El amor de Maluma: ¿Quién es Susana Gómez y a qué se dedica?

Maluma y Susana Gómez hicieron oficial su relación en diciembre de 2021. Desde entonces, su amor ha ido creciendo y en marzo de 2024 se convirtieron en padres de una niña llamada París.

🌸 Susana Gómez es originaria de Medellín, Colombia. Hasta antes de conocer a Maluma, no tenía ninguna conexión con el mundo del espectáculo, pero eso no ha impedido que sea parte importante de la vida del cantante.

💫 Una nueva etapa para Maluma

🎶 Un hombre pleno y feliz

Desde que Susana llegó a su vida, Maluma ha demostrado ser un hombre completamente distinto. Ahora, está más concentrado en su música y en su relación, alejándose de las polémicas que solían rodearlo. La llegada de su hija París, el 9 de marzo de 2024, marcó un antes y un después en su vida.

💕 El amor que muestran al mundo

Aunque Maluma suele ser reservado con su vida privada, ha habido momentos en los que no puede evitar demostrar su amor por Susana públicamente. Un claro ejemplo fue durante los Billboard Latin Music Awards, el 29 de septiembre de 2022, en Miami. Maluma sorprendió a todos cuando, después de su presentación de “Junio”, bajó del escenario para besar apasionadamente a Susana frente a los miles de asistentes.

💼 ¿A qué se dedica Susana Gómez?

🏙️ Una mujer discreta pero exitosa

Susana Gómez, a pesar de no ser parte del mundo del espectáculo, ha logrado captar la atención de todos por su relación con Maluma. Pero ¿a qué se dedica realmente? Antes de convertirse en madre, Susana se mantenía alejada de los reflectores y vivía una vida tranquila en Medellín.

🛠️ Lejos del espectáculo, pero cerca del éxito

Susana es una mujer trabajadora que ha encontrado su camino en un rubro totalmente diferente al de Maluma. Aunque se mantiene fuera del ojo público, su vida profesional siempre ha sido parte importante de su identidad.

💕 ¿Qué hace Susana Gómez, la pareja de Maluma?

🏛️ Susana Gómez y su vida fuera del espectáculo

A diferencia de las parejas anteriores de Maluma, Susana Gómez mantiene su vida alejada de los reflectores. Nacida en Medellín, es arquitecta de profesión, y su enfoque ha sido muy distinto al mundo del entretenimiento.

🔒 Una vida reservada, pero presente

Susana es bastante privada. Sus redes sociales son cerradas al público, aunque algunas de sus fotos han sido compartidas en internet y los paparazzi ya la han captado junto al famoso cantante. A pesar de esto, ella prefiere mantener un perfil bajo, lejos del bullicio mediático.

✈️ La historia de amor entre Maluma y Susana

🌟 Amigos antes que novios

Maluma y Susana se conocen desde hace años. Antes de ser pareja, compartieron una sólida amistad, lo que los llevó eventualmente a darse una oportunidad en el amor. Su relación ha crecido de forma natural y con discreción.

🌍 Aventuras y momentos compartidos

Han sido vistos juntos en varias ocasiones. Desde paseos por Europa hasta vuelos en helicóptero por Estados Unidos, y su icónica aparición en los Billboard Latin Music Awards. El cantante ha dejado claro que su relación con Susana tiene años de historia y momentos compartidos.

🎂 ¿Cuántos años tiene Susana Gómez?

👀 El misterio de la edad revelado

¡Por fin se sabe! Susana Gómez, la talentosa arquitecta, tiene 30 años. Al igual que su pareja, Maluma, ambos comparten la misma edad. Este detalle ha causado curiosidad entre los seguidores, pero la coincidencia de sus edades los ha hecho más cercanos.

💎 Arquitecta y creadora desde Miami

No solo es arquitecta, también ha demostrado tener talento en el diseño de joyas, combinando su creatividad con su carrera. Actualmente reside en Miami, donde sigue desarrollando sus proyectos profesionales.

💍 ¿Están comprometidos Maluma y Susana?

🏖️ Un amor que se selló en la playa

La pareja decidió dar un paso más en su relación durante unas vacaciones en una playa paradisíaca. Maluma compartió una publicación en Instagram donde se puede ver a Susana luciendo un anillo en su mano izquierda, dejando entrever que el compromiso es oficial.

📸 El anuncio que emocionó a todos

Aunque no han dado demasiados detalles, la imagen del anillo hizo que los seguidores del cantante se emocionaran, esperando con ansias más noticias sobre el futuro de esta relación tan discreta pero sólida.

