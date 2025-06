Bellingham vs Pedri: duelo de mediocampistas jóvenes

El fútbol europeo vive una nueva era dorada de talentos jóvenes, y dos nombres dominan el debate: Jude Bellingham y Pedri González. Ambos nacieron en 2003, tienen apenas 22 años y ya son protagonistas absolutos en clubes gigantes como el Real Madrid y el FC Barcelona. No solo deslumbran con su técnica, sino también con estadísticas concretas que los colocan en la cima de su generación.

Las estadisticas detrás del duelo entre Bellingham vs Pedri

En La Tendencia elaboramos una comparación a fondo entre ambos: rendimiento 2024–25, impacto en sus equipos, proyección futura y todos los datos relevantes para armar gráficos comparativos y análisis certeros.

1. Jude Bellingham: El todocampista total

Versátil, dominante y con gol: un perfil moderno que rompe moldes

Desde su llegada al Real Madrid, Jude Bellingham ha transformado su juego. Si en Dortmund era un box-to-box con llegada, en Madrid es un centrocampista goleador, con llegada al área, pase profundo y un liderazgo que sorprende para su edad.

Estadísticas temporada 2024–25 (actualizadas a mayo):

Partidos disputados (LaLiga): 31

Goles: 9

Asistencias: 8

Promedio G/A por partido: 0,55

Pases completados por partido: 54,2

Precisión de pase: 87,6 %

Pases clave por 90 minutos: 1,55 (percentil 85)

xG (sin penales): 0,29 por 90

xA: 0,32 por 90

Disparos totales: 47 (23 al arco)

Impacto más allá de los números

Bellingham también es líder emocional. Con apenas 22 años, ha sido capitán interino en algunos partidos y se convirtió en el primer inglés desde Beckham en anotar 10+ goles en su primera temporada en LaLiga. Sus goles no son anecdóticos: muchos fueron en clásicos, partidos de Champions y momentos clave.

2. Pedri: El metrónomo del Barça

Silencioso, cerebral y con una visión que marca diferencia

Mientras Bellingham se ha convertido en una fuerza ofensiva, Pedri sigue siendo el centro del juego culé. No se destaca tanto en goles, pero sí en conducción, pases progresivos y control del ritmo. La estadística lo avala.

Datos clave temporada 2024–25 (hasta mayo):

Partidos jugados (LaLiga): 37

Goles: 4

Asistencias: 5

Promedio G/A por partido: 0,24

Pases por partido: 81,3

Precisión de pase: 88,9 %

Pases clave por 90: 2,21 (percentil 96)

xA acumulado: 9,64

Recuperaciones ofensivas: 254

Duelos defensivos ganados: 58 %

El núcleo del juego azulgrana

Pedri no es solo un pasador. Ha mejorado su despliegue físico, participa en más recuperaciones que nunca y, a pesar de haber sufrido lesiones en 2022 y 2023, esta temporada disputó el 86 % de los minutos totales del Barça. Su resistencia y regularidad sorprenden.

¿Quién domina realmente? Un análisis del rendimiento estadístico

Ambos tienen 22 años, pero sus roles son tan distintos como complementarios. Al observar las métricas en conjunto, emergen patrones claros:

Bellingham: impacto directo en el marcador

El inglés lidera con claridad en goles (9 vs 4) y asistencias (8 vs 5), así como en su contribución directa por partido (0,55 vs 0,24). Esto confirma que, más allá de su origen como mediocampista, se ha convertido en una pieza ofensiva clave del Real Madrid, con llegadas al área y una mentalidad goleadora.

Incluso en métricas avanzadas como xG (0,29 vs 0,07), Bellingham demuestra su tendencia a pisar el área y generar remates de calidad. Su participación en jugadas de gol, con un xA de 0,32, también es elevada, lo que indica que no solo anota, sino que genera oportunidades claras para sus compañeros.

Pedri: cerebro, control y recuperación

Donde Pedri brilla es en el volumen y precisión. Tiene muchos más pases por partido (81,3 vs 54,2) y una mejor precisión de pase (88,9 % vs 87,6 %), lo que lo consolida como el metrónomo del Barça. Además, lidera en pases clave por 90 minutos (2,21 vs 1,55), ubicándose en el percentil 96: su visión de juego es élite.

Uno de los datos más reveladores está en las recuperaciones ofensivas (254 vs 112). Esto no solo habla de su esfuerzo defensivo, sino también de su capacidad para recuperar balones en zonas peligrosas, iniciando contraataques desde posiciones altas. También ha jugado un mayor porcentaje de minutos: 86 % frente al 78 % de Bellingham, una señal de fiabilidad.

