Estadísticas de Netflix: Datos demográficos y de usuarios clave en el 2024

Hablar de Netflix en 2024 es hablar de una plataforma que, aunque ya no es la única protagonista del streaming, sigue marcando pauta. En un mercado más competitivo que nunca, con gigantes como Disney+, HBO Max, Prime Video y nuevas propuestas que aparecen cada año, Netflix ha sabido mantener su lugar en la conversación global. ¿La clave? Una mezcla de contenido original potente, estrategias de expansión bien pensadas y una capacidad casi camaleónica para adaptarse a lo que la audiencia quiere ver.

Este año, Netflix no solo apostó fuerte por producciones locales en distintos idiomas, sino que también consolidó franquicias propias, exploró nuevos formatos (como los especiales interactivos) y comenzó a mirar con seriedad el mundo del gaming y el contenido en vivo. Todo esto ha hecho que sus cifras sigan siendo impresionantes, tanto en número de suscriptores como en horas de visualización, aunque también han tenido que enfrentar ciertos desafíos, como la guerra contra las cuentas compartidas o el alza de precios.

En este artículo de La Tendencia vamos a sumergirnos en las estadísticas más relevantes de Netflix durante 2024: quiénes lo ven, desde dónde, qué tipo de contenido prefieren y cómo ha evolucionado su modelo de negocio. Porque más allá de las series que nos enganchan o los documentales que se vuelven virales, hay una historia de datos que nos ayuda a entender por qué Netflix sigue siendo, para muchos, sinónimo de entretenimiento digital.

Estadísticas de Netflix: Número de suscriptores de plataforma a nivel mundial por año

Lo primero que salta a la vista es que Netflix no ha dejado de crecer. En menos de una década, la plataforma pasó de tener poco más de 60 millones de suscriptores en 2015 a superar los 280 millones en 2024. Este crecimiento sostenido refleja cómo la compañía ha sabido posicionarse como un actor clave del entretenimiento global, incluso en medio de la saturación del mercado y la feroz competencia con otros servicios de streaming.

El salto más notable ocurrió entre 2019 y 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Ese año, millones de personas recurrieron a Netflix para sobrellevar el encierro, y la plataforma supo aprovechar el momento con contenido original atractivo y una expansión sólida a nivel internacional. Desde entonces, aunque el ritmo se ha moderado, la curva sigue en ascenso, lo que habla de una base de usuarios cada vez más diversa y globalizada.

En 2024, con más de 282 millones de suscriptores, Netflix demuestra que no se trata solo de lanzar series virales, sino de construir un ecosistema que mantiene enganchados a sus usuarios. Sus estrategias de internacionalización, inversión en producción local y nuevas apuestas (como el contenido interactivo o el plan con publicidad) parecen estar dando resultado. A estas alturas, Netflix no solo compite: lidera. Y lo hace reinventándose constantemente.

Estadísticas de Netflix: Ranking de países con más usuarios

Estados Unidos sigue siendo el corazón de Netflix. Con 66,7 millones de suscriptores, el mercado estadounidense representa una parte crucial de su base global, pero lo interesante es ver cómo otros países están ganando terreno. Brasil, por ejemplo, con 15,3 millones de usuarios, no solo encabeza América Latina, sino que también demuestra el potencial de los mercados emergentes. Esta presencia tan fuerte en Brasil responde a una estrategia clara de contenidos locales y doblajes de calidad, que hacen que la plataforma se sienta cercana y culturalmente relevante.

En Europa, el crecimiento también es notable. Reino Unido, Alemania y Francia tienen entre 10 y 14 millones de suscriptores cada uno, lo que refleja una adopción masiva del servicio en países con tradiciones televisivas muy distintas entre sí. En cada caso, Netflix ha apostado por series y películas que reflejan sus culturas, lo que refuerza la idea de que el contenido localizado ya no es una excepción, sino una necesidad para conectar de verdad con las audiencias.

Asia y Oceanía también aparecen con fuerza en el ranking. Japón, India y Australia muestran cifras importantes, especialmente considerando la competencia local y las diferencias de consumo. Que Netflix tenga más de 5 millones de suscriptores en India, por ejemplo, es una señal de que hay espacio para seguir creciendo, siempre que la plataforma logre adaptarse a las particularidades de cada región. En resumen, Netflix ya no es solo una empresa norteamericana: es un fenómeno verdaderamente global.

