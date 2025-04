Cuántos títulos tiene Carlo Ancelotti como entrenador y por qué es una leyenda silenciosa

Carlo Ancelotti no necesita levantar la voz ni ocupar portadas todos los días para ser respetado. Lo suyo no es el show, es la consistencia. Su estilo tranquilo y elegante ha conquistado jugadores, dirigentes y, sobre todo, resultados.

A lo largo de su carrera, ha levantado trofeos en las ligas más exigentes del mundo. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Cuántos títulos tiene Carlo Ancelotti como entrenador? La respuesta sorprende, no solo por la cantidad, sino por la diversidad de sus logros.

Cuántos títulos ha ganado Carlo Ancelotti como técnico

Hasta abril de 2025, Carlo Ancelotti ha conquistado 27 títulos oficiales como entrenador, una cifra que lo ubica entre los técnicos más ganadores en la historia del fútbol. Pero lo más llamativo es dónde lo ha hecho.

Ancelotti ha sido campeón en cinco países distintos: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España. De hecho, es el único entrenador que ha ganado las cinco grandes ligas de Europa.

Lista completa de títulos de Carlo Ancelotti como entrenador

Títulos con AC Milan (2001–2009)

1 Serie A (2003–04)

1 Copa Italia (2002–03)

1 Supercopa de Italia (2004)

2 Champions League (2002–03, 2006–07)

2 Supercopas de Europa (2003, 2007)

1 Mundial de Clubes (2007)

Títulos con Chelsea (2009–2011)

1 Premier League (2009–10)

1 FA Cup (2009–10)

1 Community Shield (2009)

Títulos con Paris Saint-Germain (2011–2013)

1 Ligue 1 (2012–13)

Títulos con Bayern Múnich (2016–2017)

1 Bundesliga (2016–17)

Títulos con Real Madrid (2013–2015, 2021–presente)

2 Ligas (2021–22, 2023–24)

2 Copas del Rey (2013–14, 2022–23)

2 Supercopas de España (2021–22, 2023–24)

2 Champions League (2013–14, 2021–22)

2 Supercopas de Europa (2014, 2022)

2 Mundiales de Clubes (2014, 2022)

Ancelotti y sus Champions: el dominio europeo

Si hay un torneo donde Carlo Ancelotti se ha consagrado como leyenda, es la Champions League. Ha ganado el título en cuatro ocasiones como entrenador: dos con el Milan y dos con el Real Madrid.

Es el único técnico que ha logrado ese número. Además, ha disputado cinco finales. Su relación con la Champions es especial, y su capacidad para manejar partidos de alta tensión es uno de sus sellos más valorados.

¿Qué hace diferente a Carlo Ancelotti?

A diferencia de entrenadores más mediáticos o tácticamente obsesivos, Ancelotti se destaca por su:

Inteligencia emocional Gestión de vestuarios complejos Capacidad de adaptación táctica Comunicación clara con sus jugadores Serenidad en momentos clave

Su estilo no es agresivo ni revolucionario. Pero eso no lo hace menos efectivo. Muchos jugadores han dicho que con él se sienten comprendidos, respetados y valorados.

El entrenador de las grandes ligas

Ancelotti no solo ha ganado títulos. Lo ha hecho en contextos muy distintos. ¿Quién más puede decir que fue campeón en:

La intensa y táctica Serie A

La veloz y física Premier League

La organizada Bundesliga

La talentosa Ligue 1

Y la exigente Liga Española?

El mérito no es solo por haber trabajado en esos países. Es por haber ganado en todos ellos. Eso habla de una capacidad de adaptación que muy pocos poseen.

Comparativa rápida con otros entrenadores top

Entrenador Títulos Totales Ligas Ganadas Pep Guardiola 38 3 José Mourinho 26 4 Sir Alex Ferguson 49 2 Carlo Ancelotti 27 5

Lo suyo no ha sido dominar un solo club por años. Ha ganado en muchos lugares, con diferentes culturas, jugadores y estilos de juego.

¿Tiene espacio para seguir sumando títulos?

Sí. Actualmente dirige al Real Madrid, un equipo siempre competitivo. Con la base joven que ha construido, más los refuerzos que podrían llegar, Ancelotti tiene opciones reales de seguir ampliando su palmarés.

Si bien ha dicho que no se ve entrenando muchos años más, aún le quedan metas por cumplir. Una posible aventura con una selección nacional también ha sido mencionada en entrevistas.

¿Por qué Ancelotti no es más mediático?

Tal vez porque no lo necesita. Su éxito no depende de los micrófonos ni de frases provocadoras. Habla poco, dirige mucho. Prefiere que sus equipos sean noticia por lo que hacen en la cancha, no por lo que él dice en ruedas de prensa.

Y aunque algunos lo subestiman por su perfil bajo, los resultados están a la vista. Los títulos, también.

Carlo Ancelotti ha ganado 27 títulos como entrenador profesional. Más allá del número, lo impresionante es cómo y dónde los ha conseguido. Su nombre está ligado a clubes históricos, y sus métodos han sido reconocidos por generaciones de futbolistas.

Ancelotti no es solo uno de los técnicos más ganadores. Es, también, uno de los más respetados. En un fútbol donde a menudo se confunde intensidad con valor, él demuestra que el liderazgo puede ejercerse con calma, claridad y resultados.