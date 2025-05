Estadísticas de Amazon Prime: Datos demográficos y de usuarios clave en 2024

Cuando pensamos en plataformas de streaming, lo primero que viene a la mente suele ser Netflix. Pero Prime Video, paso a paso, se ha hecho su propio espacio en el corazón de los usuarios. Con un catálogo que mezcla producciones originales, clásicos del cine y series de todos los rincones del mundo, la apuesta de Amazon ya no es solo «una más» en la lista: es una opción sólida que ha sabido crecer con perfil bajo, pero con resultados notables.

En 2024, Prime Video no solo amplió su oferta de contenidos, también ajustó su estrategia para competir en un terreno cada vez más exigente. Con nuevas funcionalidades, alianzas estratégicas y títulos que dieron que hablar, la plataforma se posiciona como un actor relevante en la carrera del streaming. Y no se trata solo de tener buenas series: la experiencia del usuario, la integración con otros servicios de Amazon y el análisis de datos juegan un rol cada vez más importante.

Este artículo, que preparamos en La Tendencia, te lleva por un recorrido con las cifras más actualizadas de Prime Video. Desde su cantidad de suscriptores hasta las preferencias de los espectadores, pasando por qué tipo de contenido genera más engagement. Porque detrás de cada “play” hay una historia de consumo que vale la pena explorar.

Estadísticas de Amazon Prime: Número de usuarios

El gráfico habla por sí solo: Prime Video ha vivido un crecimiento sostenido en los últimos seis años. En 2019 contaba con 90 millones de usuarios, y hoy ya suma 290 millones. Eso no solo refleja una buena estrategia de expansión, también muestra que la plataforma ha sabido adaptarse a lo que la gente busca. Ya no se trata solo de tener muchas series, sino de ofrecer experiencias personalizadas, títulos relevantes y una navegación amigable.

Uno de los momentos clave fue entre 2020 y 2021, donde el salto fue de 125 a 175 millones de usuarios. Más allá del contexto pandémico, que favoreció a todos los servicios de streaming, Prime Video aprovechó ese impulso con contenido original fuerte, como series premiadas y películas que incluso llegaron a competir en festivales. Fue el punto de inflexión que confirmó que Amazon no estaba improvisando en este juego.

Lo más interesante es que, a diferencia de otras plataformas que han comenzado a estancarse o perder suscriptores, Prime Video sigue subiendo sin pausa. La integración con Amazon Prime, el enfoque en mercados regionales y su creciente oferta deportiva y en vivo la posicionan como una plataforma que todavía tiene mucho margen para seguir creciendo. Y por lo visto, 2024 fue otro año que lo dejó claro.

Estadísticas de Amazon Prime: Países con más usuarios

Estados Unidos sigue siendo, por lejos, el mercado más fuerte de Prime Video, con más de 160 millones de espectadores. No es solo porque es la base de operaciones de Amazon, sino porque la plataforma está profundamente integrada en la vida digital de quienes tienen una suscripción Prime. Desde envíos rápidos hasta contenido exclusivo, la experiencia completa está pensada para un público que ya confía en el ecosistema de Amazon.

India, con casi 66 millones de espectadores, aparece como un segundo lugar potente y con muchísimo potencial. Es un mercado joven, móvil y cada vez más conectado, donde Prime Video ha apostado fuerte por el contenido local. Series, realities y películas hechas en distintos idiomas regionales han marcado la diferencia y ayudado a construir una audiencia fiel. La estrategia parece estar dando sus frutos, y no sería raro que India siga subiendo en el ranking.

En Europa, Alemania y el Reino Unido lideran con 32,3 y 26,9 millones de espectadores respectivamente. Japón y Canadá también tienen una base sólida, mientras que Francia y Australia completan el grupo con cifras más modestas pero igualmente relevantes. Este desglose muestra que Prime Video no depende de un solo mercado: su expansión es realmente global, y su éxito está en saber adaptarse a los gustos y costumbres de cada país.

Estadísticas de Amazon Prime: Ingresos por suscripción

A lo largo de la última década, los ingresos por suscripción de Amazon han tenido un crecimiento realmente impresionante. Lo que comenzó en 2014 como una fuente secundaria de ingresos, hoy representa una parte fundamental del negocio. El aumento constante año tras año demuestra que los usuarios no solo están dispuestos a pagar por Prime Video o envíos rápidos, sino por el conjunto de servicios integrados que ofrece Amazon.