Estadísticas de Netflix: Segmentación de usuarios por género

La distribución de género entre los usuarios de Netflix es prácticamente equitativa: 51% mujeres y 49% hombres. Esta paridad habla de una plataforma que ha logrado posicionarse como un espacio de entretenimiento inclusivo, con contenidos que apelan a distintos intereses, estilos de vida y formas de ver el mundo. Netflix no se ha encerrado en un solo tipo de audiencia, y eso se refleja en sus números.

Más allá del porcentaje, lo interesante está en cómo esta diversidad se traduce en programación. Desde dramas familiares y documentales sociales hasta thrillers, comedias y animación, la oferta de Netflix se ha ampliado para resonar con personas de todos los géneros. No se trata de crear contenido “para mujeres” o “para hombres”, sino de ofrecer historias bien contadas, con personajes diversos y temáticas que conectan desde lo humano más que desde lo demográfico.

Esta distribución también representa una oportunidad: al tener una audiencia tan balanceada, Netflix puede experimentar sin miedo a perder público. Las decisiones creativas no necesitan apuntar a estereotipos ni segmentaciones forzadas. La clave está, como lo ha demostrado hasta ahora, en apostar por lo auténtico, lo bien producido y lo que refleja realidades distintas en todo el mundo.

Estadísticas de Netflix: Segmentación de usuarios según generación

Netflix ha logrado lo que muchas plataformas sueñan: conquistar a varias generaciones al mismo tiempo. En 2024, los Millennials lideran con un 33% de la base de usuarios, lo que no sorprende considerando que esta generación creció junto con el auge del streaming y ha incorporado estas plataformas como parte natural de su vida diaria. Son quienes más mezclan el consumo en distintos dispositivos y quienes, en muchos casos, comparten cuentas con otros miembros de la familia o pareja.

La Generación X y los Baby Boomers representan juntos casi la mitad del total de usuarios, con un 26% y 22% respectivamente. Esto muestra que Netflix ha dejado de ser una plataforma “de jóvenes” para convertirse en una opción familiar, cómoda y accesible para quienes antes estaban más acostumbrados a la televisión tradicional. Ya sea por documentales, películas clásicas o series originales, este público ha encontrado su lugar y se ha fidelizado con el tiempo.

Por último, la Generación Z completa el cuadro con un 18%. Aunque parezca bajo, este grupo consume mucho contenido, pero de formas distintas: en sesiones más cortas, en múltiples plataformas, y a menudo combinando Netflix con TikTok, YouTube o Twitch. La clave para atraerlos no está solo en el catálogo, sino en cómo se presenta, recomienda y adapta el contenido a sus hábitos digitales. Netflix lo sabe, y por eso sigue ajustando su experiencia para no quedarse atrás.

Estadísticas de Netflix: Número de usuarios por región geográfica

Europa, Oriente Medio y África encabezan la lista con más de 96 millones de suscriptores, consolidando su posición como la región más fuerte para Netflix en términos de volumen. Este liderazgo se debe, en gran parte, a la gran diversidad cultural del territorio, que ha permitido a la plataforma experimentar con contenidos originales en múltiples idiomas. Desde dramas nórdicos hasta producciones turcas o francesas, el catálogo se ha adaptado a las preferencias locales sin perder su atractivo global.

Estados Unidos y Canadá, que por años fueron el núcleo de crecimiento de Netflix, siguen siendo fundamentales con 84,8 millones de suscriptores. Aunque su ritmo de crecimiento se ha moderado, la región mantiene una base leal que continúa consumiendo contenidos en masa. En este mercado maduro, el desafío está en retener usuarios mediante innovación, experiencias personalizadas y la constante renovación del catálogo.

América Latina y Asia Pacífico, con 52,6 y 49,18 millones respectivamente, muestran un potencial enorme. Ambas regiones han crecido de manera sostenida gracias a estrategias de localización de contenido, precios más accesibles y la expansión de infraestructura digital. En especial, el caso de Asia es interesante por la fuerte competencia local que enfrenta Netflix. Aun así, ha logrado afianzarse con series, realities y películas pensadas específicamente para públicos muy diversos dentro de un mismo continente.

