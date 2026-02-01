¿Cuántos Grand Slams tiene Carlos Alcaraz? El tenista más joven en conquistar los cuatro grandes

Carlos Alcaraz acaba de escribir una de las páginas más gloriosas de la historia del tenis mundial. El pasado 01 de febrero de 2026, el tenista español de El Palmar, Murcia, conquistó el Australian Open al derrotar a la leyenda Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en una final épica de 3 horas y 2 minutos. Con esta victoria, Alcaraz no solo suma su séptimo título de Grand Slam, sino que se convierte en el jugador más joven de la historia en completar el Career Grand Slam a los 22 años y 272 días. Un verdadero Goat

El palmarés completo de Carlos Alcaraz: 7 Grand Slams que hacen historia

Carlos Alcaraz posee ahora 7 títulos de Grand Slam, distribuidos equitativamente entre los cuatro torneos más prestigiosos del planeta:

US Open: 2 títulos

US Open 2022: Su primer Grand Slam a los 19 años, venciendo a Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3. Esta victoria lo catapultó como el número 1 del mundo más joven de la historia del ranking ATP, con 19 años, 4 meses y 7 días.

US Open 2025: Tres años después, recuperó la corona en Nueva York al derrotar a su gran rival Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, regresando al número 1 mundial.

​

Wimbledon: 2 títulos

Wimbledon 2023: En una final legendaria de cinco sets, derrotó a Novak Djokovic por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4, poniendo fin a la racha de 34 victorias consecutivas del serbio en el All England Club.

​

Wimbledon 2024: Defendió su título con autoridad absoluta, venciendo nuevamente a Djokovic por un contundente 6-2, 6-2 y 7-6(4).

Roland Garros: 2 títulos

Roland Garros 2024: Su primer título en tierra batida parisina llegó tras remontar contra Alexander Zverev en cinco sets dramáticos: 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2. Con esta victoria completó el «Surface Slam», convirtiéndose en el tenista más joven en ganar un Grand Slam en cada superficie.

Roland Garros 2025: Protagonizó una de las finales más memorables de todos los tiempos al remontar dos sets y salvar tres match points contra Jannik Sinner, ganando 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) y 7-6(2) en 5 horas y 29 minutos, la final más larga en la historia de Roland Garros.

Australian Open: 1 título (¡HISTÓRICO!)

Australian Open 2026: Completó el Career Grand Slam al derrotar a Novak Djokovic en una remontada épica por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Se convirtió en la primera persona en vencer a Djokovic en una final del Australian Open, rompiendo el récord inmaculado de 10-0 del serbio en finales de Melbourne.

El récord que rompe 78 años de historia

Con su triunfo en el Australian Open 2026, Carlos Alcaraz se convierte oficialmente en el jugador más joven de la historia en completar el Career Grand Slam (ganar los cuatro torneos grandes al menos una vez). A sus 22 años y 272 días, supera el récord histórico que mantenía el estadounidense Donald Budge desde 1938, quien completó la colección con 22 años y 363 días.

Esta hazaña coloca a Alcaraz en una lista exclusiva de apenas seis jugadores de la Era Abierta que han logrado este objetivo: Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y ahora Carlos Alcaraz. Ninguno de los otros cinco lo consiguió a una edad tan temprana. Rafa Nadal, por ejemplo, completó su Career Grand Slam con más de 24 años en el US Open 2010.

Carlos Alcaraz es el más joven en ganar 7 Grand Slams: Supera a Borg

La victoria en Melbourne también le permite a Alcaraz establecer otro récord de precocidad: es el tenista más joven en conquistar 7 títulos de Grand Slam. Supera la marca del legendario sueco Björn Borg, quien alcanzó su séptimo Grand Slam a los 23 años y 4 días en Roland Garros 1979.

Esta comparación es especialmente significativa porque Borg es considerado uno de los más grandes campeones de todos los tiempos, con 11 Grand Slams en su carrera. Alcaraz, con apenas 22 años, ya lo ha superado en términos de precocidad y tiene potencialmente dos décadas más de carrera por delante.