Un punto clave en esta historia es el salto que se dio entre 2017 y 2021. En solo cuatro años, los ingresos por suscripción pasaron de menos de 10 mil millones a más de 30 mil millones de dólares. Lo anterior coincide con una expansión más agresiva del ecosistema Prime, mejoras en la experiencia del usuario y un crecimiento masivo del consumo digital a nivel global, especialmente durante la pandemia.

Ya en 2024, los dos primeros trimestres muestran que Amazon mantiene el ritmo, con ingresos que superan los 10 mil millones en cada uno. Esto sugiere que, si la tendencia continúa, el año podría cerrar nuevamente con cifras récord. Más allá de lo financiero, estos datos también reflejan algo más importante: Amazon ha logrado construir una base de usuarios leales que no solo compran, sino que renuevan su suscripción año tras año.

Estadísticas de Amazon Prime: Gasto anual de Amazon en contenido para Prime

El gasto en contenido de Prime Video ha seguido una curva ascendente que refleja algo más que ambición: una estrategia clara por posicionarse como uno de los grandes jugadores del streaming. En 2015, la inversión apenas superaba los 2.000 millones de dólares. Ocho años después, Amazon destinó 18.900 millones, lo que representa un salto brutal y sostenido, sin retrocesos.

Este crecimiento no es casual. A medida que la competencia se volvió más intensa y los usuarios más exigentes, Prime Video respondió apostando por producciones originales, derechos deportivos exclusivos y licencias de títulos de alto impacto. El aumento del 13,8% en 2023 respecto al año anterior confirma que Amazon no solo busca mantener su base de suscriptores, sino también seguir atrayendo nuevos públicos con contenido atractivo y diverso.

El gráfico también revela que, aunque los saltos fueron más marcados entre 2018 y 2021, la inversión continúa creciendo de forma estable. Esto sugiere que Amazon está consolidando su enfoque, ya no solo gastando más, sino también gastando mejor. Y con esa base, Prime Video se proyecta como una plataforma que está lejos de tocar techo.

Estadísticas de Amazon Prime: Penetración de la plataforma por grupo etario en Estados Unidos

Lo primero que sorprende es el bajo porcentaje de uso entre la Generación Z, con apenas un 5%. Esta brecha puede explicarse por varios factores: muchos aún viven con sus padres, tienen presupuestos limitados o simplemente prefieren otras plataformas más asociadas a su estilo de consumo, como YouTube o TikTok. En ese sentido, Prime Video —y Amazon en general— parece no estar siendo parte central de su día a día digital.

En cambio, la Generación X lidera con un 35%, seguida muy de cerca por los baby boomers y adultos mayores con un 33%. Son grupos que suelen valorar la comodidad de tener varios servicios en uno, como Prime Video, compras rápidas, música y almacenamiento en la nube. Además, tienden a ser más leales a las plataformas una vez que se sienten cómodos con ellas, lo que ayuda a mantener cifras estables y altas.

Los millennials se ubican justo al medio, con un 27%. Aunque no son el grupo más dominante, sí representan una audiencia clave: están familiarizados con la tecnología, valoran la calidad del contenido original y, en muchos casos, están en plena etapa de construir hogares, donde un servicio integral como Prime les resulta útil. La clave para Amazon, si quiere seguir creciendo, probablemente esté en conquistar más usuarios jóvenes sin perder la confianza de los mayores.

Estadísticas de Amazon Prime: Mejores plataformas de streaming basado en la experiencia de usuario

Netflix sigue siendo el favorito indiscutido cuando se trata de experiencia de usuario. Un 36% de las personas encuestadas lo eligen por encima de otras plataformas, lo que sugiere que su interfaz, navegación y recomendaciones siguen marcando la pauta. Después de tantos años en el mercado, Netflix ha logrado mantener esa ventaja que muchas plataformas todavía están tratando de alcanzar.

Amazon Prime Video aparece en segundo lugar con un 14%, lo que demuestra que, aunque la plataforma ha mejorado mucho en contenido, aún tiene terreno por conquistar en cuanto a usabilidad. Su interfaz no siempre es intuitiva y, en comparación con Netflix, puede sentirse un poco más desordenada. Aun así, la cifra no es menor, y representa a una base importante de usuarios que sí valoran la experiencia que ofrece Prime.

Más abajo en la lista están ESPN+, Disney+ y HBO Max, con cifras que van del 11% al 7%. Son plataformas con enfoques específicos -deporte, familiar o cine- y que tal vez priorizan el contenido por sobre la interfaz. Sin embargo, en un mercado cada vez más competitivo, donde los usuarios pueden abandonar un servicio solo por lo difícil que es encontrar algo que ver, mejorar la experiencia visual y de navegación puede marcar la diferencia.

