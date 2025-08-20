Apostar por el Chelsea: ¿Podrán los Blues rendir en la Premier League 2025?

Una nueva temporada de la Premier League llega y el Chelsea FC se prepara para volver a ser de los equipos que disputarán el primer puesto. Tras un tiempo con alguna inestabilidad, el equipo londinense parece encontrar poco a poco el equilibrio. La gran pregunta ahora es si podrán estar a la altura para competir por el premio mayor durante la campaña 2025/2026.

La temporada pasada: una montaña rusa

La temporada del 2024/2025 fue sin lugar a dudas una montaña rusa para el Chelsea. Comenzó con unas expectativas tranquilas y con el avance se quedó fuera de los primeros puestos en la Champions League. Sin embargo, sí que aseguró un lugar en la Europa League. Eso permitió entonces que en las apuestas online el equipo tuviera más mercados abiertos y que recibiera apuestas en sus partidos. Lo mismo sucedió con sus cuotas, que al ver que avanzaban los partidos. Su llegada a las últimas fases de la Champions League le dio un plus a los aficionados que apuestan por este equipo.

Tras la salida de Mauricio Pochettino en mayo del 2024, el club decidió contratar al director técnico Enzo Maresca para asumir al cargo de director técnico. A partir de allí, se fueron viendo cambios que se confirmaron con el avance a la semifinal de la Champions League.

En esta nueva gestión, algunos de los resultados contundentes que se obtuvieron fueron:

Terminar 4º en la Premier League para entrar directamente a la fase de grupos de la Champions League.

Proclamarse campeones de la UEFA Conference League al ganar al Real Betis de España.

Ganar en julio 2025 al PSG en el FIFA Club World Cup.

Todo ello supuso que justamente, en este último acontecimiento deportivo, Cole Palmer fuera distinguido como mejor jugador. Junto con ello, también Robert Sánchez recibió el premio al portero con menos goles.

Los refuerzos para esta temporada

El verano siempre es un momento muy importante porque es cuando se realizan todos los fichajes de cada a la nueva temporada. Así, entre las incorporaciones más relevantes destacan:

Dário Essugo: para la posición de mediocentro defensivo. Fichado desde el Sporting CP.

Liam Delap: un delantero que proviene del Ipswich Town.

Ipswich Town. Joao Pedro: delantero que viene a reforzar el ataque.

Jamie Gittens: extremo derecha que viene del Borussia.

Todo ello junto con la recuperación de Reece James y la mayor seguridad que tiene cada día Cole Palmer, así como la continuidad de Enzo Fernández hacen que el equipo tenga más de una pieza clave.

¿Qué dicen las apuestas?

En la actualidad, el Chelsea está en las cuotas de apuestas como uno de los aspirantes a ganar el título en la Premier League. Pero no es el favorito debido a todo lo anterior. Las cuotas están ajustadas y hay expectativas de que tenga una buena racha. Por ese motivo se coloca como el cuarto candidato para el título.

Sus cuotas oscilan en torno a 7, justo detrás del Arsenal, Liverpool y Manchester City. Eso indica claramente que según los expertos puede haber una muy buena temporada. Pero para ello, hace falta tener un muy buen arranque inicial con sus respectivos partidos frente al Tottenham y al Newcastle.

Las claves para competir

Hay algunos aspectos técnicos que el Chelsea debe mejorar si quiere tener una temporada mucho más fructífera.

Regularidad : es quizás el mayor desafío al que se enfrentan: la constancia.

: es quizás el mayor desafío al que se enfrentan: la constancia. Defensa sólida : los errores defensivos fueron el gran problema de la temporada pasada.

: los errores defensivos fueron el gran problema de la temporada pasada. Juventud bien dirigida: su plantilla cuenta con muchos jugadores jóvenes, por lo que hay gran potencial.

¿Es momento de apostar por los Blues?

Si bien no parte como favorito, sí que hay un margen importante de crecimiento que puede ser definitorio con el paso de los partidos. Apostar entonces por el Chelsea sería adelantarse a ello y hacer una jugada muy buena confiando en una excelente temporada.