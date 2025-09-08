Hablar del FC Barcelona es hablar de fútbol de autor, de noches mágicas en Europa y de un estilo inconfundible. Pero hay un torneo que se entrelaza con la historia del club de manera especial: la Copa del Rey. Desde su primera participación en 1902, cuando se jugaba como Copa de la Coronación, el Barça convirtió esta competición en un escenario perfecto para combinar épica y grandeza.

Con 32 títulos hasta 2025, los culés son el club más ganador del torneo, por encima del Athletic Club (24) y el Real Madrid (20). Pero las cifras no cuentan todo: detrás hay remontadas imposibles, finales para la historia y una conexión única con la afición.

En este artículo vamos a repasar el palmarés blaugrana, sus remontadas más recordadas y, sobre todo, las cinco Copas del Rey más importantes que marcaron la identidad del club. Prepárate, porque la Copa del Rey y el Barça son un matrimonio eterno en el fútbol español.

El palmarés imbatible: La supremacía blaugrana en cifras

El Barça domina la Copa del Rey como nadie. Con 32 títulos conquistados y 43 finales disputadas, no hay otro equipo en España que se le acerque. El Athletic Club, tradicionalmente conocido como “el rey de copas”, quedó relegado al segundo lugar con 24 conquistas, mientras que el Real Madrid suma 20. La diferencia no es menor: el Barça tiene 12 Copas más que su perseguidor inmediato.

Este dominio no se limita a la cantidad de títulos. El Barça también ostenta récords de longevidad: ha levantado la Copa en siete décadas diferentes, demostrando continuidad y vigencia competitiva. Además, ha tenido rachas memorables como las cuatro Copas consecutivas entre 2015 y 2018, un hito que nadie lograba desde los años 30.

El valor de los dobles y tripletes

La Copa del Rey ha sido también la llave para completar temporadas históricas. El Barça ha conseguido 18 dobletes Liga-Copa, reafirmando su hegemonía nacional. Y, por supuesto, las dos temporadas mágicas (2008/09 y 2014/15) en las que completó el triplete Liga, Copa y Champions League, algo que ningún otro club español ha logrado dos veces.

En resumen, los números del Barça en esta competición no son solo fríos datos: son la prueba de que la Copa ha sido terreno fértil para escribir capítulos legendarios.

Remontadas legendarias del Barcelona: La épica del torneo del KO

La Copa del Rey, al ser un formato de eliminación directa, ha dejado momentos donde el Barça sacó su mejor versión bajo presión. Es un torneo que no perdona errores, y donde la capacidad de reacción es tan importante como el talento.

La remontada de 2021 ante el Granada

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió en los cuartos de final de 2021. El Barça perdía 2-0 ante el Granada al minuto 88. Pero en un giro de guion digno de cine, Griezmann y Jordi Alba empataron sobre la bocina. En la prórroga, los culés terminaron ganando 5-3. Esa victoria fue el preludio de lo que sería levantar el título meses después.

El drama de 2025 contra el Real Madrid

El Clásico de la final en 2025 quedó inscrito en la memoria culé. Pedri adelantó al Barça, el Madrid remontó y parecía sentenciar, pero Ferran Torres empató y, cuando todo indicaba penales, Jules Koundé marcó el 3-2 en el minuto 116. Fue la definición perfecta: un título 32 que volvió a demostrar que la Copa siempre tiene espacio para la épica blaugrana.

Cinco Copas del Rey inolvidables del Barcelona

1. Final 2009 vs Athletic Bilbao (4-1)

En Mestalla, el Barça de Guardiola arrasó con un Athletic que soñaba con repetir gestas antiguas. El golazo de Yaya Touré desde fuera del área abrió el camino, Messi puso el segundo, Bojan el tercero y Xavi cerró con un tiro libre magistral. Fue la primera piedra del triplete de 2009, la temporada perfecta que cambió la historia moderna del club.