Estadísticas de Amazon Prime: Tráfico por país (septiembre 2024)

En septiembre de 2024, el sitio web de Prime Video recibió casi 238 millones de visitas, una cifra enorme que, sin embargo, representó una leve baja del 2,02% respecto al mes anterior. Este tipo de oscilaciones mensuales no es inusual, pero sí puede estar asociada a factores como la falta de nuevos estrenos relevantes, cambios en el comportamiento estacional o ajustes en la estrategia de promoción. A esto se suma una tasa de rebote del 43,94%, lo que indica que una parte importante de los visitantes no interactuó demasiado con la página.

India se mantiene como el principal generador de tráfico, con un 14,92% del total, aunque mostró una baja del 3,52%. Le siguen Brasil (11,03%) y Canadá (9,98%), este último con una de las pocas subidas del mes (+4,54%). La presencia de Canadá resulta interesante, ya que su crecimiento contrasta con la caída generalizada del resto de los países listados, lo que podría deberse a campañas locales o lanzamientos dirigidos específicamente a esa audiencia.

España e Italia también aportan una porción significativa del tráfico, aunque ambas naciones experimentaron retrocesos considerables. Italia, en particular, cayó casi un 10%, lo que podría alertar sobre una pérdida de interés o problemas en la experiencia de usuario. Aun así, casi la mitad del tráfico proviene de países fuera del top 5, lo que demuestra que Prime Video tiene una presencia verdaderamente global y que su base de usuarios está mucho más diversificada de lo que a veces se percibe.

Estadísticas de Amazon Prime: Top de las mejores series de la plataforma

Prime Video sigue apostando fuerte por las producciones originales, y los números lo respaldan. The Lord of the Rings: The Rings of Power (temporada 2) lidera con 1.700 millones de minutos vistos, una cifra que confirma que la serie ha logrado sostener el interés tras su ambiciosa primera temporada. A pesar de críticas divididas, el universo de Tolkien sigue siendo una carta segura para atraer grandes audiencias.

Muy cerca le sigue The Boys (temporada 4), con 1.400 millones de minutos reproducidos en su primer mes. Esta serie ya es un clásico moderno de Prime Video, y su éxito se debe tanto a su tono irreverente como a su capacidad para renovar el interés con cada temporada. También destacan The Wheel of Time y The Marvelous Mrs. Maisel, que, a pesar de ser propuestas muy distintas, muestran que la plataforma logra conectar con públicos diversos.

Jack Ryan cierra el top 5 con 780 millones de minutos vistos, un número que no es menor considerando la competencia interna y externa. En conjunto, este ranking demuestra que Prime Video ya no compite solo por volumen de catálogo, sino por calidad narrativa y fidelidad de sus audiencias. El desafío hacia adelante será mantener ese nivel mientras el streaming global se vuelve cada vez más exigente.

Prime Video: una apuesta que sigue madurando

Prime Video ha dejado claro en 2024 que ya no es solo «la plataforma que viene con Amazon Prime». Se ha consolidado como un competidor serio dentro del mundo del streaming, con un catálogo que crece en diversidad, producciones de alto nivel y una estrategia que equilibra contenido global con propuestas locales. El trabajo no ha sido rápido, pero sí constante, y eso hoy se refleja en el comportamiento de su audiencia y en la evolución de su marca.

Una de sus mayores fortalezas ha sido la capacidad de adaptarse a diferentes públicos. Ya sea apostando por grandes franquicias, series de nicho o programación deportiva en vivo, la plataforma ha sabido leer lo que busca la gente y responder con una oferta variada. Y aunque aún tiene áreas donde mejorar —como la experiencia de usuario o el posicionamiento en ciertos mercados—, está claro que ha recorrido un largo camino desde sus primeros pasos.

Otro punto clave ha sido su presencia internacional. Prime Video no se queda solo en los mercados grandes: su tráfico se distribuye de forma cada vez más global, y eso habla de una plataforma que está ampliando su alcance sin depender exclusivamente de Estados Unidos. La inversión en contenido original en distintos idiomas también ha sido una jugada acertada para conectar con audiencias locales.

En resumen, Prime Video está en una etapa de madurez interesante: ya no necesita demostrar que puede competir, sino enfocarse en cómo diferenciarse. El escenario del streaming sigue siendo feroz, pero Amazon tiene una ventaja estratégica que pocas compañías pueden igualar: forma parte de un ecosistema más amplio, lo que le permite seguir creciendo sin prisas, pero con pasos firmes.