👶 Maluma y Susana: ¡Un bebé en camino!

🎥 El anuncio sorpresa en un videoclip

En el video musical de «Procura», Maluma dio a conocer que Susana estaba embarazada. Esta fue su manera especial de compartir la noticia con sus fanáticos, quienes se enteraron de la llegada de su primera hija.

👶 La llegada de París, la hija del amor

El 9 de marzo de 2024, Maluma y Susana dieron la bienvenida a su hija, París. Un momento único y emocionante para la pareja, que decidieron compartir con el mundo de una forma muy especial.

👶 La llegada de París: Maluma y Susana Gómez como padres

💖 El anuncio del nacimiento de su hija

El 9 de marzo de 2024, Maluma y Susana Gómez se convirtieron en padres. Un día después, el cantante compartió la noticia con todos. «A las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas, París Londoño Gómez», escribió en su cuenta de Instagram. Agradeció a todos por sus felicitaciones y deseos, y dedicó un mensaje especial a Susana: «Gracias por cumplir mi sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo».

🌸 Un parto especial en Medellín

Susana dio a luz en la Clínica del Rosario, en Medellín. Al enterarse de la presencia de Maluma, el personal médico tomó la decisión de retirar a las visitas para asegurar la privacidad de la pareja en ese momento tan especial.

🌟 ¿Cómo nació el amor entre Maluma y Susana?

💬 De amigos a pareja

Poco se sabe sobre cómo empezó la relación entre Maluma y Susana, ya que ambos son bastante reservados. Sin embargo, el cantante reveló que se conocen desde hace varios años, pero no fue hasta después que decidieron iniciar una relación romántica.

💫 Una búsqueda interna

Maluma comentó en redes sociales: «Tantos años buscando el amor por fuera, y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío». Estas palabras dejaron en claro que su historia de amor surgió de una profunda amistad.

🎤 El significado detrás del nombre de Maluma

👨‍👩‍👧 Un homenaje a su familia

Maluma, en varias ocasiones, ha compartido el significado de su nombre artístico. En una entrevista, explicó que cada sílaba del nombre tiene un origen muy especial: es un tributo a su familia. «Ma» es por su mamá, «Lu» por su papá y «Ma» por su hermana.

💞 La importancia de la familia en su vida

Para Maluma, su familia es lo más importante. A través de su nombre, lleva consigo una parte de ellos en todo lo que hace, mostrando el amor y el respeto que siente por sus seres queridos.

🎬 ¿Por qué Maluma dijo no a Netflix?

📽️ Una oferta que decidió rechazar

Aunque «Cásate conmigo» fue su debut en la pantalla grande, Maluma confesó que esta no fue la primera vez que le ofrecieron un papel en una película. A pesar de no tener experiencia previa en la actuación, ya había recibido propuestas, entre ellas, una oferta de Netflix que decidió no aceptar.

🎥 La razón detrás de su decisión

Aunque no dio demasiados detalles, Maluma optó por no tomar ese camino en ese momento. A pesar de la tentación de expandirse al mundo del cine, prefirió centrarse en su carrera musical antes de dar ese paso.

🎤 Conociendo más a Maluma: Datos interesantes sobre su vida

📅 Datos personales de Maluma

El nombre de nacimiento de Maluma es Juan Luis Londoño Arias. Nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia, lo que lo convierte en un artista de 30 años con una carrera llena de éxitos. Desde 2010 ha estado activo en la música y también ha incursionado como actor.

👨‍👩‍👧 Un poco de su vida familiar

Sus padres son Luis Londoño y Marlli Arias, quienes han sido fundamentales en su vida. Tiene una hermana llamada Manuela Londoño Arias, y su relación con ella es muy cercana. A lo largo de su carrera, ha trabajado con la discográfica Sony Music Latin, alcanzando el reconocimiento mundial que tiene hoy en día.

🎧 Los artistas que Maluma escucha en Spotify

🎶 Su top personal en Spotify

En su «Spotify Wrapped 2022», Maluma sorprendió al compartir que él mismo ocupaba el cuarto puesto entre sus artistas más escuchados. Esto generó comentarios de sus seguidores, algunos aplaudiendo su confianza y otros con un toque de humor, pero a Maluma no le incomoda escucharse a sí mismo.

🎷 Willie Colón, una leyenda en su lista

En el quinto lugar de su lista de favoritos aparece Willie Colón, el icónico cantante de salsa. Con raíces puertorriqueñas, Colón es una figura que ha dejado huella en la música urbana latina, y sigue siendo una fuente de inspiración para artistas de diferentes generaciones, incluido Maluma.

