Daniella Semaan: quién es la Diosa libanesa que escribió una gran historia de amor con Cesc Fàbregas

Si sigues el fútbol europeo, seguro viste alguna vez su nombre en titulares del tipo “la Diosa libanesa que se robó todas las miradas en la boda de Messi”. O tal vez la ubicas de las fotos con Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y un grupo de amigas que parecen vivir de vacaciones eternas entre Ibiza, París y la nieve suiza.

Esa mujer es Daniella Semaan, modelo libanesa, madre de cinco hijos y protagonista de una de las historias de amor más comentadas del mundo del fútbol: la que comparte con Cesc Fàbregas. Su camino la llevó de un pequeño pueblo en el norte de Líbano a las portadas de revistas en Europa, pasando por un primer matrimonio, un divorcio muy mediático y un romance que muchos consideraron imposible.

En esta guía vamos a repasar su vida con calma: de Miziara a Londres, del restaurante japonés donde conoció a Cesc a la boda de cuento en 2018, de sus hijxs Maria y Joseph a Lia, Capri y Leonardo, y de la etiqueta de “WAG” a su rol de Diosa libanesa que hoy acompaña al Cesc entrenador en Italia.

Resumen rápido de Daniella Semaan

Daniella Semaan nació el 4 de junio de 1975 en Miziara, un pueblo de unos 5.000 habitantes al norte de Líbano. Es 12 años mayor que Cesc Fàbregas, algo que los medios nunca se cansan de remarcar. Hoy tiene 50 años (en 2025), cinco hijos y más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

Actualmente vive en Italia junto a su marido y sus hijos, mientras Cesc dirige al Como 1907 en la Serie A. Su biografía mezcla varias vidas en una: modelo en Beirut, esposa de un magnate inmobiliario en Londres, protagonista de una tormenta mediática y, más tarde, compañera de un futbolista que lo ganó casi todo y ahora se reinventa como técnico.

Orígenes en Líbano: de Miziara a Beirut

Antes de ser “la Diosa libanesa”, Daniella fue simplemente una chica de Miziara, un pueblito cristiano enclavado en las montañas del norte del país. Creció en un contexto marcado por las secuelas de la guerra civil, pero también por una vida comunitaria muy unida, donde todo el mundo se conoce.

Al llegar a la adolescencia se trasladó a Beirut, la capital, para estudiar y empezar a trabajar como modelo en la década del 90. Ahí dio sus primeros pasos en pasarela, campañas locales y sesiones de fotos, alejándose poco a poco de la pequeña escala de Miziara y acercándose a un mundo más cosmopolita.

En esos años empezó a construirse la imagen que más tarde veríamos amplificada en redes: una mujer de rasgos potentes, estilo marcado y una presencia muy fuerte delante de la cámara. Todavía nadie hablaba de Fàbregas, ni de Messi, ni de bodas en Ibiza. Pero la semilla de la “Diosa libanesa” ya estaba ahí.

Primer matrimonio con Elie Taktouk y maternidad en Londres

En 1998, Daniella se casó con Elie Taktouk, un empresario inmobiliario libanés muy bien posicionado, también originario de Miziara. La pareja se instaló en Londres, uno de los centros financieros y inmobiliarios del mundo, y durante más de una década su vida pasó por allí: colegios privados, viajes, amistades del mismo entorno social.

Con Taktouk tuvo a sus dos primeros hijos: Maria y Joseph. Ellos son los mayores de la familia y, con el tiempo, se integraron por completo a la vida que Daniella construiría después con Cesc. Hoy, de hecho, viven con su madre y el futbolista, y mantienen una relación muy cercana con él.

El matrimonio, sin embargo, empezó a resquebrajarse hacia 2010. Las crónicas hablan de discusiones, desgaste y una vida que ya no iba en la misma dirección. Lo que nadie imaginaba es que el punto de no retorno llegaría con un almuerzo en un restaurante japonés.

El día que conoció a Cesc Fàbregas: un cruce de miradas en Londres

La escena se ha contado muchas veces: restaurante Nozomi, en Londres, 2010 o 2011, un grupo de futbolistas cenando y una mujer libanesa que se acerca supuestamente a pedir un autógrafo para su hijo. Entre ellos estaba Cesc Fàbregas, por entonces una de las estrellas del Arsenal.