La remontada épica contra Djokovic: Una final para la leyenda

La final del Australian Open 2026 será recordada como uno de los momentos definitorios de la carrera de Alcaraz. Enfrentándose a un Novak Djokovic que buscaba su récord 25º Grand Slam y su 11º título en Melbourne, el español comenzó perdiendo el primer set por un contundente 2-6.

Djokovic, con 38 años y una experiencia incomparable, dominó el inicio con un servicio impecable (77% de primeros servicios y 85% de efectividad en ellos). Sin embargo, a partir del segundo set, Alcaraz elevó su nivel dramáticamente, encontrando su mejor derecha y recuperando su explosividad característica.

El español se llevó el segundo set 6-2, igualó el partido con el tercero por 6-3, y en el cuarto set protagonizó uno de los momentos más tensos de la final. Con el marcador 5-5, ambos jugadores se enzarzaron en una batalla donde cada punto valía oro. Alcaraz apretó los dientes, combinando derechas potentes con dejadas delicadas, y finalmente cerró el set y el partido por 7-5.

«Vamos!», gritaba Alcaraz después de cada punto crucial, mostrando esa pasión y determinación que lo caracterizan. Rafa Nadal, presente en el estadio, aplaudió de pie varios de los puntos imposibles que el murciano conseguía, devolviéndole todas las bolas que lanzaba un exhausto Djokovic.

Récord casi perfecto en finales de Grand Slam: 7-1

Una de las estadísticas más impresionantes de Carlos Alcaraz es su récord en finales de los grandes torneos: 7 victorias y solo 1 derrota (87.5% de efectividad). Su única derrota en una final de Grand Slam fue en Wimbledon 2025, cuando Jannik Sinner lo venció por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

Este balance lo coloca en una categoría especial. Roger Federer ganó sus primeras 7 finales de Grand Slam antes de perder, estableciendo un récord que Alcaraz ahora emula. Mantener este nivel de consistencia en los momentos más importantes es una señal inequívoca de grandeza.

​

Además, todas las victorias de Alcaraz en finales de Grand Slam han sido contra rivales del Top 4 del ranking mundial, incluyendo tres triunfos sobre Djokovic, dos sobre Sinner, uno sobre Ruud y uno sobre Zverev. Ganar contra los mejores cuando más importa define a los campeones legendarios.

​

Cuatro finales consecutivas de Grand Slam: Racha de élite

Con su participación en la final del Australian Open 2026, Carlos Alcaraz alcanzó cuatro finales consecutivas de Grand Slam: Roland Garros 2025, Wimbledon 2025, US Open 2025 y Australian Open 2026. Esto lo convierte en el séptimo jugador de todos los tiempos en lograr esta hazaña.

​

Solo otros seis tenistas en la historia han alcanzado cuatro o más finales consecutivas de Grand Slam: Roger Federer (quien lo hizo en dos ocasiones: 10 y 8 consecutivas), Novak Djokovic (cuatro veces: 6, 5, 4 y 4), Jannik Sinner (6, racha activa), Rafael Nadal (5), André Agassi (4) y Rod Laver (4).

​

Esta consistencia extraordinaria demuestra que Alcaraz no solo gana torneos grandes: domina sistemáticamente el circuito en los momentos más importantes del año.

El contexto físico: Superando adversidades extremas

Lo que hace aún más impresionante el triunfo de Alcaraz en Melbourne es el contexto físico en el que llegó a la final. En su semifinal contra Alexander Zverev, el español protagonizó el partido más largo del Australian Open 2026: 5 horas y 30 minutos en cinco sets agotadores.

​

Durante ese encuentro épico, Alcaraz sufrió calambres y vómitos, visiblemente exhausto en los últimos games. Remontó de un 3-5 abajo en el quinto set cuando Zverev sacaba para partido, logrando una de las victorias más heroicas de su carrera al ganar 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5.

