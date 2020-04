Somos polvo de estrellas, del profesor Maza

Libro “Somos polvo de estrellas” de José Maza Sancho, Editorial Planeta, 15.a edición, octubre 2018, 134 páginas.

El autor, con una pluma ligera y coloquial, logra entregar en un texto de fácil lectura, los fundamentos del título de este libro; el cual ya es de por si provocador. Si bien no es un texto científico -tampoco busca serlo-, basa su exposición en una muy buena concatenación de ideas científicamente aprobadas, desde lo general a lo particular, en orden cronológico (desde el Big Bang hasta los últimos descubrimientos del 2017), con analogías que grafican los conocimientos obtenidos en la astronomía; sucesión de ideas que permite probar y/o concluir que no solamente el ser humano, sino que toda criatura viviente, toda creación de este universo, tiene en su composición constituyente más pequeña, su origen en las estrellas. Todo lo expuesto es racionalmente probable y creíble.

Cabe destacar que en las últimas páginas, con su peculiar visión y análisis, ayuda al lector a entender que el planeta tierra (que está compuesto por los mismos elementos que todo el universo que se expande constantemente) es muy pequeño. Ello, lleva a concluir al autor que es una arrogancia de la humanidad creer que la tierra es importante en el cosmos. Invitando así a este lector a cuestionarse lo siguiente: que también es una arrogancia de la humanidad en creer que el ser humano es importante en el cosmos.

Finalmente, debo decir que despierta en el lector el deseo de saber más de esta ciencia; disciplina que da luces para entender la realidad con una visión más racional y crítica de la existencia; como la alta probabilidad de la existencia de otros planetas con vida racional.

Un muy buen texto de divulgación, muy educativo, muy recomendado.

PD. Agradezco a mi madre, quien me ha regalado este libro.

