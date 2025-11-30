Bruna Biancardi: quién es la modelo, pareja de Neymar y madre de sus hijas

Si llegaste hasta aquí en La Tendencia, probablemente viste el nombre de Bruna Biancardi en alguna noticia sobre Neymar el ex astro del Barcelona, en un reel de Instagram o en un titular de farándula y te preguntaste: “¿Quién es realmente esta mujer y por qué todos hablan de ella?”.

La mayoría de los medios se quedan en dos etiquetas: novia de Neymar e influencer brasileña. Pero detrás de esas etiquetas hay una biografía más extensa: estudios en moda y marketing, una marca de ropa, una comunidad enorme en redes y una historia de amor marcada por viajes, nacimientos, polémicas y segundas oportunidades.

En este artículo vas a encontrar una guía completa, pensada para resolver casi todas las dudas que aparecen en Google: desde su edad y sus orígenes hasta cómo se conocieron con Neymar, cuántos hijos tienen, qué hace profesionalmente y por qué se convirtió en un personaje recurrente en la cultura pop.

Resumen rápido de Bruna Biancardi

Ficha rápida

Nombre completo: Bruna Biancardi

Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1994

Lugar: São Paulo, Brasil

Profesión: modelo, influencer y empresaria ligada al mundo de la moda y el marketing digital.

Relación con Neymar y sus hijas

Bruna saltó definitivamente a la prensa internacional al confirmarse su relación con Neymar Jr., uno de los futbolistas más mediáticos del mundo. Con él ha tenido, hasta ahora, dos hijas: Mavie, nacida en octubre de 2023, y Mel, anunciada a finales de 2024 y nacida en 2025 según la prensa brasileña.

La relación ha pasado por rupturas, rumores de infidelidad y reconciliaciones, pero hoy forma parte central de la narrativa pública alrededor de Bruna. Aun así, si solo la miras como “la novia de Neymar”, te pierdes buena parte de la historia.

Biografía de Bruna Biancardi: orígenes y formación

Bruna Biancardi nació en São Paulo, una de las ciudades más grandes de América Latina, en 1994. Creció en un entorno urbano, conectado desde temprano con la moda y las tendencias, algo que se nota en la estética que proyecta después en redes.

Estudió en la Universidad de Anhembi Morumbi, una institución privada de São Paulo donde se especializó en áreas vinculadas a moda, marketing y comunicación. Esa mezcla entre creatividad y negocio luego sería clave para entender su faceta de empresaria y directora de marketing en ecommerce.

Antes de volverse un rostro mundialmente reconocido por su relación con Neymar, ya trabajaba con marcas locales, producciones fotográficas y proyectos creativos. La etiqueta de “it girl” que muchos medios le ponen no surge únicamente de la noche a la mañana, sino de un recorrido coherente con su formación y su gusto por la moda.

Carrera de modelo, influencer y empresaria

Una de las cosas que más se repiten en los artículos es que Bruna “es modelo e influencer”. Pero ¿qué significa eso en su caso concreto?

Por un lado, desarrolló su propia marca de ropa en São Paulo y trabajó como directora de marketing y de ecommerce para un negocio del rubro, encargándose tanto de la comunicación digital como de la estrategia comercial.

En paralelo, comenzó a construir una comunidad en Instagram basada en moda, viajes y lifestyle. Con el tiempo, su cuenta superó primero los 3 millones de seguidores, luego los 4, y hoy se ubica en la franja de las grandes creadoras brasileñas, con contenidos que combinan looks, backstage de campañas, maternidad y momentos cotidianos.

Esa visibilidad le abrió la puerta a campañas para marcas globales como Louis Vuitton, Off-White o Balmain, donde aparece con outfits de lujo y presencia en eventos como la Paris Fashion Week. Ahí deja de ser solo “la novia de Neymar” y entra al circuito de figuras de moda que marcan tendencia en redes sociales y alfombras rojas.

Historia de amor entre Bruna Biancardi y Neymar

La pregunta se repite una y otra vez: ¿cómo empezó todo entre Bruna Biancardi y Neymar?

