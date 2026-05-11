Barcelona vs Real Madrid: El Clásico que le dio el título al Barca en LaLiga 2025/26

El Camp Nou fue epicentro de historia el fin de semana pasado. En la fecha 35 de la Primera División de España, el FC Barcelona goleó 2-0 al Real Madrid y se coronó campeón de LaLiga 2025/26, el título número 29 en la historia del club catalán. No fue un triunfo cualquiera: fue en el clásico, ante el eterno rival, con dos goles en los primeros 18 minutos que dejaron el resultado prácticamente resuelto antes de que el partido terminara de arrancar.

Cómo se vivió el partido

El Barca llegó al encuentro como líder sólido de la liga española, sabiendo que un empate le bastaba para gritar campeón. Pero Hansi Flick no quiso administrar: su equipo salió a ganar desde el primer minuto y lo consiguió con una contundencia que poco margen dejó al Real Madrid Club de Fútbol para reaccionar.

A los 8 minutos, Marcus Rashford cobró un tiro libre con una precisión demoledora que Thibaut Courtois no pudo detener. El delantero inglés, cedido al Barca desde el Manchester United este invierno, venía siendo cuestionado por su rendimiento irregular, pero en el partido más importante de la temporada respondió de la mejor manera posible.

Diez minutos después llegó el definitivo. Dani Olmo desbordó por dentro, encontró a Ferran Torres en el área y el valenciano no falló. 2-0, Camp Nou en erupción, y el título de la liga española matemáticamente consumado para el Fútbol Club Barcelona.

En la segunda parte, el Real Madrid intentó cambiar el rumbo del partido, pero nunca tuvo claridad para crear verdadero peligro. Un gol de Jude Bellingham fue anulado por posición adelantada, y el Barca administró el resultado con comodidad hasta el pitido final. A los 63 minutos, Flick dio entrada a Raphinha por Rashford y a Frenkie de Jong por Olmo, sellos de que el partido ya estaba cerrado.

El contexto que explica la diferencia

La victoria del Barcelona ante el Real Madrid no llegó en igualdad de condiciones. Los merengues llegaron al partido en uno de sus momentos más complicados de la temporada, golpeados por una crisis interna que se hizo pública días antes del encuentro: una pelea física entre Aurelien Tchouameni y Federico Valverde en el vestuario generó un revuelo mediático enorme y mostró fracturas en el grupo.

A eso se sumaron las bajas. El técnico Alvaro Arbeloa no pudo contar con Kylian Mbappe, Valverde, Dani Carvajal, Dani Ceballos, Eder Militao, Ferland Mendy, Arda Guler ni Rodrygo Goes: ocho jugadores de peso fuera del clásico más importante de la temporada. El Barca, en cambio, solo lamentaba las ausencias de Lamine Yamal y Andreas Christensen, un contraste que se sintió en el campo desde los primeros minutos.

El propio Flick lo había anticipado antes del partido:

«Creo que va a ser un gran partido. Tenemos la oportunidad de ganar el título de Liga. Tienen que disfrutarlo, pasarlo bien y jugar al máximo nivel.»

Y eso fue exactamente lo que hizo su equipo.

Un historial que habla de paridad, pero esta noche fue del Barca

El Barcelona vs Real Madrid es el clásico del fútbol español por excelencia. En 192 ediciones, los números son prácticamente idénticos, 106 victorias del Madrid frente a 105 del Barca, con 444 goles merengues contra 439 azulgranas en el total de enfrentamientos. En la liga, el balance es aún mayor, 80 triunfos del Real Madrid contra 76 del Barcelona, con 309 y 310 goles respectivamente.

Esa paridad histórica es precisamente lo que hace que este tipo de noches pesen tanto. Ganar el título precisamente ante el rival de toda la vida, en casa y sin sustos, es un regalo que el fútbol pocas veces entrega con tanta claridad.

Un Real Madrid que deberá reconstruirse

La derrota no solo duele por el resultado en sí, sino por lo que representa. El Real Madrid llega al tramo final de la temporada sin LaLiga, con una crisis de vestuario expuesta públicamente y con un cuerpo técnico que aún no ha logrado consolidar un estilo propio. Arbeloa enfrenta el desafío de reconstruir un proyecto con muchas interrogantes abiertas de cara a la próxima temporada.

Vinicius Junior y Bellingham, las dos grandes estrellas ofensivas del equipo, estuvieron invisibles durante la mayor parte del partido, un reflejo de un conjunto que no encontró su versión en el peor momento posible.

El Barca, campeon con mérito

El título de LaLiga 2025/26 que levanta el FC Barcelona no fue un accidente ni un regalo. A lo largo de la temporada, el equipo de Flick mostró un nivel muy superior al del resto de la Primera División, combinando solidez defensiva, creatividad en el mediocampo y efectividad en ataque.

Ferran Torres, Rashford, Olmo, Raphinha: distintos nombres en distintos partidos, pero siempre con el mismo denominador común, un equipo que juega como equipo. Eso, en el fútbol de alto nivel, es lo más difícil de construir y lo que más tiempo dura cuando se logra.

El Barca ya es campeón. El título número 29 quedó sellado en el clásico, ante el Real Madrid, en el Camp Nou. Una noche que los aficionados del Fútbol Club Barcelona recordarán durante mucho tiempo.