🌟 Cuando Madonna durmió en la casa de Maluma

🏠 La visita inesperada de Madonna

Durante una entrevista en «El Hormiguero» con Pablo Motos, Maluma recordó una anécdota sorprendente: Madonna se quedó a dormir en su casa. La ocasión ocurrió en el marco de su gira «Medallo en el mapa», cuando la reina del pop lo acompañó en uno de sus conciertos.

💪 Una experiencia desafiante

Maluma confesó que, aunque adora a Madonna, tener a una superestrella de su magnitud en su casa fue una experiencia complicada. «Hice todo lo posible para complacerla», dijo entre risas. A pesar de los desafíos, la conexión entre ambos es fuerte, y la amistad que comparten va más allá de lo profesional.

💕 Las relaciones de Maluma: ¿Quiénes han sido sus parejas?

🎤 Un éxito rotundo en la música y el amor

Maluma se ha consolidado como uno de los artistas en español más exitosos. Sus videos han superado los mil millones de reproducciones en YouTube, y ha sabido moverse entre distintos géneros musicales, colaborando con grandes amigos como Marc Anthony.

💑 Un perfil bajo en sus relaciones

A pesar de su fama mundial, Maluma prefiere mantener en privado su vida amorosa. Aunque ha sido vinculado con algunas mujeres, el cantante ha optado por no hablar mucho de sus relaciones, lo que ha alimentado la curiosidad de sus seguidores.

⚽ Maluma y Neymar: “Me quitó a mi novia”

💔 El lanzamiento de «Hawái» y el fin de un romance

El 29 de julio de 2020, Maluma lanzó su exitoso tema «Hawái», incluido en su álbum «Papi Juancho». Esta canción fue interpretada como una respuesta a su ruptura con Natalia Barulich, con quien mantuvo una relación de más de dos años. Después de su separación, Natalia comenzó a salir con Neymar Jr., quien hasta entonces era amigo cercano de Maluma.

🎶 Una canción que desató rumores

Aunque Maluma nunca ha confirmado si «Hawái» es realmente sobre Natalia y Neymar, la coincidencia fue suficiente para alimentar especulaciones y hacer de la canción un éxito aún mayor. La historia detrás del tema agregó una capa extra de intriga a su música.

🎤 Los inicios difíciles de Maluma: ¿Cuánto pagaba por grabar?

💰 El costo de perseguir un sueño

Hoy, Maluma es una de las grandes figuras del reggaetón. Canciones como «Sobrio» y «Hawái», junto con sus colaboraciones con artistas de talla mundial como Shakira, lo han posicionado en lo más alto de la música urbana. Sin embargo, sus comienzos no fueron fáciles.

💸 Grabando con sacrificios

Durante sus primeros años de carrera, Maluma enfrentó dificultades económicas. Cada canción que grababa representaba un gran sacrificio, pero su pasión y perseverancia lo llevaron a superar esos obstáculos y convertirse en la estrella que es hoy.

🔍 Curiosidades de Maluma: Datos que quizá no conocías

⚽ De futbolista a cantante

Antes de dedicarse a la música, Maluma estuvo ocho años compitiendo en las divisiones juveniles de los equipos Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo. Finalmente, dejó el fútbol para concentrarse en su verdadera pasión: la música.

🎶 Una vida marcada por la salsa

Desde pequeño, Maluma ha sido un gran admirador de Héctor Lavoe, el legendario cantante puertorriqueño de salsa. La música de Lavoe ha sido una constante en su vida, gracias a la influencia de sus padres, quienes también son grandes fanáticos del género.

🎨 Tatuajes y miedos: Más sobre Maluma

🖊️ Los tatuajes que cuentan su historia

El primer tatuaje que Maluma se hizo fue en su pierna izquierda, con su propio nombre. Luego, en su brazo izquierdo, se tatuó el título de su primer álbum y un símbolo de Buda. Cada uno de sus tatuajes tiene un significado especial que representa su carrera y su crecimiento personal.

🕷️ Un miedo peculiar

Aunque Maluma parece imparable en el escenario, tiene un temor muy específico: las arañas. Su miedo es tan intenso que no puede soportar verlas, y solo pensar en ellas le provoca escalofríos.

🍽️ Los sabores que lo hacen feliz

🥘 Los gustos culinarios de Maluma

Originario de Medellín, Maluma disfruta de la comida típica de su región. La bandeja paisa y el chicharrón son sus platos favoritos. Sin embargo, lo que más le gusta son los frijoles preparados por su abuela, un sabor que lo conecta con sus raíces familiares.