230 preguntas hot e incómodas para hacer a tu pareja

Hans Lampe

Las preguntas incómodas y picantes son una forma directa de conocerse mejor, romper la rutina y subir la intensidad en la relación. La clave está en la confianza y el respeto, porque muchas de estas preguntas tocan temas íntimos, fantasías o experiencias personales.

Preguntas hot básicas para romper el hielo 

  1. ¿Cuál fue tu primera impresión sexual de mí?
  2. ¿Qué parte de mi cuerpo te atrae más?
  3. ¿Prefieres la iniciativa o que te la tomen?
  4. ¿Qué te excita más: palabras o acciones?
  5. ¿Te gusta más lo romántico o lo salvaje?
  6. ¿Qué prenda mía te parece más sexy?
  7. ¿Te gustan los juegos previos largos?
  8. ¿Te excita que te miren o mirar?
  9. ¿Prefieres luz encendida o apagada?
  10. ¿Te gusta el contacto físico en público?
  11. ¿Cuál ha sido nuestro momento más intenso?
  12. ¿Qué beso te vuelve loco/a?
  13. ¿Te gusta provocar o que te provoquen?
  14. ¿Qué te enciende más rápido?
  15. ¿Te gusta susurrar o escuchar susurros?
  16. ¿Te excita el misterio?
  17. ¿Te gusta el contacto visual mientras…?
  18. ¿Qué olor te resulta irresistible?
  19. ¿Prefieres lo espontáneo o planeado?
  20. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta que toque más?
  21. ¿Te gusta dominar o ser dominado/a?
  22. ¿Qué fantasía suave tienes?
  23. ¿Te excita la tensión previa?
  24. ¿Te gusta el riesgo moderado?
  25. ¿Qué te gustaría probar conmigo?
  26. ¿Te gusta que te sorprendan?
  27. ¿Te gusta lo lento o lo intenso?
  28. ¿Qué palabra te enciende?
  29. ¿Te gusta provocar celos leves?
  30. ¿Te gusta que te miren con deseo?
  31. ¿Qué te pone más nervioso/a conmigo?
  32. ¿Te gusta hablar durante el momento íntimo?
  33. ¿Qué recuerdo nuestro te excita más?
  34. ¿Te gusta improvisar?
  35. ¿Qué gesto mío te vuelve loco/a?
  36. ¿Te gusta tomar el control?
  37. ¿Qué te hace perder el control?
  38. ¿Te gusta lo inesperado?
  39. ¿Te atreverías a jugar roles?
  40. ¿Te gusta lo prohibido?
  41. ¿Te excita la tensión emocional?
  42. ¿Te gusta el juego de miradas?
  43. ¿Te gusta provocar lentamente?
  44. ¿Qué te gustaría repetir?
  45. ¿Te gusta explorar cosas nuevas?
  46. ¿Te gusta lo atrevido?
  47. ¿Qué te da más placer: dar o recibir?
  48. ¿Te gusta lo intenso desde el inicio?
  49. ¿Qué te gustaría mejorar entre nosotros?
  50. ¿Qué te gustaría hacer ahora mismo?

Preguntas incómodas sobre experiencias pasadas 

  1. ¿Te arrepientes de alguna experiencia íntima?
  2. ¿Has fingido placer alguna vez?
  3. ¿Cuál fue tu experiencia más vergonzosa?
  4. ¿Has tenido una fantasía con alguien cercano?
  5. ¿Has sido infiel alguna vez?
  6. ¿Te han sido infiel?
  7. ¿Has pensado en alguien más estando conmigo?
  8. ¿Cuál fue tu peor cita?
  9. ¿Te has arrepentido de estar con alguien?
  10. ¿Has mentido sobre tu experiencia?
  11. ¿Cuál fue tu momento más incómodo en la cama?
  12. ¿Te han rechazado alguna vez?
  13. ¿Has rechazado a alguien por algo físico?
  14. ¿Has tenido una aventura secreta?
  15. ¿Has ocultado algo importante en una relación?
  16. ¿Te has sentido culpable después de algo íntimo?
  17. ¿Has tenido una experiencia arriesgada?
  18. ¿Cuál fue tu relación más intensa?
  19. ¿Has comparado a alguien conmigo?
  20. ¿Qué experiencia te marcó más?
  21. ¿Has hecho algo que nunca contarías?
  22. ¿Has tenido un “casi algo” complicado?
  23. ¿Has repetido errores en relaciones?
  24. ¿Te han descubierto en algo incómodo?
  25. ¿Has mentido para impresionar?
  26. ¿Te has sentido inseguro/a?
  27. ¿Has tenido una relación secreta?
  28. ¿Has ocultado una fantasía?
  29. ¿Te has sentido usado/a?
  30. ¿Has usado a alguien?
  31. ¿Has tenido celos irracionales?
  32. ¿Te han dejado por algo íntimo?
  33. ¿Has dejado a alguien por eso?
  34. ¿Te arrepientes de tu primera vez?
  35. ¿Te gustaría repetir algo del pasado?
  36. ¿Has tenido una experiencia prohibida?
  37. ¿Has roto reglas por deseo?
  38. ¿Te has sentido fuera de control?
  39. ¿Has hecho algo impulsivo?
  40. ¿Te han descubierto mintiendo?
  41. ¿Has mentido sobre lo que te gusta?
  42. ¿Te has sentido presionado/a?
  43. ¿Has presionado a alguien?
  44. ¿Te has enamorado rápido?
  45. ¿Te has desenamorado rápido?
  46. ¿Has tenido dudas en plena relación?
  47. ¿Has ocultado mensajes?
  48. ¿Has eliminado conversaciones?
  49. ¿Has sentido atracción por alguien prohibido?
  50. ¿Qué nunca repetirías?

