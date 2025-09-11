piel invierno Lactovit
Cuidado de la piel en invierno: ¿por qué hidratar no basta?

El frío llegó, pero tu piel no tiene por qué sufrirlo

Con la llegada del invierno, también aparecen los efectos del clima en la piel: labios agrietados, manos ásperas y esa molesta sensación de tirantez. El contraste entre el aire frío exterior y la calefacción interior daña la barrera natural de la piel, reduciendo su capacidad para mantener la hidratación.

piel invierno Lactovit

Esto no es solo un problema estético: una piel reseca y frágil es más vulnerable a irritaciones, descamación y envejecimiento prematuro. Por eso, el cuidado de la piel en invierno requiere más que una crema básica: necesita productos reparadores que actúen desde el interior.

¿Por qué solo hidratar ya no es suficiente?

Durante los meses fríos, la piel pierde más agua y nutrientes esenciales. Las cremas hidratantes convencionales pueden ofrecer alivio momentáneo, pero no son suficientes para reparar el daño acumulado por el clima extremo.

Hidratar no basta: tu piel necesita reparación.

Aquí es donde entran en juego las fórmulas avanzadas con ingredientes dermatológicos que actúan en profundidad.

Lactourea: la solución experta para el invierno chileno

Una de las marcas que ha sabido responder a esta necesidad es Lactourea de Lactovit, especializada en hidratación y reparación profunda. Con más de dos décadas de experiencia en Europa, su fórmula exclusiva combina ácido láctico y urea pura, dos ingredientes reconocidos por su eficacia en el tratamiento de la piel seca y dañada.

“Hoy los consumidores en Chile valoran fórmulas que vayan más allá de lo cosmético. Buscan resultados reales, respaldados por ciencia y experiencia. Y eso es lo que ofrece Lactourea: tecnología europea al servicio del cuidado corporal, capaz de adaptarse a las necesidades de cada temporada”, explica Alejandra Nicolás, Gerente General de AC Marca Chile.

Una rutina diaria para proteger tu piel

La propuesta de Lactourea es sencilla pero eficaz:

  • 🧼 Gel de baño Lactourea: limpia con suavidad sin eliminar la hidratación natural de la piel.

  • 🧴 Loción corporal Lactourea: se absorbe rápidamente, repara la barrera cutánea y mantiene la suavidad durante todo el día.

Juntos, forman una rutina pensada para proteger incluso las pieles más sensibles del daño invernal. El resultado: una piel más fuerte, elástica y visiblemente saludable.

Una piel reparada es una piel joven.

Dónde encontrar los productos Lactourea

Puedes conseguir la línea completa de Lactovit en supermercados como Líder y Jumbo, además de Farmacias Ahumada a lo largo de todo Chile.

Para más información, visita:
🌐 www.lactovit.cl
📲 Instagram: @lactovit.es
🧡 #Lactourea #PielReparadaPielJoven

