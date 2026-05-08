Coquimbo Unido se ilusiona en grande: remontó a Universitario y empieza a mirar los octavos de la Libertadores

Hay noches que marcan un antes y un después en la historia de un club. Y lo que vivió Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso fue justamente eso: una jornada copera de esas que quedan grabadas en la memoria del hincha pirata.

Porque el campeón del fútbol chileno no solamente derrotó por 2-1 a Universitario de Deportes por la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, sino que además mostró personalidad, carácter y hambre competitiva para revertir un partido que parecía muy cuesta arriba.

Y como toda gran noche copera necesita un héroe, apareció el argentino Guido Vadalá, quien se puso la capa y firmó un doblete que hizo explotar el puerto pirata. El ex Boca Juniors fue la gran figura de un triunfo que deja a Coquimbo soñando seriamente con meterse entre los 16 mejores equipos del continente.

Un primer tiempo complicado y lleno de dudas

El encuentro arrancó cuesta arriba para los aurinegros. Universitario mostró oficio desde el comienzo y golpeó primero, silenciando momentáneamente al Sánchez Rumoroso. Los peruanos aprovecharon las dudas defensivas del cuadro coquimbano y manejaron gran parte del primer tiempo con inteligencia.

A ratos, Coquimbo se vio incómodo. Le costó encontrar profundidad y también sufrió con la presión visitante. La ansiedad apareció en varios jugadores y el equipo de Hernán Caputto no lograba conectar su juego habitual.

Pero algo tiene esta versión 2026 de Coquimbo Unido: nunca se entrega. Este equipo ya demostró durante el torneo chileno que sabe remar desde atrás y que tiene una mentalidad distinta. La obtención de la primera estrella en 2025 no fue casualidad.

El despertar pirata en el segundo tiempo

En el complemento cambió completamente la historia. Coquimbo salió con otra intensidad, adelantó las líneas y comenzó a arrinconar a Universitario.

El estadio empezó a jugar su partido aparte. Desde las galerías bajaba el clásico “dale pirata” mientras el equipo iba creciendo futbolísticamente. Y ahí apareció Vadalá.

El delantero argentino encontró espacios, empezó a asociarse mejor con los mediocampistas y terminó convirtiéndose en una pesadilla para la defensa peruana. Primero llegó el empate que encendió al estadio. Después, cuando el partido entraba en tierra derecha, apareció nuevamente para marcar el 2-1 definitivo.

Fue una remontada cargada de emoción y empuje. De esas victorias que valen más que tres puntos porque fortalecen la confianza de un plantel que empieza a creerse el cuento a nivel internacional.

Guido Vadalá, la figura de la noche

Lo de Guido Vadalá merece capítulo aparte. El argentino jugó probablemente su mejor partido desde que llegó al puerto y terminó transformándose en el gran protagonista de la noche copera.

Y lo más impresionante es que el propio futbolista reconoció tras el encuentro que venía arrastrando molestias físicas. Incluso confesó que terminó acalambrado después del esfuerzo realizado.

Ese detalle terminó agrandando aún más su actuación. Porque no solamente respondió futbolísticamente, sino también desde lo anímico y el compromiso. En una Copa Libertadores donde muchas veces las individualidades marcan diferencias, Coquimbo encontró un jugador capaz de asumir responsabilidades en momentos calientes. Y eso puede ser clave pensando en lo que viene.

El Grupo B quedó al rojo vivo

Con esta victoria, Coquimbo Unido llegó a siete puntos e igualó la línea de Deportes Tolima en la cima del Grupo B.

La tabla quedó extremadamente apretada:

Deportes Tolima: 7 puntos

Coquimbo Unido: 7 puntos

Universitario: 4 puntos

Club Nacional de Football: 4 puntos

Y eso abre completamente la pelea por la clasificación.

Lo más importante para los piratas es que todavía les quedan dos partidos decisivos: uno de local ante Tolima y otro en Montevideo frente a Nacional. Dependiendo de los resultados, incluso podrían cerrar como líderes del grupo.

Hace algunos meses esto parecía impensado. Coquimbo recién comenzaba a acostumbrarse al cartel de campeón chileno y muchos dudaban de cómo respondería internacionalmente. Hoy el escenario cambió completamente.

El Sánchez Rumoroso vuelve a convertirse en fortaleza

Hay estadios en Sudamérica donde se siente una energía distinta. Y el Francisco Sánchez Rumoroso empieza nuevamente a transformarse en una plaza pesada para los rivales.

La cancha frente al mar, el ambiente del puerto y la presión de la hinchada aurinegra están convirtiendo cada partido internacional en una verdadera batalla.

Coquimbo ya había mostrado cosas interesantes como local en temporadas anteriores, especialmente en Copa Sudamericana, pero ahora parece haber dado un salto definitivo en competitividad.

Y eso tiene mucho mérito considerando el crecimiento que ha tenido el club en los últimos años. Porque el “Pirata” pasó de ser un equipo acostumbrado a pelear ascensos y permanencias, a transformarse en campeón del fútbol chileno y protagonista continental.

Hernán Caputto y el sello competitivo

Otro punto importante en esta campaña internacional tiene que ver con el trabajo de Hernán Caputto.

El entrenador ha logrado construir un equipo intenso, ordenado y competitivo. Un cuadro que entiende perfectamente cuándo presionar, cuándo sufrir y cómo jugar esta clase de partidos.

Más allá del buen momento individual de varios jugadores, Coquimbo transmite sensación de equipo trabajado. Hay una idea clara y una convicción futbolística que se nota especialmente en partidos complejos como el de Universitario.

La reacción del segundo tiempo no fue casualidad. Hubo ajustes tácticos, cambios de actitud y también lectura emocional del partido.

En Copa Libertadores esos detalles terminan marcando diferencias.

Chile vuelve a entusiasmarse internacionalmente

El triunfo de Coquimbo también genera ilusión para el fútbol chileno en general.

Durante varias temporadas, los equipos nacionales sufrieron muchísimo a nivel internacional. Las campañas eran discretas y costaba competir ante brasileños, argentinos o incluso rivales peruanos y colombianos.

Pero esta versión del cuadro pirata está demostrando que con trabajo serio y una identidad clara se puede pelear.

La prensa deportiva chilena rápidamente comenzó a destacar el momento del equipo coquimbano y muchos ya hablan de una campaña histórica si logran avanzar a octavos.

Y razones hay de sobra para entusiasmarse.

El sueño continental ya no parece imposible

Hace algunos años, ver a Coquimbo Unido peleando arriba en un grupo de Libertadores parecía una fantasía. Hoy es una realidad concreta.

El equipo tiene puntos, confianza y un plantel que empieza a madurar internacionalmente. Además, cuenta con una hinchada completamente identificada con este proceso. La gran pregunta ahora es si el “Pirata” será capaz de sostener el nivel en las últimas dos fechas. Porque el margen sigue siendo estrecho y cualquier error puede costar caro.

Sin embargo, algo quedó claro después de esta remontada ante Universitario: Coquimbo Unido no le teme a nadie. Y cuando un equipo chileno empieza a creer de verdad en la Copa Libertadores, cualquier cosa puede pasar.