A partir de ahí, las versiones varían en matices, pero el núcleo es el mismo: hubo cruces de miradas, conversación, intercambio de teléfonos y una atracción que no se quedó en un encuentro casual. El problema era que ninguno de los dos estaba del todo libre: ella seguía casada, él tenía pareja. Y además había una brecha generacional de 12 años.

Lo que vino después fue una tormenta mediática: divorcio, juicios, acusaciones públicas del exmarido, portadas hablando de “la mujer que dejó a su millonario esposo por un futbolista”. Entre todo ese ruido, Daniella y Cesc decidieron seguir adelante con su relación. El tiempo diría si era solo un fogonazo o una historia hecha para durar.

De romance polémico a familia numerosa: cinco hijos y una boda de cuento

Lejos de apagarse, la relación se consolidó. En 2013 nació Lia, la primera hija en común; luego llegaron Capri (2015) y Leonardo (2017). Mientras tanto, Cesc cambiaba de clubes (Barcelona, Chelsea, Mónaco) y el clan se movía con él, siempre con Daniella como eje afectivo y logístico de una familia cada vez más grande.

En 2018 la pareja se casó oficialmente. La ceremonia civil se celebró en Cliveden House, un elegante hotel inglés, y poco después organizaron una gran fiesta de boda en Ibiza, rodeados de compañeros de vestuario y amigos célebres: Messi y Antonela, Puyol, Luis Suárez, Jordi Alba y otros nombres del universo Barça–Chelsea.

En muchas fotos de esa boda se ve la imagen que sintetiza la historia: Daniella y Cesc posando con sus cinco hijos —Maria, Joseph, Lia, Capri y Leonardo— como si siempre hubieran sido una sola familia. La “relación imposible” de los titulares de 2011 se había transformado en un hogar grande y ruidoso que se movía de ciudad en ciudad siguiendo el balón.

La mejor amiga de Antonela Roccuzzo: vacaciones, risas y tribunas de lujo

Otro componente clave del personaje “DiosA Libanesa” es su amistad con Antonela Roccuzzo. Se conocieron cuando Cesc y Messi compartieron vestuario en Barcelona y, desde entonces, se volvieron prácticamente inseparables. A ellas se sumó Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, y juntas forman esa “trilogía” que vemos una y otra vez en redes: Ibiza, celebraciones, esquí en los Alpes, cumpleaños y selfies eternas.

En la boda de Messi en Rosario, en 2017, muchos medios dijeron que Daniella se robó todas las miradas, más allá de Antonela o incluso de Shakira. El apodo de “Diosa libanesa” se consolidó ahí: vestido ajustado, melena infinita, presencia arrolladora y una naturalidad delante de las cámaras que parecía hecha para las redes sociales.

Para Antonela, además, Daniella es algo más que “la amiga de los veranos”: suelen pasar vacaciones en familia, compartir viajes en la nieve con los niños y apoyarse mutuamente en un ecosistema —el de las parejas de futbolistas— donde la exposición pública y los cambios de país son la norma.

Daniella Semaan en redes: la Diosa libanesa que inspira a millones

El apodo no es casual. En Instagram, @daniellasemaan suma alrededor de cuatro millones de seguidores. En su bio se presenta como “Mother of 5: Maria, Joseph, Lia, Capri & Leonardo”, resumiento en una línea el corazón de su identidad: madre de cinco en un universo de glamour y fútbol de élite.

Su feed mezcla tres grandes bloques de contenido:

Moda y belleza: vestidos ceñidos, prendas de lujo, looks para finales de Champions o eventos de gala.

Familia y maternidad: fotos con los cinco hijos, momentos cotidianos, cumpleaños, viajes en grupo.

Vida de pareja y lifestyle: escapadas con Cesc, celebraciones tras títulos, atardeceres en Ibiza o en el lago de Como.

En los últimos años, además, muchos contenidos giran en torno a su estado físico a los 49–50 años: medios y fans destacan que mantiene una figura espectacular tras cinco embarazos, y ella misma juega con ese rol de inspiración estética sin dejar de remarcar siempre su faceta de madre.