​

Solo 48 horas después de esa batalla titánica, tuvo que enfrentarse a Djokovic, quien también venía de vencer a Sinner en cinco sets en su semifinal. La capacidad de Alcaraz para recuperarse física y mentalmente en tan poco tiempo habla de su condición física excepcional y su fortaleza mental inquebrantable.

Los números que demuestran su grandeza

Fortaleza mental sin precedentes

Carlos Alcaraz mantiene un récord de 14-1 en sets decisivos en Grand Slams. Su única derrota en un quinto set fue en el Australian Open 2022 ante Matteo Berrettini. Desde entonces ha ganado los últimos once quintos sets que ha disputado en majors, incluyendo remontadas históricas como las de Roland Garros 2025 contra Sinner y la semifinal del Australian Open 2026 contra Zverev.

​

Además, el español es invicto en 58 partidos consecutivos de Grand Slam cuando gana los dos primeros sets, una marca de dominancia que refleja su capacidad para cerrar encuentros sin dar opciones a sus rivales.

​

Eficiencia abrumadora: 88-14 en Grand Slams

Con su victoria en el Australian Open 2026, Alcaraz acumula aproximadamente 88 victorias y solo 14 derrotas en torneos de Grand Slam (86.3% de efectividad). Este balance lo coloca entre los mejores inicios en majors de toda la historia, superando las marcas de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic en la misma cantidad de encuentros.

De esas 88 victorias, más de la mitad han sido sin ceder sets, demostrando su capacidad para dominar a sus rivales desde el primer punto hasta el último.

​

Balance contra los grandes: 3-0 vs Djokovic en finales de Grand Slam

Una de las estadísticas más impresionantes de la carrera de Alcaraz es su récord perfecto de 3-0 contra Novak Djokovic en finales de Grand Slam. Ha derrotado al serbio en Wimbledon 2023, Wimbledon 2024 y ahora Australian Open 2026, convirtiéndose en el primer tenista en vencer a Djokovic en múltiples finales de Wimbledon y en el primero en derrotarlo en una final del Australian Open.

​

El balance general entre ambos ahora está empatado 5-5, un dato extraordinario considerando que Djokovic es ampliamente considerado el mejor tenista de todos los tiempos. El hecho de que Alcaraz, con 22 años, ya haya empatado el historial contra alguien 16 años mayor y con 24 Grand Slams previos habla del nivel estratosférico al que ha llegado el español.

​

Comparación de Carlos Alcaraz con los «Big Three» a su edad

A los 22 años, Carlos Alcaraz ya ha superado ampliamente lo que lograron los tres más grandes tenistas de todos los tiempos cuando tenían su misma edad:

Roger Federer a los 22 años: 0 Grand Slams

Novak Djokovic a los 22 años: 1 Grand Slam

Rafael Nadal a los 22 años: 5 Grand Slams

Carlos Alcaraz a los 22 años: 7 Grand Slams

Solo Björn Borg, con 7 Grand Slams a los 23 años, se acercaba a este nivel de precocidad, pero Alcaraz lo ha superado al conseguir su séptimo título siendo aún más joven. Esta comparación subraya el nivel excepcional y la trayectoria única del murciano.

Más allá de los Grand Slams: Un palmarés brillante

El éxito de Carlos Alcaraz no se limita a los cuatro grandes torneos. Su palmarés total incluye 25 títulos ATP tras su victoria en Melbourne, distribuidos estratégicamente entre las categorías más importantes:

​

Masters 1000: 7-8 títulos

El español ha conquistado algunos de los torneos más prestigiosos del circuito, incluyendo Miami 2022 (su primer Masters 1000), Madrid (2022, 2023), Indian Wells (2023, 2024), Montecarlo 2025, Roma 2025 y Cincinnati 2025. Esto lo coloca en el octavo lugar histórico de Masters 1000 ganados, empatado con Alexander Zverev y Michael Chang.

