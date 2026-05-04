Compatibilidad de Capricornio en el amor con todos los signos del zodiaco

Capricornio es uno de los signos más complejos del zodiaco. Regido por la disciplina, la ambición y la estabilidad, busca relaciones sólidas, duraderas y con propósito. No es un signo que se entregue fácilmente, pero cuando lo hace, es leal y comprometido como pocos.

Si naciste entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, probablemente te has preguntado ¿con qué signos eres realmente compatible en el amor?

Aquí te lo explicamos signo por signo. Te recomendamos ver Signos Zodiacales: Fechas, características completas y todo lo que debes saber

Capricornio y Aries

Compatibilidad: Baja

Esta relación puede ser intensa, pero complicada. Capricornio es estructurado y paciente, mientras Aries es impulsivo y directo. Ambos tienen carácter fuerte, lo que puede generar choques constantes.

Aun así, si logran respetar sus diferencias, pueden complementarse en ambición y determinación.

Capricornio y Tauro

Compatibilidad: Muy alta

Una de las mejores combinaciones del zodiaco. Ambos son signos de tierra, lo que significa estabilidad, compromiso y objetivos claros.

Tauro aporta calidez emocional y Capricornio seguridad. Juntos construyen relaciones duraderas y sólidas.

Capricornio y Géminis

Compatibilidad: Baja

Géminis es cambiante, curioso y espontáneo, mientras Capricornio es serio y estructurado.

Puede haber atracción inicial, pero con el tiempo surgen diferencias en la forma de ver la vida. Capricornio busca estabilidad; Géminis, libertad.

Capricornio y Cáncer

Compatibilidad: Media

Son opuestos complementarios. Capricornio representa la lógica y Cáncer la emoción.

Esta relación puede funcionar muy bien si ambos aprenden a equilibrar razón y sentimientos. Cáncer aporta sensibilidad; Capricornio, estabilidad.

Capricornio y Leo

Compatibilidad: Media – Alta

Leo ama el protagonismo, mientras Capricornio prefiere la discreción. Aun así, ambos valoran el éxito y el reconocimiento.

Si logran respetar sus estilos, pueden formar una pareja poderosa y ambiciosa.

Capricornio y Virgo

Compatibilidad: Muy alta

Otra combinación de tierra que funciona casi a la perfección. Ambos son prácticos, trabajadores y detallistas.

Se entienden sin necesidad de muchas palabras y comparten metas similares en la vida.

Capricornio y Libra

Compatibilidad: Media

Libra busca equilibrio y armonía, mientras Capricornio es más frío y racional.

Puede haber buena comunicación, pero las diferencias emocionales pueden generar distancia si no se trabajan.

Capricornio y Escorpio

Compatibilidad: Muy alta

Una relación intensa y profunda. Escorpio aporta pasión y Capricornio estabilidad.

Ambos son leales, reservados y comprometidos, lo que crea una conexión fuerte y duradera.

Capricornio y Sagitario

Compatibilidad: Baja

Sagitario ama la libertad y la aventura, mientras Capricornio busca estructura y control.

Esta diferencia puede hacer difícil la convivencia, aunque pueden aprender mucho el uno del otro.

Capricornio y Capricornio

Compatibilidad: Muy alta

Dos Capricornio juntos forman una pareja basada en objetivos, disciplina y compromiso.

Sin embargo, deben cuidar la falta de espontaneidad y emoción para que la relación no se vuelva monótona.

Capricornio y Acuario

Compatibilidad: Media – Baja

Acuario es innovador y rebelde; Capricornio es tradicional y conservador.

Aunque pueden admirarse mutuamente, sus formas de ver el mundo son muy distintas, lo que puede generar conflictos.

Capricornio y Piscis

Compatibilidad: Alta

Piscis aporta sensibilidad, empatía y romanticismo, equilibrando la rigidez de Capricornio.

Es una combinación que puede funcionar muy bien si Capricornio se abre emocionalmente.

¿Con qué signos es más compatible Capricornio?

En general, Capricornio tiene mayor compatibilidad con:

Tauro

Virgo

Escorpio

Piscis

Capricornio

Esto se debe a que comparte valores como la estabilidad, el compromiso y la visión a largo plazo, especialmente con signos de tierra y agua.

Capricornio no busca relaciones pasajeras. Prefiere construir algo sólido, con bases firmes y objetivos en común.

Aunque puede tener desafíos con signos más impulsivos o inestables, cuando encuentra a la persona correcta, se convierte en una pareja fiel, comprometida y profundamente leal.