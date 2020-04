“Viaja” desde tu celular y descubre Chile sin salir de casa

¿Sabías que a pesar de estar en casa puedes aproximarte a la experiencia de visitar maravillosos destinos en la Patagonia Chilena, en nuestro desierto de Atacama o incluso en Rapa Nui? ¿Te gustaría estar en primera fila para admirar las maravillas de nuestros cielos y aprender sobre los misterios del universo?

Ello es posible hoy, gracias a Chile 360º y Chile Mobile Observatory, dos aplicaciones móviles con las que Imagen de Chile te invita a conocer y reencontrarte con lo mejor de nuestro país, sin tener que moverte de tu casa.

“Descubrir Chile desde la palma de tu mano es la invitación que estamos haciendo hoy en todas nuestras plataformas. Si bien la contingencia COVID19 impone una barrera importante, la tecnología y el cuidado en casa nos da también una enorme oportunidad. Y la estamos aprovechando para conectar con las audiencias internacionales mostrando Chile, nuestras bellezas, nuestro talento”, dice Constanza Cea, directora ejecutiva de Imagen de Chile.

A través de estas aplicaciones, Imagen de Chile seguirá promoviendo los atributos diferenciadores de nuestro país, aprovechando que el mundo entero está más conectado que nunca. Con el hashtag #ViajoPorChileDesdeCasa, la institución promotora de la imagen país, invita a chilenos y extranjeros a descargar las apps a través de Appstore o Google Play (para iOS y Android), que están disponibles en su gran mayoría en español e inglés, aunque algunas incluyen portugués y chino.

Chile 360º, una experiencia virtual

Esta app permite al usuario sumergirse en un viaje por algunos de los destinos más representativos de Chile a través de imágenes y vídeos en 360° de altísima calidad, invitando a visitar distintas colecciones temáticas y recorrer el patrimonio natural y cultural de nuestro país. De este modo, chilenos y extranjeros podrán conocer desde su casa lugares como las majestuosas Torres del Paine, las Capillas de Mármol, San Pedro de Atacama, Rapa Nui y muchos lugares más, tan sólo utilizando su dispositivo móvil. Además, podrán descargar sus contenidos favoritos y disfrutarlos sin conexión a Internet, para disfrutarlos en todo momento.

“Todo lo que signifique incentivar y motivar a que los turistas puedan reencantarse con nuestro país, es una maravilla”, comenta Francisco Saavedra, conductor del programa Lugares que Hablan. “Yo espero que los chilenos volvamos a viajar por Chile y espero que lleguen muchos más turistas extranjeros después de esta pandemia. Creo que la app Chile 360° es un aporte en todo sentido, yo ya la tengo en mi celular e invito a todos a descargarla”, agrega.

Chile 360º, que ha sido destacada en medios como The New York Times y la revista Travel + Leisure de Estados Unidos, también permite vivir la experiencia de algunas actividades de turismo de manera virtual: cabalgatas, paseos en barco, excursiones en bicicleta, caminatas y subir el volcán Osorno son algunas de ellas. Además, las atracciones marcadas con vistosos números en la app te permitirán conocer maravillas que, quizás, no sabías que existían dentro del país.

Una ventana al universo

Si te interesa aprender más de los misterios del universo y las maravillas de nuestros cielos durante este tiempo dentro de casa, esta es la app para ti. Chile Mobile Observatory (CMO) pretende acercar a las personas a uno de los atributos más distintivos del país: la observación astronómica.

Se estima que Chile tendrá en pocos años más casi el 70% de la capacidad de observación global y el mundo nos reconoce como potencia en este ámbito. El pasado eclipse de julio de 2019 dejó demostrado que los chilenos sienten orgullo por sus cielos y en esta plataforma educativa para celulares, Chile pone de manifiesto su potencial científico.

En este espacio podrás navegar a través del universo con cientos de imágenes reales y fascinantes. Estrellas, nebulosas, galaxias y más estarán al alcance del usuario quien, junto con maravillarse con ellas, aprenderá a distinguir y caracterizar estos fenómenos, además de escuchar el expertise de destacados astrónomos chilenos, como María Teresa Ruiz, directora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA). “Para la astronomía chilena es muy importante contar con una plataforma como ésta que da a conocer los nuevos avances y descubrimientos que se hacen desde Chile”, asegura la astrónoma, quien invita a aprovechar este tiempo para acercarnos a la astronomía.

Imagen de Chile contó con el apoyo de diversas instituciones de gran prestigio internacional para desarrollar la plataforma, entre ellas European Southern Observatory (ESO), Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y CATA, entre otros.

