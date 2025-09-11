Cuidado de la piel en invierno: ¿por qué hidratar no basta?
El frío llegó, pero tu piel no tiene por qué sufrirlo
Con la llegada del invierno, también aparecen los efectos del clima en la piel: labios agrietados, manos ásperas y esa molesta sensación de tirantez. El contraste entre el aire frío exterior y la calefacción interior daña la barrera natural de la piel, reduciendo su capacidad para mantener la hidratación.
Esto no es solo un problema estético: una piel reseca y frágil es más vulnerable a irritaciones, descamación y envejecimiento prematuro. Por eso, el cuidado de la piel en invierno requiere más que una crema básica: necesita productos reparadores que actúen desde el interior.
¿Por qué solo hidratar ya no es suficiente?
Durante los meses fríos, la piel pierde más agua y nutrientes esenciales. Las cremas hidratantes convencionales pueden ofrecer alivio momentáneo, pero no son suficientes para reparar el daño acumulado por el clima extremo.
Hidratar no basta: tu piel necesita reparación.
Aquí es donde entran en juego las fórmulas avanzadas con ingredientes dermatológicos que actúan en profundidad.
Lactourea: la solución experta para el invierno chileno
Una de las marcas que ha sabido responder a esta necesidad es Lactourea de Lactovit, especializada en hidratación y reparación profunda. Con más de dos décadas de experiencia en Europa, su fórmula exclusiva combina ácido láctico y urea pura, dos ingredientes reconocidos por su eficacia en el tratamiento de la piel seca y dañada.
“Hoy los consumidores en Chile valoran fórmulas que vayan más allá de lo cosmético. Buscan resultados reales, respaldados por ciencia y experiencia. Y eso es lo que ofrece Lactourea: tecnología europea al servicio del cuidado corporal, capaz de adaptarse a las necesidades de cada temporada”, explica Alejandra Nicolás, Gerente General de AC Marca Chile.
Una rutina diaria para proteger tu piel
La propuesta de Lactourea es sencilla pero eficaz:
-
🧼 Gel de baño Lactourea: limpia con suavidad sin eliminar la hidratación natural de la piel.
-
🧴 Loción corporal Lactourea: se absorbe rápidamente, repara la barrera cutánea y mantiene la suavidad durante todo el día.
Juntos, forman una rutina pensada para proteger incluso las pieles más sensibles del daño invernal. El resultado: una piel más fuerte, elástica y visiblemente saludable.
Una piel reparada es una piel joven.
Dónde encontrar los productos Lactourea
Puedes conseguir la línea completa de Lactovit en supermercados como Líder y Jumbo, además de Farmacias Ahumada a lo largo de todo Chile.
Para más información, visita:
🌐 www.lactovit.cl
📲 Instagram: @lactovit.es