2. Final 2015 vs Athletic Bilbao (3-1)

Otra vez contra el Athletic, esta vez en el Camp Nou. El partido será recordado por uno de los goles más icónicos de Messi: arrancó desde la banda derecha, regateó a medio equipo bilbaíno y definió con clase. Ese gol fue catalogado por muchos medios como uno de los mejores de la historia del torneo. Neymar y el propio Messi cerraron la cuenta. Fue clave para el segundo triplete del club.

3. Final 2016 vs Sevilla (2-0 en la prórroga)

Una final durísima en el Vicente Calderón. El Sevilla presionó y llevó el partido al límite, pero en la prórroga apareció la jerarquía culé. Jordi Alba abrió la cuenta al 97’ y Neymar selló la victoria al 120’. Fue un título especial porque consolidó la continuidad del Barça de Luis Enrique tras el triplete del año anterior.

4. Final 2018 vs Sevilla (5-0)

Probablemente la final más dominante del Barça en este siglo. El equipo de Valverde, con Messi, Iniesta y Suárez en estado de gracia, aplastó al Sevilla en el Metropolitano. Los goles llegaron en ráfaga: Suárez (2), Messi, Iniesta y Coutinho. Fue el 30º título de Copa para el club y el cuarto consecutivo. Un festival de fútbol total.

5. Final 2021 vs Athletic Bilbao (4-0)

En plena pandemia, sin público en las gradas, el Barça protagonizó una final impecable en La Cartuja. Griezmann, De Jong y un doblete de Messi sellaron la goleada. Lo simbólico fue ver a Messi levantar su último trofeo como capitán culé, antes de partir al PSG. Esa imagen quedó grabada como un final de ciclo emotivo.

Importancia del torneo en la historia culé: Un título de tradición y orgullo

La Copa del Rey no es solo un trofeo más en las vitrinas del Barça. Es el torneo que le permitió consolidarse en épocas de transición y que ha servido como bálsamo en temporadas donde la Champions o la Liga quedaban lejos.

Escenario de grandes ídolos

De Kubala a Messi, pasando por Iniesta, Xavi o Ronald Koeman, la Copa ha visto a los grandes ídolos culés brillar en finales decisivas. Es el torneo que conecta generaciones, desde los primeros títulos del siglo XX hasta las noches modernas de gloria.

La Copa como ADN competitivo

El Barça se ha acostumbrado a vivir bajo presión en este formato. Por eso, muchas de sus victorias no son solo exhibiciones, sino pruebas de carácter. Las remontadas, las prórrogas y los goles agónicos son parte de la identidad competitiva que ha hecho del Barça el auténtico “rey de copas”.

La Copa como espejo de la identidad culé

La historia del Barça en la Copa del Rey es la historia de un club que nunca se rinde. Con 32 títulos, ha marcado una distancia enorme con sus rivales, pero más allá de las cifras, este torneo explica buena parte de la esencia blaugrana.

En sus noches de Copa, el Barça ha demostrado que el fútbol no es solo técnica y talento, sino también coraje y fe. Remontadas imposibles, goles eternos y celebraciones que unieron a generaciones enteras forman parte de un relato que sigue escribiéndose.

Y quizá ahí radica la importancia de esta competición: en que conecta el pasado glorioso con el presente vibrante, y garantiza que, pase lo que pase en Europa, siempre habrá un lugar donde el Barça se sienta en casa.

Preguntas frecuentes sobre el Barça en la Copa del Rey

¿Cuántas Copas del Rey ha ganado el FC Barcelona?

Hasta 2025, el Barça ha ganado 32 Copas del Rey, lo que lo convierte en el club más laureado de la historia del torneo.

¿Cuál ha sido la final más recordada del Barça en la Copa del Rey?

Hay varias inolvidables, pero destacan la de 2009 contra el Athletic Bilbao (4-1) como inicio del triplete, y la de 2015 (3-1 al Athletic) con el famoso golazo de Messi.

¿Quién es el máximo goleador del Barça en finales de Copa del Rey?

Lionel Messi, con 9 goles en finales, es el jugador culé más decisivo en esta competición, además de ser considerado el más influyente en la historia reciente del torneo.