Conclusión del cara a cara

¿Quién marca y asiste más? Bellingham.

¿Quién organiza y domina el juego? Pedri.

¿Quién tiene mayor capacidad de recuperación y desgaste? Pedri.

¿Quién pisa más el área y define? Bellingham.

Ambos son cracks en lo suyo. Uno lleva el peso del juego; el otro, la gloria de los goles. Y juntos, representan la evolución de la posición de mediocampista moderno: versátil, técnico, atlético y protagonista.

Palmarés y títulos: ¿quién ha ganado más?

Más allá de los regates, los pases o los goles, en el fútbol también se mide el éxito en copas. Tanto Pedri como Bellingham han cosechado títulos y premios en muy poco tiempo, aunque en contextos bastante diferentes.

Aquí comparamos su vitrina personal y el peso competitivo que ya han ganado.

Títulos con clubes

Jude Bellingham (Real Madrid, Borussia Dortmund):

Champions League (2024).

LaLiga (2024).

Supercopa de España (2024).

Subcampeón Bundesliga (2022, 2023).

Supercopa de Alemania (2020, con Dortmund).

Pedri (FC Barcelona):

LaLiga (2023).

Supercopa de España (2023).

Finalista de Copa del Rey (2021).

Aunque ambos han sido piezas claves en sus equipos, el paso de Bellingham al Real Madrid le permitió dar un salto inmediato en títulos internacionales, mientras que Pedri ha sido parte del proceso de reconstrucción del Barça.

Premios individuales

Jude Bellingham:

Golden Boy (2023)

Laureus World Breakthrough of the Year (2024)

MVP de la Champions League 2023–24

Equipo Ideal UEFA Champions League (2024)

Mejor Jugador Sub-21 de LaLiga (2024)

Pedri:

Golden Boy (2021)

Jugador Joven del Torneo – Euro 2020

Nominado al Balón de Oro (2021)

Mejor Jugador Joven de LaLiga (2021, 2022)

Ambos han sido reconocidos como prodigios de su generación. Mientras Pedri impactó más temprano en el radar mundial (con solo 18 años), Bellingham explotó como figura total al llegar al Madrid.

Participación en selecciones nacionales

Bellingham con Inglaterra:

Mundial 2022 (cuartos de final)

Eurocopa 2020 (subcampeón, aunque jugó poco)

Eurocopa 2024: titular indiscutido

Pedri con España:

Euro 2020 (semifinalista, MVP joven del torneo)

Juegos Olímpicos Tokio 2020 (medalla de plata)

Nations League 2021 y 2023 (titular)

Mundial 2022 (titular)

Ambos son piezas clave en sus selecciones y, salvo lesión, serán el eje de sus países en el Mundial 2026. Mientras Bellingham es más decisivo en los metros finales, Pedri representa el control total del mediocampo.

¿Qué dicen los mercados y la afición?

El fútbol también se mide en euros… y en votos

Valor de mercado (2025):

Bellingham: €150 millones

Pedri: €120 millones

Popularidad en fantasy: Bellingham es top 5 de mediocampistas por puntos en plataformas como Sorare y Fantasy Premier League.

Presencia comercial: Pedri firmó nuevos contratos con Adidas y Cupra, mientras que Bellingham es imagen global de Adidas y EA Sports FC.

¿Quién gana el duelo?

Elegir un ganador entre Jude Bellingham y Pedri es como decidir entre un solo de guitarra eléctrica y una sinfonía de cuerdas. Ambos te emocionan, pero de formas distintas.

Bellingham es potencia, verticalidad, impacto inmediato. Su presencia se nota en el marcador, en la euforia del estadio, en las portadas del día siguiente. Es el mediocampista que llega al área, define partidos y aparece cuando el equipo necesita un líder emocional. No es casual que su valor de mercado esté en la cima ni que sea ícono en fantasy y videojuegos.

Pedri, en cambio, es lectura, pausa, armonía. No necesita hacer ruido para cambiar un partido. Está en cada pase que rompe líneas, en cada conducción que abre espacios, en cada cobertura silenciosa que mantiene al Barça de pie. Su inteligencia táctica y regularidad lo convierten en uno de los jugadores más importantes del sistema de juego culé y de la selección española.

Este duelo no es de blancos o negros. Es de matices. Porque si bien sus números no siempre son comparables, ambos representan el presente y el futuro del mediocampo mundial, y lo hacen con una madurez que desafía su edad.

Y si hay algo que deja claro esta comparación es que el eterno enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona no solo sigue vivo, sino que se ha trasladado al corazón del juego. Pedri y Bellingham no solo disputan puntos en el clásico: compiten por definir cómo será el mediocampo de la próxima década.