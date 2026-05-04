Compatibilidad de Capricornio en el amor con todos los signos del zodiaco
Capricornio es uno de los signos más complejos del zodiaco. Regido por la disciplina, la ambición y la estabilidad, busca relaciones sólidas, duraderas y con propósito. No es un signo que se entregue fácilmente, pero cuando lo hace, es leal y comprometido como pocos.
Si naciste entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, probablemente te has preguntado ¿con qué signos eres realmente compatible en el amor?
Aquí te lo explicamos signo por signo. Te recomendamos ver Signos Zodiacales: Fechas, características completas y todo lo que debes saber
Capricornio y Aries
Compatibilidad: Baja
Esta relación puede ser intensa, pero complicada. Capricornio es estructurado y paciente, mientras Aries es impulsivo y directo. Ambos tienen carácter fuerte, lo que puede generar choques constantes.
Aun así, si logran respetar sus diferencias, pueden complementarse en ambición y determinación.
Capricornio y Tauro
Compatibilidad: Muy alta
Una de las mejores combinaciones del zodiaco. Ambos son signos de tierra, lo que significa estabilidad, compromiso y objetivos claros.
Tauro aporta calidez emocional y Capricornio seguridad. Juntos construyen relaciones duraderas y sólidas.
Capricornio y Géminis
Compatibilidad: Baja
Géminis es cambiante, curioso y espontáneo, mientras Capricornio es serio y estructurado.
Puede haber atracción inicial, pero con el tiempo surgen diferencias en la forma de ver la vida. Capricornio busca estabilidad; Géminis, libertad.
Capricornio y Cáncer
Compatibilidad: Media
Son opuestos complementarios. Capricornio representa la lógica y Cáncer la emoción.
Esta relación puede funcionar muy bien si ambos aprenden a equilibrar razón y sentimientos. Cáncer aporta sensibilidad; Capricornio, estabilidad.
Capricornio y Leo
Compatibilidad: Media – Alta
Leo ama el protagonismo, mientras Capricornio prefiere la discreción. Aun así, ambos valoran el éxito y el reconocimiento.
Si logran respetar sus estilos, pueden formar una pareja poderosa y ambiciosa.
Capricornio y Virgo
Compatibilidad: Muy alta
Otra combinación de tierra que funciona casi a la perfección. Ambos son prácticos, trabajadores y detallistas.
Se entienden sin necesidad de muchas palabras y comparten metas similares en la vida.
Capricornio y Libra
Compatibilidad: Media
Libra busca equilibrio y armonía, mientras Capricornio es más frío y racional.
Puede haber buena comunicación, pero las diferencias emocionales pueden generar distancia si no se trabajan.
Capricornio y Escorpio
Compatibilidad: Muy alta
Una relación intensa y profunda. Escorpio aporta pasión y Capricornio estabilidad.
Ambos son leales, reservados y comprometidos, lo que crea una conexión fuerte y duradera.
Capricornio y Sagitario
Compatibilidad: Baja
Sagitario ama la libertad y la aventura, mientras Capricornio busca estructura y control.
Esta diferencia puede hacer difícil la convivencia, aunque pueden aprender mucho el uno del otro.
Capricornio y Capricornio
Compatibilidad: Muy alta
Dos Capricornio juntos forman una pareja basada en objetivos, disciplina y compromiso.
Sin embargo, deben cuidar la falta de espontaneidad y emoción para que la relación no se vuelva monótona.
Capricornio y Acuario
Compatibilidad: Media – Baja
Acuario es innovador y rebelde; Capricornio es tradicional y conservador.
Aunque pueden admirarse mutuamente, sus formas de ver el mundo son muy distintas, lo que puede generar conflictos.
Capricornio y Piscis
Compatibilidad: Alta
Piscis aporta sensibilidad, empatía y romanticismo, equilibrando la rigidez de Capricornio.
Es una combinación que puede funcionar muy bien si Capricornio se abre emocionalmente.
¿Con qué signos es más compatible Capricornio?
En general, Capricornio tiene mayor compatibilidad con:
- Tauro
- Virgo
- Escorpio
- Piscis
- Capricornio
Esto se debe a que comparte valores como la estabilidad, el compromiso y la visión a largo plazo, especialmente con signos de tierra y agua.
Capricornio no busca relaciones pasajeras. Prefiere construir algo sólido, con bases firmes y objetivos en común.
Aunque puede tener desafíos con signos más impulsivos o inestables, cuando encuentra a la persona correcta, se convierte en una pareja fiel, comprometida y profundamente leal.