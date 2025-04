El Jardinero: el thriller español de Netflix donde el amor se mezcla con la sangre

Netflix sorprende con una nueva serie original que combina lo mejor del drama criminal con una historia de amor imposible. El Jardinero es un thriller que no solo atrapa por su trama oscura y retorcida, sino también por el conflicto emocional que atraviesan sus protagonistas. ¿Puede alguien que no siente emociones enamorarse? Esa es la pregunta que mueve los hilos de esta intensa producción española.

Con solo seis episodios disponibles desde el 11 de abril de 2025, esta serie se perfila como uno de los estrenos más comentados de la temporada.

¿De qué trata El Jardinero?

La serie gira en torno a Elmer, un joven que, tras un accidente en la infancia, quedó emocionalmente bloqueado: no siente miedo, tristeza ni amor. Su madre, La China Jurado, lo ha criado como un asesino perfecto. Juntos manejan un vivero que sirve de fachada para una red de asesinatos por encargo.

Todo funciona sin contratiempos… hasta que le encargan matar a Violeta, una educadora infantil que vive en el mismo barrio. Elmer, por primera vez, duda. Algo en ella despierta sensaciones que creía perdidas. Y en lugar de eliminarla, se enamora. Ese quiebre emocional desata una cadena de consecuencias: persecuciones, traiciones, y una investigación policial que amenaza con derrumbarlo todo.

La serie explora temas como la manipulación familiar, el trauma, la redención, y el dilema entre obedecer o rebelarse cuando el amor se interpone en el camino de la muerte.

Reparto: caras conocidas y actuaciones que destacan

Uno de los puntos fuertes de El Jardinero es su elenco:

Álvaro Rico (Élite) interpreta a Elmer, en un papel radicalmente distinto a lo que ha hecho antes: silencioso, introspectivo y profundamente perturbador.

Cecilia Suárez (La Casa de las Flores) brilla como La China Jurado, una madre manipuladora y fría, dispuesta a todo por mantener su negocio y control sobre su hijo.

Catalina Sopelana (Sky Rojo) aporta frescura como Violeta, el personaje que desestabiliza todo con su humanidad.

Emma Suárez, como la detective Sabela Costeira, lidera la investigación que amenaza con exponer la red de crímenes.

Francis Lorenzo, como Luis Torres, aporta el toque clásico del thriller español.

La dirección está a cargo de Mikel Rueda y Rafa Montesinos, mientras que el guion fue escrito por Miguel Sáez Carral e Isa Sánchez, quienes logran equilibrar tensión, emoción y ritmo narrativo en cada capítulo.

Estreno, capítulos y duración

La serie fue estrenada el 11 de abril de 2025 y ya está disponible en exclusiva por Netflix. Consta de seis episodios de entre 45 y 55 minutos cada uno, lo que la hace perfecta para ver en un fin de semana o maratón nocturno.

Cada capítulo mantiene un buen nivel de suspenso, con giros inesperados, escenas visualmente potentes y una atmósfera que mezcla lo rural con lo siniestro. La producción fue rodada en localizaciones reales de Galicia, Madrid y Toledo, lo que le da un tono visual naturalista y cautivador.

¿Por qué deberías verla?

El Jardinero no es una serie de crimen más. Tiene una mirada psicológica que la diferencia de otras producciones del mismo género. El protagonista no es un asesino despiadado ni un antihéroe carismático. Es un hombre que no sabe qué sentir, y que al toparse con el amor, entra en una espiral de dudas, culpa y deseo.

La tensión no está solo en las armas o los secretos, sino en las miradas, los silencios, y las decisiones que Elmer debe tomar a cada paso. La serie cuestiona si realmente se puede cambiar, si el amor puede redimir, y qué pasa cuando es más peligroso amar que matar.

Una historia de amor… en el lugar más oscuro

El Jardinero es la mezcla perfecta entre thriller y drama emocional. Su narrativa breve pero intensa la convierte en una serie ideal para quienes buscan historias con profundidad, sin perder el ritmo.

Netflix demuestra nuevamente que el contenido español puede competir a nivel internacional, con una producción que no tiene nada que envidiarle a los grandes éxitos de suspense. Con actuaciones sólidas, un guion bien escrito y una dirección cuidada, esta serie es una apuesta segura para tu próxima maratón.