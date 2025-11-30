Daphne Cañizares: quién es, hitos y todo sobre la esposa de Dani Carvajal

Si sigues al Real Madrid o a la selección española, seguro has visto su cara más de una vez: en la final de Champions, en la Eurocopa o celebrando títulos con un vestido impecable y una sonrisa enorme. Es Daphne Cañizares, la mujer que acompaña a Dani Carvajal dentro y fuera del campo.

Pero reducirla a “la esposa de Carvajal” se queda corto. Daphne es modelo, ex azafata de vuelo, empresaria de eventos, cofundadora de Blue Weddings y creadora de contenido con cientos de miles de seguidores en Instagram. Además, es madre de dos hijos y hermana gemela de Melanie, la mujer de Joselu.

En esta guía vas a encontrar lo que casi todos buscan en Google sobre ella, pero bien ordenado: biografía, familia, carrera, cómo empezó su historia con Carvajal, detalles de su boda, sus hijos y los hitos más recientes que la han puesto en primera línea mediática.

Resumen rápido de Daphne Cañizares

Ficha rápida

Nombre completo: Daphne (o Dafne) Cañizares

Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1990

Edad: 35 años (en 2025)

Lugar de nacimiento: Mallorca, España

Origen: raíces españolas y neerlandesas

Profesión: modelo, ex azafata de vuelo, wedding planner y empresaria

Empresa: Blue Weddings, organización de bodas y eventos

Hijos: Martín (2020) y Mauro (2023), con Dani Carvajal

Relación con Carvajal y sus hijos

Daphne está casada con Dani Carvajal desde 2022. Juntos tienen dos hijos: Martín, nacido en diciembre de 2020, y Mauro, nacido en julio de 2023. Los cuatro forman una de las familias más visibles del entorno madridista, especialmente desde la Champions de 2024 y la Eurocopa de ese mismo año.

Biografía: orígenes, familia y raíces neerlandesas

Daphne Cañizares nació en Mallorca, una isla que mezcla turismo, mar y mucha cultura europea. Los medios coinciden en que ella y su hermana gemela, Melanie, tienen raíces holandesas, algo que se ve en su físico: rubias, ojos claros y un estilo que mezcla lo mediterráneo con lo nórdico.

Crecer en una familia con conexión internacional marcó parte de su identidad. De ahí salen detalles como su bio en Instagram, donde se define como “Spanish/Dutch”, y esa facilidad para moverse con naturalidad entre distintos países, ciudades y culturas.

Desde jóvenes, ella y Melanie se acercaron al mundo de la moda. Sesiones de fotos, colaboraciones con diseñadores y campañas fueron apareciendo en sus vidas bastante antes de que sus parejas explotaran a nivel mundial en el Real Madrid. En otras palabras: cuando Carvajal y Joselu ya tenían proyección deportiva, ellas también estaban construyendo su propio camino profesional.

Carrera: modelo, azafata de vuelo y wedding planner

Antes de que internet la etiquetara como “la mujer de Carvajal”, Daphne trabajó como modelo y azafata de vuelo. Algunas crónicas destacan que colaboró con diseñadores como Alejandro de Miguel, experiencia que le dio tablas en pasarela, protocolo y trato con clientes de alto nivel.

Con el tiempo, dio un giro interesante: en vez de quedarse solo en la parte estética de la moda, decidió profesionalizar su gusto por los eventos y lanzó Blue Weddings, una empresa especializada en organización de bodas y eventos sociales, desde propuestas íntimas hasta celebraciones de alto presupuesto.

¿Dónde entra su faceta de influencer? En dos capas:

Escaparate de marca: su Instagram funciona como vitrina para Blue Weddings y para las marcas con las que colabora.

Contenido de lifestyle: combina looks, maternidad, viajes y momentos con Carvajal, lo que le permite conectar tanto con fans del fútbol como con público interesado en moda, decoración o familia.

