Bet365 llegó a Chile desde el año 2001 con más de 800 juegos de casino, casino en vivo, póker, bingo y alrededor de 30 deportes para apostar en vivo o pre partido. Opera en Chile con licencia internacional de Malta Gaming Authority. Cuando haces tu registro en Bet365 Chile por primera vez, te reciben con un bono de bienvenida del 100% hasta 26.100 CLP de ganancias para aplicar en la sección de casino.

Proceso de registro en Bet365 Chile

En Bet365 online registrarse es sencillo y puedes hacerlo desde el sitio web o con la app. Sigue con cuidado estos pasos:

Entra a la página y en la parte superior busca el botón “Regístrate” y da clic sobre él. Rellena los datos del formulario de “Información personal”. Busca el formulario de “Identificación” y específica tu nacionalidad, profesión y número de identidad, para continuar. Detalla las credenciales con que quieres te reconozca el casino, marca si quieres recibir notificaciones y si tienes un código de bono escríbelo. Revisa con cuidado los Términos y Condiciones y acéptalas. Pulsa en el botón “Regístrate en Bet365” para finalizar.

Tu perfil quedará configurado en cuestión de minutos

. Bet365 Casino en línea en Chile

Cuando los chilenos escogen a Bet365 casino acceden de inmediato a sus categorías de juego. Estas funcionan con tecnología Provably Fair, que te permiten comprobar la justeza de cada partida. Las categorías principales son:

Tragamonedas: Con temáticas variadas, clásicas de solo 3 rodillos y modernas con funciones especiales y premios;

Casino en vivo: Experiencia de estar dentro de un casino real, con crupieres en vivo y mesas de ruleta, blackjack y baccarat con interacción entre los jugadores;

Juegos de mesa: Con los clásicos blackjack, baccarat y ruleta, para novatos y expertos;

Póker: Trae torneos y partidas rápidas en mesas de póker en línea;

Bingo: Salas digitales de bingo que ofertan premios y partidas diarias;

Jackpots: Disponible en más de 150 tragamonedas que te permiten ganar premios con jackpots progresivos.

El diseño de cada juego responde al interés de los diferentes tipos de usuarios.

Casino en vivo en Bet365 Chile

Todo en esta sección está diseñado para que sientas que estás en un casino real. Entre las mesas más populares se encuentran:

Live Red Door Roulette;

Xxxtreme Lightning Roulette;

Lightning Roulette;

Live Roulette;

Live Blackjack;

Live Baccarat;

Live Exclusive All Bets Blackjack;

Live Lightning Storm.

Los crupieres reales organizan las partidas y puedes comunicarte en tiempo real con tus compañeros de mesa.

Juego responsable en Bet365 Chile

Bet365 aplica políticas de juego responsable y facilita herramientas tecnológicas para que controles tus finanzas y el tiempo que dedicas al ocio. Aquí tienes la posibilidad de poner límites a tus depósitos, que pueden ser diarios, semanales o mensuales. Bet365 tiene una calculadora de presupuesto para que chequees tus gastos en apuestas. Además, puedes usar la herramienta de autoexclusión, con cierre permanente o parcial de tu acceso a las apuestas. Aquí puedes revisar cómo ha sido tu comportamiento histórico de apuestas y acceder a un autoanálisis de conducta. Además, las herramientas de control te permiten reconocer qué juego te hace dependiente y bloquearlo. Todas estas opciones están a tu disposición, al igual que los enlaces para contactar con personal especializado en el tema. Úsalos para ti o para algún amigo con síntomas de adicción.

Apuestas deportivas en Bet365 bet en Chile

En Bet365 bet los chilenos se encuentran con una sección especial para apuestas deportivas. Con apuestas en vivo o pre partido, cuotas competitivas y transmisiones en directo diariamente. Haz tus apuestas y pronóstico en alguno de estos deportes:

Fútbol: Apuesta en los torneos más reconocidos a nivel internacional: LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Copa Libertadores y la UEFA Champions League;

Fútbol americano: Torneos con partidos profesionales y de ligas universitarias como: NFL, NCAA, Super Bowl y Pro Bowl;

Carreras de caballos: Sus torneos principales son: Royal Ascot, Kentucky Derby, Melbourne Cup y Grand National;

Tenis: Te ofrecen los principales partidos globales en torneos como: Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open y ATP Masters 1000;

MMA: Puedes apostar en la UFC, Bellator MMA, ONE Championship y PFL;

Fórmula 1: Vive las carreras en circuitos internacionales como: Campeonato Mundial de F1, GP de Mónaco, GP de Italia y el GP de Abu Dhabi;

Básquet: Puedes apostar en ligas europeas y torneos internacionales: NBA, FIBA World Cup y la Liga ACB;

eSports: Se transmiten torneos en vivo de juegos como: CS2, Valorant, LoL, Dota 2 y Call of Duty.

Con mercados de apuestas al equipo ganador, por set, por caballo ganador y del 2do lugar hasta el cuarto, por set ganados, al mejor anotador y muchos más. Puedes hacer apuestas simples y combinadas.

Servicio de atención al cliente en Bet365 online

Como todo casino legal y comprometido con sus clientes Bet365 online en Chile cuenta con servicio de atención al cliente. Puedes solicitar ayuda y acompañamiento en la solución de problemas con tu cuenta, tus depósitos, retiros, la aplicación móvil y mucho más. Para esto está disponible 24/7 un equipo de especialistas que te atienden a través del chat en vivo, mensajes por correo electrónico con un formulario web o por correo postal a la dirección de la empresa. Todo en idioma español.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para jugar y apostar en Bet365 Chile?

Tienes que ser mayor de 18 años, aceptar los Términos y Condiciones, y cumplir la verificación de identidad cuando se te solicite.

¿Puedo apostar en vivo en Bet365 Chile?

Sí, en Bet365 Chile existe una sección de apuestas en vivo, con cuotas y mercados se actualizan en tiempo real.