Preguntas sobre fantasías y deseos

  1. ¿Cuál es tu fantasía más secreta?
  2. ¿Te gustaría probar algo nuevo conmigo?
  3. ¿Te excitan los juegos de rol?
  4. ¿Qué escenario te gustaría vivir?
  5. ¿Te atrae lo prohibido?
  6. ¿Te gustaría experimentar algo arriesgado?
  7. ¿Qué te da más curiosidad?
  8. ¿Te gustaría cumplir una fantasía juntos?
  9. ¿Qué te gustaría intentar sin miedo?
  10. ¿Te gustaría cambiar rutinas?
  11. ¿Te gustaría algo más intenso?
  12. ¿Qué límite te gustaría explorar?
  13. ¿Te gusta el misterio?
  14. ¿Te gustaría sorprenderme?
  15. ¿Qué te gustaría que yo hiciera más?
  16. ¿Qué te gustaría hacer más seguido?
  17. ¿Te gustaría improvisar más?
  18. ¿Te gusta la tensión previa?
  19. ¿Te gustaría experimentar con escenarios?
  20. ¿Te gustaría un ambiente diferente?
  21. ¿Te gustaría viajar y probar algo nuevo?
  22. ¿Te gusta la idea de lo espontáneo?
  23. ¿Te gustaría recrear una fantasía?
  24. ¿Qué te excita mentalmente?
  25. ¿Qué te gustaría probar al menos una vez?
  26. ¿Te gustaría sorprenderme sin avisar?
  27. ¿Te gustaría cambiar roles?
  28. ¿Te gustaría explorar más confianza?
  29. ¿Te gustaría perder el control?
  30. ¿Qué te gustaría descubrir de mí?
  31. ¿Te gustaría experimentar más emociones?
  32. ¿Te gustaría explorar límites juntos?
  33. ¿Te gustaría romper la rutina?
  34. ¿Te gustaría improvisar una noche especial?
  35. ¿Te gustaría probar algo inesperado?
  36. ¿Te gustaría crear un juego entre nosotros?
  37. ¿Te gustaría explorar tu lado más atrevido?
  38. ¿Te gustaría dejarte llevar sin pensar?
  39. ¿Te gustaría cambiar el ambiente?
  40. ¿Te gustaría hacer algo fuera de lo común?
  41. ¿Te gustaría arriesgarte más conmigo?
  42. ¿Te gustaría explorar nuevas sensaciones?
  43. ¿Te gustaría algo más intenso emocionalmente?
  44. ¿Te gustaría cumplir un deseo oculto?
  45. ¿Te gustaría sorprenderte a ti mismo/a?
  46. ¿Te gustaría romper tus límites?
  47. ¿Te gustaría explorar nuevas dinámicas?
  48. ¿Te gustaría experimentar más libertad?
  49. ¿Te gustaría jugar con la imaginación?
  50. ¿Te gustaría probar algo atrevido conmigo?

