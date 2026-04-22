180 preguntas hot e incómodas para compañeros de universidad
Si estás buscando romper el hielo, subir la tensión en una junta universitaria o simplemente salir de la rutina, este listado de preguntas hot e incómodas para compañeros de universidad es justo lo que necesitas. Inspirado en dinámicas virales y juegos tipo “verdad o reto”, este contenido es ideal para que lo apliques en los carretes, convivencias o reuniones entre amigos de la U.
A diferencia de otros listados, aquí encontrarás preguntas atrevidas pero sin caer en lo «vulgar» o tan «explicito», perfectas para generar risas, confesiones inesperadas y uno que otro momento incómodo.
Nivel suave (para empezar)
- ¿Te has sentido atraído/a por alguien de esta sala?
- ¿Quién crees que es la persona más coqueta del grupo?
- ¿Alguna vez has coqueteado con un/a profe?
- ¿Te han pillado mirando a alguien “de más”?
- ¿Te gusta alguien en secreto aquí?
- ¿Prefieres personalidad o físico?
- ¿Cuál es tu tipo ideal en la U?
- ¿Has tenido un crush con alguien que no te pescó?
- ¿Te han rechazado en la universidad?
- ¿Te da vergüenza coquetear?
Nivel medio (sube la intensidad)
- ¿Has salido con más de una persona de la misma carrera?
- ¿Te has arrepentido de un beso?
- ¿Te has confundido entre amistad y atracción?
- ¿Has tenido un romance en secreto?
- ¿Te gusta alguien que tiene pareja?
- ¿Has coqueteado por conveniencia?
- ¿Te han dejado en visto después de algo importante?
- ¿Has mentido para impresionar a alguien?
- ¿Te han funado por algo amoroso?
- ¿Te han hecho ghosting?
Nivel incómodo (para sacar verdades)
- ¿Quién de este grupo sería tu “permitido”?
- ¿Te has fijado en la pareja de un amigo?
- ¿Has tenido algo con alguien del mismo grupo?
- ¿Has ocultado una relación?
- ¿Te has sentido culpable por alguien?
- ¿Te han pillado en una situación incómoda?
- ¿Te gusta llamar la atención?
- ¿Has usado apps de citas estando en la U?
- ¿Te han mentido en algo amoroso?
- ¿Te han roto el corazón en la universidad?
Nivel picante universitario
- ¿Has tenido una cita que salió mal?
- ¿Has besado a alguien en una fiesta universitaria?
- ¿Te has arrepentido al día siguiente?
- ¿Te han confundido con alguien más?
- ¿Has tenido una relación solo por pasar el rato?
- ¿Te han usado emocionalmente?
- ¿Has usado a alguien para olvidar a otro?
- ¿Te han gustado dos personas al mismo tiempo?
- ¿Te han descubierto mintiendo?
- ¿Te han celado sin ser nada?
Nivel atrevido (subiendo temperatura)
- ¿Te atrae alguien de este grupo ahora mismo?
- ¿Quién crees que besa mejor aquí?
- ¿Quién tiene más “onda”?
- ¿Te han gustado dos amigos/as a la vez?
- ¿Has tenido una relación complicada en la U?
- ¿Te han dejado por otra persona?
- ¿Has dejado a alguien por alguien más?
- ¿Has tenido un “casi algo”?
- ¿Te han ilusionado sin intención?
- ¿Te consideras intenso/a?
Nivel directo
- ¿Con quién no tendrías nada nunca?
- ¿Quién crees que es el más coqueto/a?
- ¿Te gusta provocar celos?
- ¿Te han sido infiel emocionalmente?
- ¿Has sido tú el problema en una relación?
- ¿Te han hecho sentir inseguro/a?
- ¿Te han comparado con otra persona?
- ¿Te han dejado por aburrimiento?
- ¿Has dejado de hablarle a alguien sin explicación?
- ¿Te arrepientes de alguna historia?
Nivel sin filtro
- ¿Te has enamorado en la universidad?
- ¿Te han rechazado frente a otros?
- ¿Has llorado por alguien de la U?
- ¿Te han ilusionado y luego desaparecieron?
- ¿Has tenido una historia que nadie sabe?
- ¿Te han gustado personas muy distintas?
- ¿Has tenido una relación complicada?
- ¿Te han bloqueado alguna vez?
- ¿Has bloqueado a alguien por drama?
- ¿Te han dejado en ridículo?
Nivel incómodo real
- ¿Quién de aquí tiene más ego?
- ¿Quién crees que juega con los demás?
- ¿Quién se enamora más rápido?
- ¿Quién es más tóxico/a?
- ¿Quién ha tenido más historias?
- ¿Quién sería peor pareja?
- ¿Quién sería mejor pareja?
- ¿Quién oculta cosas?
- ¿Quién es más celoso/a?
- ¿Quién ha mentido más?