Nueva vida en Italia: Cesc entrenador y Daniella, compañera de proyecto

Terminada su etapa como futbolista en Mónaco y Como, Cesc Fàbregas dio el salto a los banquillos y se convirtió en entrenador del Como 1907, un club que pasó de Serie B a Serie A y que hoy aparece en muchas listas de “proyectos más interesantes de Europa”.

Daniella se mudó con él a Italia, donde el ritmo es diferente: menos focos constantes que en Londres o Barcelona, más calma de lago y montaña, pero la misma intensidad competitiva en casa. En entrevistas recientes, Cesc ha dicho que le debe mucho a su esposa: que la quiere “con locura” y que sabe que le debe más tiempo del que puede darle en plena temporada.

Para ella, esta etapa parece ser una especie de punto medio perfecto: sigue viajando, viendo fútbol al máximo nivel y compartiendo momentos con Antonela y Sofía cuando las agendas coinciden, pero también disfruta de una vida más estable para sus hijos, entre el colegio, el lago y una ciudad que empieza a hacerle sentir en casa.

Preguntas frecuentes sobre Daniella Semaan (FAQ)

¿Cuántos años tiene Daniella Semaan?

Daniella Semaan nació el 4 de junio de 1975, así que en 2025 cumple 50 años. Distintas fuentes coinciden en la fecha, y algunos artículos recientes —como el de Okdiario— se apoyan precisamente en ese dato para titularla como “la Diosa libanesa de 50 años”.

Más allá del número, lo interesante es cómo juega con la edad: lejos de esconderla, la abraza. Su presencia en redes y en los eventos a los que asiste demuestra que su narrativa no es la de “querer parecer de 30”, sino la de una mujer madura que celebra su momento.

¿Cuántos hijos tiene y cómo se compone su familia?

En total, Daniella tiene cinco hijos. Los dos mayores, Maria y Joseph, son fruto de su primer matrimonio con el empresario Elie Taktouk. Los tres menores, Lia, Capri y Leonardo, nacieron ya en su relación con Cesc Fàbregas.

Lo que al principio parecía una familia “compleja” por el divorcio y la fama terminó consolidándose como una familia ensamblada relativamente armónica. Fotos y entrevistas muestran a Cesc muy cercano a Maria y Joseph, y a todos los hermanos compartiendo viajes, celebraciones y mudanzas. La etiqueta de “familia moderna” que usó Vanity Fair para describirlos quedó bastante bien puesta.

¿A qué se dedica hoy Daniella Semaan?

No es una futbolista ni una empresaria tecnológica, pero tampoco es solo “una esposa”. Hoy, Daniella vive principalmente de su imagen como modelo, influencer y figura pública, apoyada en colaboraciones con marcas, campañas, presencia en eventos y contenido en redes. Antes trabajó como modelo en Líbano y en Reino Unido, y durante años priorizó su rol de madre a tiempo casi completo.

Al mismo tiempo, forma parte del núcleo de apoyo de la carrera de Cesc como entrenador: se muda con él cuando cambia de país, sostiene el día a día de una familia numerosa y, de vez en cuando, se sienta en la tribuna como “la Diosa libanesa” que el mundo del fútbol ya reconoce de inmediato.

Conclusión: por qué Daniella Semaan es algo más que la “esposa de Cesc”

Es fácil quedarse con la postal: vestido ceñido, bronceado perfecto, bolso de lujo y un futbolista al lado. Pero si miras un poco más allá, Daniella Semaan es la historia de una mujer que salió de un pueblo pequeño de Líbano, se reinventó en varios países, atravesó un divorcio complicado y eligió una relación que muchos cuestionaron al principio.

Con el tiempo, esa elección se transformó en una familia de cinco hijos, una boda que dio la vuelta al mundo, una amistad entrañable con Antonela Roccuzzo y un presente en Italia donde acompaña la nueva vida de Cesc como entrenador. Todo eso mientras construye un personaje público fuerte, la “Diosa libanesa”, que mezcla glamour y resiliencia.

La próxima vez que veas su nombre en un titular o una foto viral en Instagram, ya no será solo “la mujer de Fàbregas”. Tendrás un mapa más completo: origen, decisiones, golpes y victorias de una protagonista que escribió, a su manera, una de las grandes historias de amor del fútbol moderno.