Preguntas incómodas sobre la relación 

  1. ¿Qué cambiarías de nuestra intimidad?
  2. ¿Alguna vez te has aburrido conmigo?
  3. ¿Te gustaría que fuera diferente en algo?
  4. ¿Te comparas conmigo?
  5. ¿Te sientes completamente satisfecho/a?
  6. ¿Hay algo que no te atreves a decirme?
  7. ¿Te gustaría más frecuencia?
  8. ¿Te gustaría más intensidad?
  9. ¿Te has sentido inseguro/a conmigo?
  10. ¿Te gustaría experimentar más?
  11. ¿Qué mejorarías de mí?
  12. ¿Qué te gustaría que entendiera mejor?
  13. ¿Te gustaría más comunicación?
  14. ¿Te gustaría más espontaneidad?
  15. ¿Te gustaría que arriesgara más?
  16. ¿Te gustaría cambiar algo de nuestra rutina?
  17. ¿Te gustaría más sorpresa?
  18. ¿Te gustaría más conexión emocional?
  19. ¿Te gustaría más juego?
  20. ¿Te gustaría más confianza?
  1. ¿Sientes que te doy suficiente atención?
  2. ¿Te gustaría que fuera más atrevido/a contigo?
  3. ¿Alguna vez has fingido estar bien conmigo?
  4. ¿Hay algo que evitas decirme por miedo?
  5. ¿Te gustaría que tomara más iniciativa?
  6. ¿Te sientes completamente libre conmigo?
  7. ¿Hay algo que cambiarías de nuestra química?
  8. ¿Te gustaría que fuera más detallista?
  9. ¿Te has sentido ignorado/a por mí?
  10. ¿Te gustaría que fuera más directo/a en lo que quiero?
  11. ¿Alguna vez has dudado de nuestra conexión?
  12. ¿Te gustaría que probáramos cosas nuevas más seguido?
  13. ¿Sientes que hay monotonía entre nosotros?
  14. ¿Te gustaría que fuera más espontáneo/a?
  15. ¿Hay algo que te incomoda pero no dices?
  16. ¿Te gustaría que habláramos más de nuestros deseos?
  17. ¿Sientes que te entiendo completamente?
  18. ¿Te gustaría que fuera más intenso/a emocionalmente?
  19. ¿Alguna vez has sentido distancia entre nosotros?
  20. ¿Te gustaría que arriesgara más por ti?
  21. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de mí sin decírmelo?
  22. ¿Te gustaría que nuestra relación fuera más apasionada?
  23. ¿Te sientes completamente satisfecho/a conmigo?
  24. ¿Alguna vez te has sentido inseguro/a a mi lado?
  25. ¿Te gustaría que fuera más expresivo/a?
  26. ¿Sientes que nos falta algo importante?
  27. ¿Te gustaría que conectáramos más profundamente?
  28. ¿Hay algo que quisieras mejorar en nuestra intimidad?
  29. ¿Te gustaría que fuera más impredecible?
  30. ¿Qué es lo que más cambiarías de nuestra relación ahora mismo?

Preguntas EXTREMAS y muy incómodas 

  1. ¿Te has imaginado con alguien más recientemente?
  2. ¿Qué harías si te propusieran algo prohibido?
  3. ¿Te atreverías a confesarme tu fantasía más oscura?
  4. ¿Te gustaría romper una regla conmigo?
  5. ¿Qué secreto nunca me has contado?
  6. ¿Qué te daría vergüenza admitir?
  7. ¿Te atreverías a cumplir cualquier fantasía mía?
  8. ¿Qué harías si no hubiera consecuencias?
  9. ¿Qué parte de tu deseo ocultas más?
  10. ¿Te atreverías a decir todo lo que piensas?
  11. ¿Te gustaría probar algo fuera de tus límites?
  12. ¿Qué te asusta de tu propio deseo?
  13. ¿Te has sentido fuera de control conmigo?
  14. ¿Te atreverías a cambiar todo por una experiencia?
  15. ¿Qué harías si te lo pidiera todo?
  16. ¿Qué te gustaría hacer sin pensar en nada?
  17. ¿Te atreverías a perder el control conmigo?
  18. ¿Qué deseo oculto tienes ahora mismo?
  19. ¿Qué no me dirías nunca… pero quisieras?
  20. ¿Te atreverías a cumplir una fantasía arriesgada?

Antes de pasar a la ultima ronda de preguntas, si quieres jugar esta dinámica con tus amigos te recomendamos ver de más 800 preguntas hot incómodas para jugar con amigos

Preguntas nivel profundo

  1. ¿Qué te dolería más: perder la pasión conmigo o perder la conexión emocional?
  2. Si descubrieras que alguien puede darte algo que yo no… ¿te alejarías o lucharías por esto?
  3. ¿Qué parte de ti sientes que aún no me has mostrado por miedo a cómo reaccionaría?
  4. Si tuvieras que elegir entre estabilidad conmigo o intensidad con otra persona, ¿qué elegirías?
  5. ¿Qué verdad sobre ti crees que podría cambiar completamente nuestra relación si la supiera?
  6. ¿Alguna vez has sentido que me amas… pero no de la forma en que quisieras?
  7. Si supieras que nunca voy a cambiar algo que te incomoda, ¿te quedarías igual?
  8. ¿Qué deseo tuyo has reprimido por miedo a perderme?
  9. Si hoy tuvieras la oportunidad de empezar de cero sin mí… ¿lo harías?
  10. ¿Crees que nos elegimos por amor real… o por miedo a estar solos?

Consejo final

Estas preguntas funcionan mejor en juegos como “Verdad o reto” o conversaciones íntimas, ya que ayudan a generar confianza, complicidad y momentos intensos entre pareja 

También te puede gustar

micromovilidad

Micromovilidad urbana: El futuro del transporte sostenible

Juan Dine
estadisticas de tiktok

Estadísticas de TikTok: Datos demográficos y de usuarios clave en 2024 de esta red social

Juan Dine
merlina

Merlina: ¿Quién es quién en el reparto de la serie?

Juan Dine