Estadísticas de Netflix: Ingreso anuales (2016-2024)

Netflix ha tenido una trayectoria financiera claramente ascendente durante la última década. Desde los 8.830 millones de dólares que generó en 2016 hasta los 33.724 millones en 2023, el crecimiento ha sido constante y sólido. Esta evolución no solo refleja el aumento de suscriptores, sino también la consolidación de su modelo de negocio, la expansión internacional y la capacidad para producir contenido que engancha a nivel global.

El peak de ingresos se alcanzó en 2023, justo antes de una leve caída en 2024 (28.760 millones hasta el tercer trimestre). Aunque pueda parecer preocupante a primera vista, es importante recordar que estamos comparando nueve meses con un año completo. Además, el contexto económico global y las nuevas estrategias de Netflix (como el plan con publicidad y el control sobre el uso compartido de cuentas) podrían haber generado ciertos ajustes temporales en sus ingresos.

Lo interesante es que, incluso con esa baja momentánea, la plataforma sigue moviendo cifras gigantescas y mantiene una posición dominante en el mercado del streaming. Su desafío ya no es crecer a cualquier costo, sino hacerlo de manera inteligente: diversificando ingresos, cuidando su catálogo y respondiendo a lo que su comunidad global espera. En eso, Netflix ha demostrado tener una capacidad única para reinventarse sin perder el rumbo.

Estadísticas de Netflix: Gasto en contenido propio (2016-2024)

El gasto en contenido siempre ha sido el músculo principal de Netflix. La plataforma entendió desde temprano que, si quería destacar en un mercado saturado, debía apostar fuerte por producciones originales y exclusivas. Así, pasó de invertir 6.880 millones de dólares en 2016 a un estimado de 17 mil millones en 2024. Esta cifra no es casual: mantener el interés de una audiencia global exige variedad, calidad y una presencia constante en las conversaciones culturales.

Llama la atención la caída en 2023, cuando el gasto bajó a 13 mil millones. Este recorte puede haber sido una respuesta estratégica ante un contexto económico más desafiante, pero también un momento de reajuste tras años de crecimiento acelerado. Aun así, en 2024 Netflix retoma la senda expansiva, alcanzando de nuevo un presupuesto de 17 mil millones para contenido, lo que habla de su voluntad de seguir liderando, aún en tiempos de ajustes y competencia feroz.

Este nivel de inversión no solo alimenta el catálogo, también dinamiza industrias audiovisuales locales en todo el mundo. Netflix no solo produce en Hollywood, sino en España, Corea del Sur, México, India y muchos otros países. Eso la convierte en algo más que una plataforma de entretenimiento: es una fuerza cultural y económica que transforma la forma en que se consume y se produce contenido a escala global.

Estadísticas de Netflix: Distribución de minutos de streaming en Estados Unidos por plataforma

Aunque YouTube lidera en porcentaje de minutos vistos, lo que llama la atención es que Netflix sigue siendo el servicio de streaming por suscripción más popular en Estados Unidos. Con un 18,3% del tiempo total dedicado a ver contenido, Netflix supera a Hulu, Prime Video y Disney+ con bastante holgura. Esto demuestra que, a pesar del avance de la competencia y los cambios en los hábitos de consumo, la plataforma sigue ocupando un lugar especial en la rutina audiovisual de millones de personas.

Lo más interesante es que Netflix logra esta posición sin ser gratuito ni tener la misma naturaleza abierta que YouTube. A diferencia de la plataforma de Google —que mezcla música, tutoriales, entretenimiento corto y contenido amateur—, Netflix basa su oferta en producciones profesionales, series originales y películas exclusivas. Que logre mantener tanta atención habla muy bien de la fidelidad de su audiencia y de la efectividad de su catálogo para mantenernos enganchados por horas.

La categoría de “otras transmisiones” también es clave: representa el 25,1% del tiempo, lo que incluye plataformas más pequeñas, contenido en vivo o servicios más nuevos. Eso indica que el ecosistema está fragmentado, pero que dentro de esa diversidad, Netflix sigue siendo un referente sólido. No lo ve todo el mundo, pero quienes lo ven, lo usan mucho. Y eso, en un mercado donde la atención es el recurso más valioso, sigue siendo un logro enorme.

