Beso negro: Qué es y cómo se practica sin complicaciones

🔍 Muchos piensan que el beso negro, o annilingus, es algo exclusivo de parejas homosexuales. Nada más lejos de la realidad. Aquí te contamos cómo incorporar esta práctica en tu vida sexual sin complicaciones. Es importante señalar que el beso negro no es el beso arcoíris

😯 ¿Qué significa realmente el beso negro?

🍃 Para quienes no lo sepan, el beso negro es una forma elegante de describir la estimulación del esfínter con los labios y la lengua. Al escucharlo, puede parecer algo chocante, pero esta práctica tiene raíces en comportamientos antiguos de limpieza mutua entre diferentes seres. El placer se descubrió después.

🧐 En palabras más simples…

💋 El beso negro implica la estimulación oral de la zona anal con el objetivo de generar placer. Aunque al principio puede parecer una idea extraña, tiene antecedentes históricos y culturales que apuntan a la higiene y el apoyo mutuo. Con el tiempo, se transformó en una experiencia erótica.

🚿 La higiene en el beso negro, lo más importante

🧼 En cualquier práctica sexual, la higiene es esencial. Pero en el caso del beso negro, la limpieza se convierte en un requisito indispensable por razones obvias. Así que, antes de aventurarse, asegúrate de tener todo bajo control en este aspecto.

🎯 Un placer sensitivo

🌸 El esfínter es una zona altamente sensible, casi tanto como los labios. Por eso, cualquier toque, si se hace con cuidado y cariño, puede proporcionar una experiencia muy placentera para quien lo reciba.

🎥 Un guiño al cine extremo

🎬 La película The Human Centipede, dirigida por Tom Six en 2009, es un ejemplo extremo de cómo el contacto entre boca y zona anal puede ser llevado a un nivel inquietante. Aunque esa es una visión espeluznante, no tiene que ver con el beso negro en la vida real. Solo para valientes, aquí está el tráiler (no apto para todos los públicos).

💑 No te prives ni prives a tu pareja de esta experiencia

❤️ Si amas a tu pareja, sin importar el género, considera no privarle de esta fuente de placer, tan antigua como mal entendida. Tradicionalmente, muchas personas tienen miedo o prejuicios sobre explorar sus cuerpos, pero esto no debería ser motivo de vergüenza. Desde aquí, proponemos un Día Internacional del Beso Negro, para quitarle el estigma.

😌 Placer sin riesgos

⚡ Aunque en la ficción, como en el capítulo 7 de la novela El asesino binario, el beso negro se presenta como algo letal, en la realidad es una práctica que no conlleva riesgos importantes. Solo se trata de disfrutar sin dolor y con mucha conexión.

🔄 El doble cero, el 69 reinventado

🌀 Todos conocemos la famosa postura del 69. Pues bien, existe una versión que aplica la misma idea de reciprocidad al beso negro. Se llama doble cero, y para llevarla a cabo se necesita algo de flexibilidad. ¡Ya sabes!

📖 Ósculo, una palabra elegante

📝 Por último, recordemos que el beso tiene un sinónimo poco común: ósculo. Una palabra con raíces latinas que quizá no sea una coincidencia. ¿Qué te parece usarla más seguido?

🧼 La higiene es lo primero

🚿 La limpieza es fundamental, tanto para quien lo recibe como para quien lo realiza. Myhill sugiere el uso de duchas anales, disponibles en tiendas especializadas. Si no tienes una a la mano, simplemente asegúrate de lavar bien la zona. «Si no tienes tiempo para una limpieza profunda, ve al baño y limpia lo mejor que puedas», aconseja.

🦠 Evita los riesgos de infecciones

🩺 El ano es una zona que puede contener bacterias como el E. Coli o la salmonela, que podrían causar enfermedades. «Lávate bien», insiste Myhill. Además, si practicas el beso negro a alguien con vagina, ten cuidado de no propagar esas bacterias al canal vaginal, ya que podría causar una infección.

⚠️ Conoce la salud sexual de tu pareja

💡 No solo la limpieza física es importante. Como con cualquier práctica sexual, es crucial conocer el estado de salud de la otra persona para evitar contagiarse de infecciones de transmisión sexual (ITS). Estas pueden incluir herpes, verrugas, gonorrea, sífilis o hepatitis A y B. Si prefieres no preguntar, una opción segura es usar barreras bucales, que funcionan tanto para el ano como para la vagina.

💪 Encuentra tu posición ideal

🐾 La postura más común para iniciar en el beso negro es la conocida como «El perrito». Es cómoda y permite estimular otras partes del cuerpo al mismo tiempo, creando una experiencia más completa y placentera.