Hoy, su “trabajo” es una mezcla de todo lo anterior: gestionar una empresa, crear contenido para redes, asistir a eventos con marcas, y, por supuesto, acompañar la carrera de un futbolista que vive en modo alta intensidad casi todo el año.

Cómo se conocieron Daphne Cañizares y Dani Carvajal

¿Fue un flechazo en una discoteca? ¿Un DM en Instagram? La historia tiene más que ver con fútbol y familia.

Dani Carvajal y Joselu se conocen desde hace años: coincidieron en el Real Madrid Castilla y mantienen una amistad muy estrecha. Joselu, a su vez, estaba en pareja con Melanie Cañizares, la hermana gemela de Daphne. A partir de esa relación, los cuatro comenzaron a compartir espacios, comidas y eventos.

A medida que Joselu y Melanie consolidaban su relación —y formaban su propia familia—, Daphne y Dani también empezaron a acercarse más. Algunos medios sitúan la oficialización de la relación alrededor de 2018–2019, cuando comenzaron a aparecer juntos en redes y en actos públicos.

Es decir: no fue una historia improvisada ni un encuentro casual de una noche. Fue un vínculo que nació dentro de un círculo muy reducido, con amigos en común y viajes compartidos, y que luego saltó al foco mediático cuando la relación se hizo pública.

Boda, hijos y vida familiar

La boda en Ayllón: un “sí, quiero” muy Real Madrid

El 24 de junio de 2022, Dani Carvajal y Daphne Cañizares se casaron en el convento Los Claustros de Ayllón, en Segovia. El escenario fue un antiguo convento franciscano, reconvertido en espacio de eventos, que encajaba perfecto con el gusto de una wedding planner profesional.

La boda reunió a compañeros del Real Madrid, amigos de la pareja y familiares de ambos. Para muchos, fue la confirmación pública de un romance que llevaba tiempo consolidado y que ya tenía un ingrediente clave: su primer hijo.

Martín y Mauro: el corazón de la familia

Su primer hijo, Martín, nació en diciembre de 2020. Los reportajes lo describen como un niño rubio, muy parecido a la rama holandesa de la familia, que se ha robado más de una foto en entrevistas y sesiones con ¡HOLA! y otros medios.

En julio de 2023 llegó Mauro, su segundo hijo, exactamente un 7/7, igual que su hermano, que nació un día 7 pero de otro mes. La pareja ha compartido en redes las fotos de ambos, celebraciones de cumpleaños y pequeños fragmentos de la vida cotidiana con dos niños pequeños mientras Dani compite al máximo nivel.

Para Daphne, la maternidad se ha convertido en un eje central de su contenido: habla de conciliación, de viajes con niños, de rutinas y de cómo es criar mientras su pareja pasa largas temporadas concentrado con el club o la selección.

Una familia muy futbolera

El círculo familiar es casi un “multiverso madridista”: Daphne y Dani por un lado; Melanie y Joselu por el otro. Ambos jugadores han compartido vestuario en el Real Madrid y título de Champions, y las gemelas han aparecido juntas en gradas, celebraciones y eventos oficiales.

Eso hace que, cada vez que hay un gran partido, las cámaras no solo busquen al lateral derecho o al delantero, sino también a las hermanas Cañizares, convertidas en parte del relato visual del club.

Estilo, redes sociales e imagen pública

Si entras a su perfil de Instagram, verás claramente tres capas de contenido:

Moda y belleza: looks para galas, premios y finales de Champions, con vestidos de corte elegante, tonos neutros y detalles que encajan con la estética de Blue Weddings.

Maternidad y familia: fotos con Martín y Mauro, viajes en familia, backstage de celebraciones deportivas y momentos domésticos.

Trabajo y lifestyle: bodas organizadas, detalles de decoración, reuniones de trabajo, colaboraciones con marcas de moda o joyería.

Ese mix explica por qué ha construido una comunidad sólida: no solo se muestra como “WAG” (wife and girlfriend of), sino como una mujer joven que trabaja, viaja, cría a sus hijos y se permite disfrutar del estilo de vida que también trae el fútbol de élite.