Los medios coinciden en que la relación comenzó alrededor de 2021, en un contexto de amigos en común y vida social entre São Paulo, París e Ibiza. En 2022 comenzaron a aparecer fotos de ambos juntos en vacaciones y celebraciones, aunque al principio intentaron mantener el vínculo relativamente discreto.

Luego vinieron los hitos públicos: publicaciones cariñosas en Instagram, cumpleaños compartidos, viajes y apariciones en eventos. Sin embargo, la historia no fue lineal. Hubo separaciones temporales, rumores de infidelidad y momentos tensos que la prensa y las redes amplificaron.

A pesar de todo, la pareja se reconcilió y en 2023 anunciaron el embarazo de su primera hija juntos, Mavie. Más tarde, tras una ruptura muy mediática, volvieron a mostrarse juntos y, hacia finales de 2024, confirmaron que esperaban a su segunda hija, Mel. El vínculo se ha movido siempre entre el amor expuesto en redes, las crisis públicas y un intento permanente de recomenzar.

Hijos y vida familiar: Mavie, Mel y la familia extendida

Cuando nació Mavie en octubre de 2023, muchos titulares describieron el momento como un nuevo capítulo en la vida de Neymar y Bruna. La llegada de la niña coincidió con una etapa de alta exposición: fotos en el hospital, mensajes emotivos y un interés creciente del público por el lado familiar del futbolista.

Posteriormente, se anunció el segundo embarazo en común y el nacimiento de Mel, su segunda hija juntos. La noticia se dio en un contexto complejo, marcado por la revelación de que Neymar también había tenido otra hija, Helena, con la influencer Amanda Kimberlly durante una infidelidad reconocida públicamente.

Para Bruna, esto implicó navegar una situación delicada: ser madre de dos hijas con Neymar, convivir con la existencia de otros hijos del futbolista y gestionar la mirada constante de los medios. En redes, sin embargo, ella intenta mostrar una versión más íntima y cuidada: momentos con Mavie, detalles del embarazo de Mel, pequeños fragmentos de una vida familiar que, aunque esté en el ojo de la tormenta mediática, sigue siendo vida cotidiana.

Polémicas, infidelidades y momentos difíciles

Ser pareja de uno de los futbolistas más famosos del mundo implica aceptar que casi todo se convierte en noticia. En el caso de Bruna, las infidelidades de Neymar se han contado prácticamente en tiempo real: mensajes filtrados, fiestas, fotos y disculpas públicas.

En varios momentos, ella tomó la decisión de separarse y, en otros, de perdonar. Eso generó división en la opinión pública: mientras algunos la critican por seguir con él, otros empatizan con una mujer que intenta construir una familia pese a los errores de su pareja. Las redes sociales, con sus juicios rápidos y sus comentarios anónimos, amplifican ambas posturas.

Más allá del morbo, estos episodios han afectado su salud emocional y su imagen. Sin embargo, también han reforzado una narrativa donde Bruna intenta mostrarse más humana que perfecta: comparte alegrías, pero también vulnerabilidades y decisiones difíciles, lo que genera identificación con parte de su audiencia.

Imagen pública, estilo y presencia en redes sociales

Si revisas el feed de @brunabiancardi, vas a encontrar tres grandes ejes: moda, viajes y maternidad. Sus looks mezclan prendas de lujo con outfits más casuales, y no es raro verla en front rows de desfiles o en sesiones de fotos para marcas de alto perfil.

En cuanto a viajes, su vida se reparte entre Brasil, Europa y Medio Oriente, siguiendo los destinos profesionales de Neymar y las campañas en las que participa. Maldivas, París, Doha o Dubai aparecen como escenarios recurrentes. Para su comunidad, estas imágenes funcionan tanto como inspiración aspiracional como escapismo visual.

Desde que se convirtió en madre, sumó un cuarto eje: el contenido de maternidad y wellness. Comparte productos de bebé, rutinas de cuidado, reflexiones sobre el posparto y momentos con sus hijas. Este giro la acerca a un público que no necesariamente sigue a Neymar, pero sí se interesa por la vida de una mujer joven que intenta balancear trabajo, pareja, hijos y visibilidad.

