. Este grupo suele estar en una etapa donde ya tienen cierta estabilidad económica y afinan sus elecciones: apoyan lo que realmente valoran. Juntos, estos dos tramos etarios representan más del 70% de la base de usuarios, lo que marca con claridad hacia dónde se orientan los esfuerzos de muchos creadores: hablan en el idioma, los códigos y las plataformas que estas generaciones consumen.

Pero ojo, porque hay vida más allá de los 35. Aunque en menor medida, también hay usuarios de 45, 55 o incluso más de 65 años que están en Patreon. Puede que no sean la mayoría, pero su presencia habla de una apertura intergeneracional cada vez más real en internet. Y si tu contenido conecta con intereses más atemporales —como historia, literatura, arte, ciencia o experiencias de vida—, ahí hay una audiencia esperando ser bien atendida.

Estadísticas de Patreon: Segmentación de usuarios por género

En el mundo digital, entender quiénes están al otro lado de la pantalla es clave. En el caso de Patreon, la mayoría del tráfico proviene de usuarios que se identifican como hombres: un 70,14%, frente a un 29,86% que corresponde a mujeres. Este dato, que refleja tanto a usuarios de escritorio como móviles, no debería interpretarse como una ventaja de un género sobre otro, sino como una señal de quiénes están más presentes en esta plataforma por ahora.

Lo interesante es preguntarse por qué se da esta diferencia. Puede estar influida por el tipo de contenido que predomina en Patreon, por el modo en que se comunican las campañas o incluso por cómo se distribuyen los intereses en distintas comunidades digitales. Pero nada de eso es fijo ni definitivo. De hecho, la plataforma ha ido diversificándose con el tiempo y cada vez hay más creadoras, artistas y líderes de proyectos que convocan audiencias muy equilibradas o incluso mayoritariamente femeninas.

Este panorama abre espacio para algo importante: hay oportunidad para llegar a públicos que hoy están menos representados en el tráfico, pero que claramente tienen interés y poder de decisión. Si tu contenido conecta con temas que apelan a otras identidades, experiencias o formas de habitar lo digital, hay terreno fértil para crecer. Porque lo que hoy es mayoría, no necesariamente lo será mañana.

Estadísticas de Patreon: Relación entre frecuencia de promoción y ganancias de la plataforma

No es magia, es visibilidad. Los datos son clarísimos: quienes promocionan su Patreon con más frecuencia o a través de redes sociales tienen muchas más probabilidades de ganar bien. No se trata solo de «estar presente», sino de recordarle a tu comunidad que existes, que tu contenido vale y que pueden apoyarte directamente. En comparación con quienes apenas hacen una publicación al mes, los creadores que promocionan semanalmente ganan un 31% más. Y si lo hacen en plataformas como Twitter, Instagram o YouTube, ese número sube a un impresionante 75%.

¿La lección? Promocionar no es opcional. A veces los creadores tienen miedo de «molestar» o parecer insistentes, pero cuando el contenido tiene valor y se comunica con autenticidad, ese recordatorio puede marcar la diferencia entre vivir del arte o seguir viéndolo como hobby. La comunidad digital necesita constancia y presencia; si no ven lo que haces, simplemente no pueden apoyarte, por más que les encante tu trabajo.

Así que si estás en Patreon (o pensando en entrar), plantéate un plan de promoción. No tiene que ser invasivo ni forzado, pero sí coherente y regular. Mostrar tu proyecto, contar tu proceso, compartir avances o simplemente invitar con cercanía: todo suma. Porque en este ecosistema, la promoción es parte del oficio creativo.

Estadísticas de Patreon: Resultados de informe de transparencia (2023)

En 2023, Patreon decidió hacer pública una parte importante de su cocina interna: cómo cuida el contenido que se publica en su plataforma. El Equipo de Confianza y Seguridad revisó más de 38.000 páginas, y como resultado, más de 3.600 cuentas fueron suspendidas y otras 3.000 recibieron advertencias o debieron modificar su contenido. Es la primera vez que la plataforma comparte estos datos de manera tan abierta, y eso ya es una señal: quiere mostrar que está tomando en serio el equilibrio entre libertad creativa y responsabilidad.

La categoría con más infracciones fue la relacionada con la seguridad de los adolescentes. Más de 2.600 creadores fueron penalizados por no cumplir con estas normas, lo que deja claro que Patreon pone especial atención en proteger a las audiencias más vulnerables. Le siguen los contenidos clasificados como “sexualmente gratificantes” y luego las actividades ilegales o reguladas, lo que también da pistas de los temas que más atención reciben por parte del equipo de moderación.

Esto no significa que Patreon sea un lugar restrictivo o con mano dura injustificada. Lo que está haciendo es marcar límites para mantener un espacio seguro tanto para creadores como para sus comunidades. Para quienes trabajan en la plataforma, conocer estas reglas no solo es útil: es vital. Porque si algo ha demostrado internet, es que crear libremente también implica crear con conciencia. Y este informe pone en blanco y negro cuáles son las líneas que no se deben cruzar.

Un ecosistema en evolución para creadores con visión

Patreon, más que una plataforma, es un reflejo de cómo ha cambiado la relación entre quienes crean contenido y quienes lo consumen. Ya no se trata solo de ganar seguidores, sino de construir comunidades reales, comprometidas y dispuestas a apoyar con algo más que un «me gusta». La evolución de sus cifras y tendencias en los últimos años nos habla de un espacio que se ha ido consolidando no solo como fuente de ingresos, sino como un entorno donde el valor del trabajo creativo es reconocido directamente por las personas que lo disfrutan.

Lo interesante es que no hay una fórmula única para el éxito en Patreon. Algunos triunfan con humor, otros con análisis político, desarrollo de software, historias, arte o educación. Lo que sí tienen en común es consistencia, autenticidad y una conexión honesta con su audiencia. Promocionar, comunicar y cuidar la relación con quienes están del otro lado es tan importante como el contenido en sí. Y ese equilibrio es lo que convierte a un seguidor ocasional en un mecenas comprometido.

Además, el compromiso de la plataforma con la transparencia y la seguridad le da un marco claro a todo este ecosistema. Saber que hay reglas, que se cuidan ciertos límites y que existe una revisión activa del contenido permite a creadores y usuarios moverse con más confianza. Patreon no es solo un canal para ganar dinero: es un lugar donde cada proyecto tiene el potencial de crecer si se le da tiempo, estrategia y cariño. Y eso, en el mundo digital, sigue siendo algo muy valioso.