Hitos recientes: Eurocopa, Champions y la lesión de Carvajal

En lo deportivo, 2023–2024 han sido años enormes para Carvajal: Champions League con gol en la final, Liga con el Real Madrid y Eurocopa con España. En paralelo, para Daphne ha significado un nivel de exposición brutal: viajes a finales, apariciones en noticias sobre las parejas de los jugadores y constantes menciones en fotogalerías.

El otro gran hito llegó en el lado duro de la historia: en octubre de 2024, Carvajal sufrió una grave lesión de rodilla. Medios como OkDiario y Mundo Deportivo destacaron el mensaje emotivo que su mujer le dedicó en redes, con fotos desde la ambulancia y palabras de ánimo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Ahí, Daphne se mostró menos como figura glam y más como pareja que sufre, apoya y acompaña. Y eso también suma capas a su imagen pública: no todo son vestidos y fotos perfectas; también hay preocupación, miedo y resiliencia.

Preguntas frecuentes sobre Daphne Cañizares (FAQ)

¿Cuántos años tiene Daphne Cañizares?

Daphne nació el 30 de mayo de 1990, así que en 2025 tiene 35 años. Distintos medios han ido actualizando su edad en función de eventos como la boda de 2022, el Mundial de Qatar o la Eurocopa 2024, y biografías como FamousBirthdays confirman la fecha.

Más allá del número, su imagen pública encaja con alguien que combina juventud y experiencia: viene muchos años trabajando en moda y eventos, pero hoy su vida está marcada por la maternidad, la empresa y una pareja consolidada.

¿Qué hace exactamente Daphne Cañizares? ¿Es solo influencer?

No. Es influencer, pero no solo eso. Su recorrido pasa por tres etapas claras: primero como modelo, luego como azafata de vuelo y finalmente como empresaria al frente de Blue Weddings, una compañía de organización de bodas y eventos que se mueve en el segmento medio-alto.

Su presencia en redes le permite amplificar el trabajo de la empresa y colaborar con firmas de moda, belleza o lifestyle, pero la base de su perfil profesional está en la planificación, la logística y la creatividad aplicada a eventos. Es decir, hay mucha más estructura detrás que “solo subir fotos”.

¿Cómo se hizo famosa Daphne Cañizares?

La respuesta corta sería: “por ser la esposa de Dani Carvajal”. La respuesta larga es más justa. Primero construyó un camino en moda y aviación; después, junto a su hermana, empezó a ganar visibilidad como parte del entorno social de futbolistas del Real Madrid; finalmente, su relación con Carvajal, su boda en 2022 y el nacimiento de Martín y Mauro terminaron de ponerla bajo los focos.

A eso súmale Champions, Eurocopa, fotogalerías de “parejas del Real Madrid” y artículos sobre “las gemelas Cañizares”. El resultado es una figura pública que se mueve entre el universo WAG y el de empresaria de eventos, con identidad propia.

Conclusión: por qué Daphne Cañizares genera tanta atención

Daphne Cañizares se ha convertido en un personaje clave del ecosistema que rodea al Real Madrid y a la selección española, pero su historia no se agota en el palco del Bernabéu. Es una mujer que ha construido un perfil propio: formación en moda, experiencia como azafata, empresa de bodas, dos hijos pequeños y una relación con un futbolista que vive en la élite absoluta.

Su vida mezcla elementos que el público adora seguir: romance, familia, trabajo creativo, glamour, viajes y, últimamente, resiliencia ante la lesión de Carvajal. Por eso los medios la buscan, las cámaras la enfocan y los usuarios teclean su nombre una y otra vez.

Ahora, cuando vuelvas a ver “Daphne Cañizares” en un titular, ya no tendrás solo el dato rápido de “esposa de Dani Carvajal”. Tendrás contexto, cronología y una imagen más completa de quién es, qué hace y cómo ha llegado hasta aquí.