Salud y aprendizaje: la infección facial que la hizo viral

En 2025, Bruna volvió a los titulares por algo que no tenía que ver con su relación ni con sus hijas: una infección facial causada por apretar un granito que derivó en celulitis facial. Apareció en público con el rostro hinchado y mascarilla, y más tarde explicó en redes qué había pasado y por qué era importante no minimizar este tipo de problemas.

En lugar de esconderse, decidió usar el episodio como advertencia para sus seguidores, mezclando humor y educación. Contó el dolor, el susto y el tratamiento, pero también se burló de las fotos “horribles” del proceso. Esa mezcla de glamour y vulnerabilidad es parte de lo que sostiene su conexión con la audiencia: no se muestra infalible, sino alguien que también comete errores y aprende.

Preguntas frecuentes sobre Bruna Biancardi

¿A qué se dedica exactamente Bruna Biancardi?

Bruna se mueve en la intersección entre moda, marketing digital y creación de contenido. Estudió en la Universidad de Anhembi Morumbi y trabajó en ecommerce y marketing para una marca de ropa en São Paulo, ocupando cargos ligados a la dirección de mercadotecnia.

Al mismo tiempo, es modelo e influencer: ha participado en campañas y eventos de marcas de lujo, y su perfil de Instagram funciona como vitrina de looks, viajes y colaboraciones. Esa combinación de trabajo detrás de las marcas y visibilidad delante de la cámara la convierte en algo más que “solo” una celebridad de redes.

¿Cuántos hijos tiene Neymar con Bruna Biancardi?

Hasta ahora, Neymar y Bruna tienen dos hijas en común: Mavie, nacida en 2023, y Mel, su segunda hija juntos. Estas se suman a los otros hijos del futbolista: Davi Lucca, de una relación previa con Carolina Dantas, y Helena, fruto de su relación con Amanda Kimberlly.

En el ecosistema mediático, suele hablarse de “familia numerosa” y de cómo Neymar busca equilibrar su rol de padre con las exigencias de su carrera futbolística. Para Bruna, eso significa vivir en una familia ensamblada, donde conviven hijos de distintas relaciones y donde los medios están siempre atentos a cualquier gesto.

¿Bruna Biancardi y Neymar siguen juntos?

La respuesta cambia según el momento en que preguntes, y esa es parte de la razón por la que la pareja genera tantos titulares. Hubo al menos una ruptura pública tras la confesión de una infidelidad de Neymar durante el embarazo de Bruna, pero luego se reconciliaron y anunciaron su segundo embarazo.

En 2025, distintas crónicas los muestran nuevamente juntos, compartiendo momentos familiares y celebrando el nacimiento de Mel. No obstante, más allá de las etiquetas de “están juntos” o “se separaron”, lo cierto es que su relación se ha caracterizado por altibajos públicos y decisiones privadas que solo ellos conocen del todo.

Conclusión: por qué Bruna Biancardi genera tanta atención

Bruna Biancardi no es la primera pareja de un futbolista famoso que se convierte en figura mediática, pero sí encarna varias tendencias actuales: construyó una carrera en moda y marketing, creó una audiencia digital propia y, al mismo tiempo, vive una relación sentimental que los medios siguen casi minuto a minuto.

Su historia combina biografía, romance, maternidad, polémicas, salud y lifestyle. Por eso aparece tanto en titulares como en feeds de redes sociales: porque toca muchos temas distintos que interesan a públicos diferentes, desde fans del fútbol hasta amantes de la moda o de los contenidos de maternidad.

Si vuelves a ver su nombre en una noticia, o si te aparece un reel suyo mientras haces scroll, ya tienes más contexto. No es solo “la novia de Neymar”, ni solo “una influencer”. Es una profesional de la moda y el marketing que, con aciertos y errores, se convirtió en uno de los rostros más comentados del universo que orbita alrededor de Neymar Jr.