Medalla Olímpica de plata

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Alcaraz conquistó la medalla de plata tras caer en la final ante Novak Djokovic en dos ajustados tie-breaks: 7-6(3), 7-6(2). Esta experiencia incluyó el honor de jugar dobles junto a su ídolo Rafael Nadal.

Número 1 del mundo: 57 semanas

Carlos Alcaraz se convirtió en el número 1 del mundo más joven de la historia a los 19 años y 4 meses. Ha acumulado 57 semanas en la cima del ranking ATP (hasta el 2 de febrero de 2026), consolidándose como el líder indiscutible de la nueva generación del tenis.

La rivalidad con Jannik Sinner: El futuro del tenis

Una de las narrativas más apasionantes del tenis actual es la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Los dos jugadores protagonizaron tres finales consecutivas de Grand Slam en 2025 (Roland Garros, Wimbledon y US Open), convirtiéndose en los primeros en la Era Abierta en enfrentarse como cabezas de serie 1 y 2 en cinco finales consecutivas de major.

El historial entre ambos favorece a Alcaraz con 10 victorias contra 6 derrotas, incluyendo un balance de 2-1 en finales de Grand Slam. «Con Alcaraz mantengo una gran rivalidad en la pista pero una buena amistad fuera de ella. Cada uno de nosotros necesitamos a alguien que nos lleve al límite», expresó Sinner sobre su relación con el español.

Sin embargo, la victoria de Alcaraz en el Australian Open 2026 sobre Djokovic (después de que el serbio eliminara a Sinner en semifinales) demuestra que el murciano ha dado un paso adelante en su capacidad para manejar la presión y ganar los torneos más importantes.

El secreto detrás del éxito: Estilo de juego y mentalidad

Un juego completo en todas las superficies

Carlos Alcaraz es el primer tenista en la historia en ganar su primera final de Grand Slam en tierra batida (Roland Garros 2024), hierba (Wimbledon 2023) y pista dura (US Open 2022), demostrando su adaptabilidad extraordinaria a cualquier superficie.

​

Con su victoria en el Australian Open 2026, se convierte en el cuarto hombre en la Era Abierta en ganar más de dos Grand Slams en tres superficies diferentes, tras Mats Wilander, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Esta versatilidad lo distingue de casi cualquier otro tenista de su generación.

​

Mentalidad de campeón: «Cabeza, Corazón y Cojones»

Alcaraz ha repetido en innumerables ocasiones el mantra heredado de su abuelo: «Cabeza, Corazón y Cojones». Esta filosofía refleja su enfoque estratégico (cabeza), su pasión genuina por el juego (corazón) y su valentía para competir en los momentos más difíciles (coraje).

​

Su capacidad para salvar match points ha sido legendaria. Ha ganado tres torneos de Grand Slam salvando puntos de partido: US Open 2022, Roland Garros 2024 y Roland Garros 2025, siendo solo el tercer tenista en lograr esto en más de una ocasión (junto a Rod Laver y Novak Djokovic).

​

Potencia, creatividad y explosividad

El tenis de Alcaraz combina potencia brutal, precisión milimétrica y creatividad desbordante. Sus dejadas inesperadas, cambios de ritmo y voleas en momentos críticos lo distinguen del resto. En la final del Australian Open 2026, su capacidad para ejecutar golpes de altísima dificultad bajo presión extrema (especialmente en el cuarto set cuando el partido estaba 5-5) fue determinante.

Impacto más allá de la cancha: Una personalidad carismática

Más allá de sus logros deportivos, Carlos Alcaraz se ha ganado el corazón de millones por su humildad, sencillez y espíritu deportivo. «Es más importante ser buena persona que cualquier otra cosa. Al final de mi carrera, me gustaría que me recuerden, más que como tenista, como alguien con buenos valores», declaró el español.

