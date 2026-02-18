El mercado invernal europeo dejó bombas: Benzema cambia de aires y Lookman aterriza en el Atlético de Madrid

Mercado de fichajes de invierno 2026 en Europa

La ventana de transferencias de invierno 2026 cerró sus puertas dejando una serie de movimientos que sacudieron los cimientos del fútbol europeo. Karim Benzema decidió abandonar el Al Ittihad saudí tras una etapa lejos de su mejor nivel y encontró acomodo en el Al Hilal, donde firmó hasta 2027 con opción de ampliación condicionada a objetivos deportivos. Aunque su fichaje no impacta directamente en las grandes ligas europeas, confirma que la Saudi Pro League sigue siendo un actor relevante en el mercado global.

Mientras tanto, la mayoría de operaciones de peso se concentraron en los clubes de las cinco grandes ligas, que ajustaron sus plantillas de cara a la fase decisiva de la temporada. La necesidad de reforzarse para pelear títulos nacionales y competiciones europeas llevó a varios equipos a invertir fuerte en posiciones clave, especialmente en ataque y mediocampo creativo.

Benzema, Lookman, Semenyo y los grandes traspasos del Atlético y el City

El movimiento con impacto directo en la élite europea fue la llegada de Ademola Lookman al Atlético de Madrid desde el Atalanta por una cifra cercana a los 40 millones de euros, con variables que podrían elevar la operación hasta los 48 millones. El extremo nigeriano, héroe de la final de Europa League 2024 con un hat‑trick, se convierte en la gran apuesta ofensiva de Diego Simeone para acompañar a Antoine Griezmann y Julián Álvarez.​

El Atlético completó el mercado con las llegadas del joven centrocampista Obed Vargas, procedente de Seattle Sounders, y del mediapunta Rodrigo Mendoza, que brilló en el Elche antes de ser traspasado por 16 millones. En Inglaterra, el traspaso más caro lo protagonizó Antoine Semenyo, que dejó el Bournemouth para fichar por el Manchester City por 83 millones de dólares tras una primera mitad de temporada sobresaliente en la Premier League. Otros movimientos destacados incluyeron la cesión de Bryan Zaragoza desde el Bayern a la Roma y la firma de Ciro Immobile por el Paris FC tras su etapa en el Bologna, confirmando que el mercado invernal de 2026 fue uno de los más agitados de los últimos años.