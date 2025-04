Si el café no funciona hoy, intento con un milagro.

Buenos días, miércoles. Por favor, no me falles como el WiFi del metro.

Hoy me desperté tan motivado como un gato en lunes.

Miércoles: ese día en que el despertador me odia más que nunca.

¡Vamos que se puede! Mentira, no se puede… pero hay que intentarlo.

El miércoles es como ese pariente que no cae mal, pero tampoco emociona.

No sé si necesito vacaciones o solo un desayuno eterno.

Buenos días. Si me ves feliz, probablemente es efecto del café.

Miércoles: el día que me hace dudar de todo, incluso de madrugar.

El café de hoy no es capricho, es necesidad emocional.

¡Feliz miércoles! Sonríe… aunque no sepas por qué.

Buenos días. No sé qué día es, pero sé que quiero volver a mi cama.

¿Ya es viernes? No. ¿Entonces por qué me levanto?

Que este miércoles no sea tan miércoles, por favor.

Que el humor no falte, porque energía ya no hay.

Si alguien encuentra mi ánimo, que me lo devuelva.

Buenos días, miércoles. No sé si tengo café o fe, pero algo me levanta.

Buenos días. Me desperté con hambre y cero motivación.

No estoy triste, solo es miércoles.

¡Arriba! Que ya casi es jueves… bueno, no tanto.

No sé si tengo sueño o existencialismo, pero algo no me deja levantarme.