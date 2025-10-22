Betsala y Sevilla FC sellan importante acuerdo comercial

El patrocinio regional posiciona a Betsala como un nuevo puente entre la pasión chilena y el fútbol europeo.

El fútbol chileno y el Sevilla FC comparten una historia tejida con pasión, esfuerzo y orgullo. Nombres como Iván Zamorano, símbolo de liderazgo y entrega; Gary Medel, ejemplo de garra y carácter; o Karen Araya, referente del fútbol femenino, forman parte del ADN sevillista. Hoy, esa lista crece con Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y Millaray Cortés, tres embajadores que continúan la tradición de talento chileno en Andalucía. A esa familia se suma ahora Betsala https://www.betsala11.com, la casa de apuestas nacional que se ha convertido en patrocinador regional oficial del Sevilla FC en Chile durante las próximas dos temporadas.

La alianza tiene como objetivo reforzar el vínculo histórico entre ambas naciones, conectando la pasión por el fútbol con la innovación digital. Betsala tendrá presencia en los activos digitales y publicaciones oficiales del Sevilla FC, generando contenido exclusivo para los fanáticos chilenos, junto con sorteos de camisetas firmadas y experiencias únicas para quienes viven el deporte desde la emoción. En un contexto donde la industria del entretenimiento deportivo crece de forma sostenida, la unión de una marca local con un club de talla mundial refleja el poder de las alianzas estratégicas que trascienden fronteras.

“Para Betsala, convertirse en la casa de apuestas oficial del Sevilla FC en Chile es un motivo enorme de orgullo y alegría. Por Sevilla han pasado muchos chilenos que han dejado su huella con valores como el trabajo duro, la disciplina, la resiliencia, la responsabilidad y la seguridad; valores que en Betsala hacemos propios y estamos seguros de que ayudarán a reforzar esta histórica relación”, señaló Luis Marambio, Director Comercial de Betsala https://www.betsala11.com.

Desde España, el club también celebra esta nueva etapa con entusiasmo y perspectiva.

“El Sevilla FC viene realizando una decidida apuesta por la internacionalización, en la que este tipo de acuerdos con patrocinadores regionales como Betsala es fundamental. Además, supone un nuevo paso para reforzar nuestra estrategia de crecimiento de nuestra base de aficionados en Chile y que sigan recibiendo el mejor contenido sobre el Sevilla FC”, explicó Lorenzo Aldobrandini, responsable de patrocinios del club.

Más allá de un simple patrocinio, el acuerdo representa una historia compartida entre dos culturas que viven el fútbol con la misma intensidad. Chile y Sevilla se miran con respeto, admiración y una conexión que se alimenta de goles, esfuerzo y orgullo. Hoy, esa unión se renueva con una alianza que simboliza el pasado, presente y futuro de un vínculo que sigue creciendo.