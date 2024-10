Beetlejuice 2: Quién es quién en el elenco de la nueva película de Tim Burton

💀 Después de casi 40 años, la secuela de la icónica película finalmente está a punto de llegar a los cines. Aquí te contamos quiénes conforman el reparto.

🕷️ Desde que se anunció la llegada de Beetlejuice 2, los seguidores del peculiar fantasma elevaron sus expectativas al máximo. Lo que comenzó en los 80 como una mezcla de terror y comedia, ha trascendido el tiempo para convertirse en un clásico. Hoy, sigue siendo una referencia en el cine.

🦇 Tim Burton vuelve a tomar el mando como director. Además, gran parte del elenco original está de vuelta. Esta esperada secuela promete sorprendernos con nuevos personajes y, claro, con algunos viejos conocidos. A continuación, te presentamos a los actores que dan vida a estos personajes.

🎭 Quiénes son los actores de Beetlejuice 2

👻 Beetlejuice – Michael Keaton

🔮 Michael Keaton es una figura destacada en el cine. Desde su papel como Batman hasta su actuación en Birdman y The Flash, Keaton ha dejado una marca imborrable. Ahora, regresa a uno de sus roles más recordados: Beetlejuice. Este fantasma travieso y descarado vuelve con su humor sarcástico y su personalidad irresistible. En la primera película, su obsesión por Lydia lo llevó a intentar casarse con ella, y ahora, su historia continúa.

🎬 Lydia Deetz – Winona Ryder

🎭 Winona Ryder, musa de Tim Burton, regresa como Lydia Deetz. Desde su adolescencia en Edward Scissorhands hasta Stranger Things, ha conquistado al público con su estilo único. En Beetlejuice 2, veremos a Lydia en una nueva etapa de su vida, esta vez como madre. El personaje promete un desarrollo intrigante, añadiendo más capas a su personalidad.

🌙 Astrid Deetz – Jenna Ortega

🖤 Jenna Ortega ha conquistado el mundo del cine gótico. Tras su éxito en Merlina, su estilo sombrío y elegante ha marcado tendencia. Ahora, interpreta a Astrid Deetz, la hija de Lydia. Ortega, conocida por su trabajo en Scream y The Fallout, promete una actuación intensa y memorable en este nuevo capítulo de Beetlejuice.

🌹 Delores – Monica Bellucci

✨ Monica Bellucci es sinónimo de talento y elegancia. Desde las pasarelas de Dolce & Gabbana hasta películas como Matrix y Irreversible, ha dejado una huella profunda en el cine. En esta ocasión, Bellucci interpretará a Delores, la esposa de Beetlejuice. Su participación promete añadir un toque de sofisticación al caos que rodea al famoso fantasma.

👮‍♂️ Wolf Jackson – Willem Dafoe

🔦 Willem Dafoe es conocido por su versatilidad. Desde su rol en Spider-Man hasta su impresionante actuación en El Faro, Dafoe siempre sorprende. En Beetlejuice 2, da vida a Wolf Jackson, un policía del más allá que intentará poner orden en medio de la locura. Aunque aún se sabe poco de su personaje, seguro que Dafoe no decepcionará.

🎨 Delia Deetz – Catherine O’Hara

😜 Delia Deetz, la madrastra de Lydia, fue uno de los personajes más excéntricos de la primera película. Con su arte pretencioso y su personalidad impredecible, se ganó tanto el odio como la risa del público. Catherine O’Hara, conocida por su trabajo en Home Alone y The Nightmare Before Christmas, retoma este papel, añadiendo su característico sentido del humor a la trama.

🧔 Rory – Justin Theroux

😎 Justin Theroux se une al elenco como Rory, la nueva pareja de Lydia. Theroux, conocido por su papel en Iron Man 2 y Joker, interpreta a un personaje que, en apariencia, parece el más «normal» dentro de la peculiar familia Deetz. Sin embargo, su verdadera naturaleza podría sorprendernos.

💔 Jeremy – Arthur Conti

💫 Arthur Conti es una joven promesa del cine. Después de su debut en House of the Dragon, ahora da vida a Jeremy en Beetlejuice 2. Jeremy es un joven que entra en la vida de Astrid y le muestra lo que es el primer amor. Sin duda, un personaje que añadirá una dosis de romance a la película.