​

Sus compañeros del circuito ATP lo describen como «mejor persona que tenista», un elogio extraordinario considerando su nivel como jugador. Su cercanía con los aficionados, su respeto hacia los rivales y su capacidad para mantener los pies en la tierra a pesar del éxito masivo lo convierten en un embajador ideal para el tenis mundial.

El éxito económico: Más de 2 millones en Melbourne

La victoria en el Australian Open 2026 no solo le dio a Alcaraz gloria deportiva, sino también el mayor premio económico en la historia del torneo: más de 2 millones de dólares. En 2025, se convirtió en el tenista mejor pagado del mundo, superando los 48.3 millones de dólares en ingresos totales entre premios y patrocinios.

El futuro: ¿Cuántos Grand Slams puede ganar?

Con apenas 22 años y ya 7 títulos de Grand Slam, Carlos Alcaraz tiene potencialmente 15-20 años más de carrera profesional por delante. Si mantiene su nivel actual y evita lesiones importantes, las proyecciones son asombrosas:

Novak Djokovic: 24 Grand Slams (a los 38 años)

Rafael Nadal: 22 Grand Slams (retirado a los 38)

Roger Federer: 20 Grand Slams (retirado a los 41)

A la edad de 22 años, Alcaraz ya tiene 7, más del triple de lo que tenía Djokovic a esa edad. Si continúa ganando al ritmo de 1-2 Grand Slams por año (su promedio actual), podría alcanzar 25-30 Grand Slams al final de su carrera, convirtiéndose en el tenista más laureado de todos los tiempos.

Su objetivo declarado para 2026 era «completar el Grand Slam y ser el más joven en hacerlo», una meta que cumplió en el primer Grand Slam del año. Ahora, el siguiente desafío podría ser ganar los cuatro Grand Slams en el mismo año calendario (Calendar Grand Slam), una hazaña que solo ha logrado Rod Laver en 1969 en la Era Abierta.

​

El cambio de entrenador: Una nueva etapa con Samuel López

En diciembre de 2025, el mundo del tenis se sorprendió con el anuncio de la separación entre Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, quien lo había entrenado desde los 15 años. Tras más de siete años juntos y 24 títulos conquistados (ahora 25 con el Australian Open), la dupla decidió finalizar su colaboración profesional.

Desde enero de 2026, Samuel López asumió como entrenador principal, con quien Alcaraz ya había trabajado durante el año anterior. La victoria en el Australian Open 2026 en su primer Grand Slam con el nuevo equipo técnico demuestra que el cambio no ha afectado negativamente su rendimiento, sino todo lo contrario: le ha dado un impulso renovado para completar el Career Grand Slam.

Una leyenda en construcción

¿Cuántos Grand Slams tiene Carlos Alcaraz? Siete títulos históricos que representan apenas el comienzo de lo que promete ser una carrera legendaria. Con dos US Open, dos Wimbledon, dos Roland Garros y ahora un Australian Open en su vitrina, el español ha completado el Career Grand Slam siendo el más joven de la historia en lograrlo.

Su récord casi perfecto en finales de Grand Slam (7-1), su fortaleza mental inquebrantable y su capacidad para superar adversidades físicas extremas lo posicionan como el jugador más dominante de su generación y uno de los más grandes de todos los tiempos. Con apenas 22 años, ha superado lo que Federer, Djokovic y Nadal habían logrado a su edad, colocándose en una trayectoria que podría redefinir la historia del tenis.

Cada torneo que disputa es una oportunidad para seguir escribiendo historia, para seguir inspirando a millones y para consolidarse como el más grande de todos los tiempos. El 31 de enero de 2026, en la Rod Laver Arena de Melbourne, ante la mirada de su ídolo Rafa Nadal, Carlos Alcaraz dio el paso definitivo para convertirse en leyenda.

El tenis tiene un nuevo rey, y su nombre es Carlos Alcaraz. Y lo mejor de todo: su reinado apenas está comenzando.