Nivel intenso
- ¿Te han gustado personas prohibidas en la universidad?
- ¿Te han descubierto en una mentira amorosa?
- ¿Te han expuesto o funado en redes?
- ¿Has tenido drama por celos?
- ¿Te han hecho sentir mal sin razón?
- ¿Has sido tú quien causó drama?
- ¿Te han usado para dar celos?
- ¿Te han hecho sentir reemplazable?
- ¿Has hecho sentir mal a alguien?
- ¿Te han dejado de hablar de un día a otro?
Nivel extremo light
- ¿Te atreverías a salir con alguien del grupo?
- ¿Quién te parece más atractivo/a de aquí?
- ¿Quién tiene más actitud del curso?
- ¿Quién es más misterioso/a del curso?
- ¿Quién sería un mal ligue de aquí?
- ¿Quién sería el mejor en la cama?
- ¿Te arriesgarías por alguien aquí?
- ¿Te han rechazado indirectamente?
- ¿Has rechazado a alguien sin decirlo?
- ¿Te cuesta decir lo que sientes?
También puedes visitar las 800 preguntas hot incomodas para amigos
Últimos 80 (rápidas y directas)
- ¿Te han gustado personas mayores?
- ¿Te han gustado personas menores a ti?
- ¿Has tenido algo casual?
- ¿Te han mentido sobre sentimientos?
- ¿Has mentido tú?
- ¿Te han dejado esperando?
- ¿Te han cambiado por alguien más?
- ¿Te has comparado con otros?
- ¿Te han hecho sentir menos?
- ¿Te han subido el ego?
- ¿Te gusta la atención?
- ¿Te han ignorado a propósito?
- ¿Te han hecho ghosting?
- ¿Has hecho ghosting?
- ¿Te han hablado solo por interés?
- ¿Has hablado por interés?
- ¿Te han confundido?
- ¿Has confundido a alguien?
- ¿Te han hecho promesas falsas?
- ¿Has hecho promesas que no cumpliste?
- ¿Te han ilusionado rápido?
- ¿Te has ilusionado solo/a?
- ¿Te han dejado en duda?
- ¿Te han jugado doble?
- ¿Has jugado doble?
- ¿Te han descubierto algo?
- ¿Has ocultado algo?
- ¿Te han juzgado?
- ¿Has juzgado a alguien?
- ¿Te han hecho sentir incómodo/a?
- ¿Has hecho sentir incómodo/a a alguien?
- ¿Te han expuesto en un grupo?
- ¿Has expuesto a alguien?
- ¿Te han hecho quedar mal?
- ¿Has hecho quedar mal a alguien?
- ¿Te han traicionado?
- ¿Has traicionado confianza?
- ¿Te han pedido explicaciones incómodas?
- ¿Has tenido que dar explicaciones incómodas?
- ¿Te han pillado en algo raro?
- ¿Te has arrepentido de algo reciente?
- ¿Te han sorprendido con algo?
- ¿Te han decepcionado?
- ¿Has decepcionado a alguien?
- ¿Te han idealizado?
- ¿Has idealizado a alguien?
- ¿Te han bajado del pedestal?
- ¿Has bajado a alguien del pedestal?
- ¿Te han hecho cambiar de opinión?
- ¿Has cambiado por alguien?
- ¿Te han manipulado?
- ¿Has manipulado?
- ¿Te han confundido emocionalmente?
- ¿Has confundido a alguien?
- ¿Te han hecho sentir especial?
- ¿Has hecho sentir especial a alguien?
- ¿Te han reemplazado rápido?
- ¿Has reemplazado rápido?
- ¿Te han dejado de seguir?
- ¿Has dejado de seguir a alguien por drama?
- ¿Te han bloqueado?
- ¿Has bloqueado?
- ¿Te han buscado después de tiempo?
- ¿Has vuelto con alguien?
- ¿Te arrepientes de volver con alguien?
- ¿Te han usado como plan B?
- ¿Has tenido un plan B?
- ¿Te han hecho dudar de ti?
- ¿Has hecho dudar a alguien?
- ¿Te han roto expectativas?
- ¿Has roto expectativas?
- ¿Te han hecho sentir confundido/a?
- ¿Has sentido lo mismo por dos personas?
- ¿Te han hecho elegir?
- ¿Has hecho elegir a alguien?
- ¿Te han puesto en una situación incómoda?
- ¿Has puesto a alguien en esa situación?
- ¿Te han hecho una pregunta difícil?
- ¿Cuál fue la peor?
- ¿Responderías todas estas preguntas?
El poder de las preguntas incómodas
Este tipo de dinámicas no solo sirven para entretenerte, sino también para conocer mejor a tus compañeros de universidad. En Chile, este tipo de juegos es de lo mejor para hacer en carretes o juntas, especialmente entre jóvenes, donde el humor, la tensión y la honestidad se mezclan.