Estadísticas de Netflix: Número de empleados por región

La mayoría del equipo de Netflix sigue concentrado en su mercado de origen: Estados Unidos y Canadá, con alrededor de 9.000 empleados. Esto tiene sentido si consideramos que allí están las oficinas centrales, gran parte del desarrollo tecnológico, y muchas de sus producciones más importantes. Aun así, el verdadero valor está en cómo se ha ido expandiendo y diversificando su fuerza laboral a nivel global.

Europa, Oriente Medio y África suman 2.000 trabajadores, mientras que Asia-Pacífico cuenta con 1.500. Estas cifras no solo representan personal de soporte, sino también equipos creativos, productores, traductores, estrategas de contenido y especialistas en mercados locales. Netflix entiende que para contar historias globales necesita personas que vivan y entiendan esas realidades. Y esa apuesta por el talento regional se nota en la calidad y autenticidad de su oferta internacional.

América Latina, en cambio, aparece con solo 500 empleados, lo que puede parecer poco considerando su peso como mercado consumidor. Sin embargo, es probable que muchos de los procesos en esta región estén tercerizados o gestionados a través de alianzas estratégicas con productoras locales. Aun así, a medida que el contenido latinoamericano siga ganando protagonismo, es esperable que esta cifra crezca, reflejando el potencial creativo y comercial que ofrece el continente.

Estadísticas de Netflix: Porcentaje de audiencia en Chile frente a otras plataformas

Netflix no solo lidera en el mundo: en Chile su dominio es contundente. Con un 62% de preferencia, mantiene una distancia cómoda frente a cualquier otro competidor. Este liderazgo no se explica solo por su trayectoria o por ser pionera, sino también por su capacidad para mantener un catálogo amplio, diverso y con contenido que conecta con el público local. A diferencia de otras plataformas que aún están en proceso de consolidación, Netflix ya forma parte del día a día de muchas familias chilenas.

El resto del ecosistema está mucho más fragmentado. Disney+ (25%), Spotify (24%), Star+ (22%) y HBO Max (21%) muestran que no hay una segunda plataforma que se acerque a la hegemonía de Netflix, pero sí varias que se disputan el segundo lugar. Es interesante ver a Spotify en ese grupo, ya que no es una plataforma de video, lo que demuestra que la medición refleja el uso general de servicios de streaming, no solo los audiovisuales. También destaca el rol de HBO Max, que ha ganado terreno gracias a su catálogo de cine y series premium.

Por otro lado, plataformas como Apple TV+, Estadio TNT Sports, Zapping o DGO aparecen con porcentajes más bajos, en torno al 3% al 5%. La categoría “otra” (9%) (donde se menciona a Prime Video como la más citada) muestra que hay una variedad de opciones disponibles, aunque muchas no alcanzan una masividad destacable. Finalmente, un 12% de los encuestados declara no usar ninguna plataforma, lo que sugiere que, si bien el streaming es muy popular, aún no ha llegado a todos los rincones del país.

Netflix en 2024: más que una plataforma, un hábito global

Netflix ha logrado algo que pocas empresas pueden decir con orgullo: convertirse en parte de la rutina diaria de millones de personas alrededor del mundo. Ya no se trata solo de ver series o películas, sino de cómo consumimos cultura, cómo compartimos historias y cómo nos conectamos a través del contenido. En un panorama donde el streaming está más fragmentado que nunca, la plataforma sigue siendo el referente central del sector.

Lo que destaca de este año es la capacidad de adaptación de Netflix. Mientras muchas compañías ajustan sus modelos para sobrevivir, Netflix sigue experimentando, invirtiendo y ampliando horizontes. Desde contenido local en distintos idiomas hasta nuevas formas de monetización, la empresa ha encontrado el equilibrio entre riesgo e innovación sin perder el foco en la experiencia del usuario.

Más allá de las cifras, Netflix representa una manera distinta de entender el entretenimiento: sin horarios fijos, sin geografías cerradas, sin límites generacionales. Su éxito no radica solo en la cantidad de suscriptores, sino en la lealtad que genera. Y si algo deja claro 2024, es que mientras siga contando buenas historias, el mundo seguirá presionando “play”.