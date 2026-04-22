180 preguntas hot e incómodas para compañeros de universidad

Si estás buscando romper el hielo, subir la tensión en una junta universitaria o simplemente salir de la rutina, este listado de preguntas hot e incómodas para compañeros de universidad es justo lo que necesitas. Inspirado en dinámicas virales y juegos tipo “verdad o reto”, este contenido es ideal para que lo apliques en los carretes, convivencias o reuniones entre amigos de la U.

A diferencia de otros listados, aquí encontrarás preguntas atrevidas pero sin caer en lo «vulgar» o tan «explicito», perfectas para generar risas, confesiones inesperadas y uno que otro momento incómodo.

Nivel suave (para empezar)

¿Te has sentido atraído/a por alguien de esta sala? ¿Quién crees que es la persona más coqueta del grupo? ¿Alguna vez has coqueteado con un/a profe? ¿Te han pillado mirando a alguien “de más”? ¿Te gusta alguien en secreto aquí? ¿Prefieres personalidad o físico? ¿Cuál es tu tipo ideal en la U? ¿Has tenido un crush con alguien que no te pescó? ¿Te han rechazado en la universidad? ¿Te da vergüenza coquetear?

Nivel medio (sube la intensidad)

¿Has salido con más de una persona de la misma carrera? ¿Te has arrepentido de un beso? ¿Te has confundido entre amistad y atracción? ¿Has tenido un romance en secreto? ¿Te gusta alguien que tiene pareja? ¿Has coqueteado por conveniencia? ¿Te han dejado en visto después de algo importante? ¿Has mentido para impresionar a alguien? ¿Te han funado por algo amoroso? ¿Te han hecho ghosting?

Nivel incómodo (para sacar verdades)

¿Quién de este grupo sería tu “permitido”? ¿Te has fijado en la pareja de un amigo? ¿Has tenido algo con alguien del mismo grupo? ¿Has ocultado una relación? ¿Te has sentido culpable por alguien? ¿Te han pillado en una situación incómoda? ¿Te gusta llamar la atención? ¿Has usado apps de citas estando en la U? ¿Te han mentido en algo amoroso? ¿Te han roto el corazón en la universidad?

Nivel picante universitario

¿Has tenido una cita que salió mal? ¿Has besado a alguien en una fiesta universitaria? ¿Te has arrepentido al día siguiente? ¿Te han confundido con alguien más? ¿Has tenido una relación solo por pasar el rato? ¿Te han usado emocionalmente? ¿Has usado a alguien para olvidar a otro? ¿Te han gustado dos personas al mismo tiempo? ¿Te han descubierto mintiendo? ¿Te han celado sin ser nada?

Nivel atrevido (subiendo temperatura)

¿Te atrae alguien de este grupo ahora mismo? ¿Quién crees que besa mejor aquí? ¿Quién tiene más “onda”? ¿Te han gustado dos amigos/as a la vez? ¿Has tenido una relación complicada en la U? ¿Te han dejado por otra persona? ¿Has dejado a alguien por alguien más? ¿Has tenido un “casi algo”? ¿Te han ilusionado sin intención? ¿Te consideras intenso/a?

Nivel directo

¿Con quién no tendrías nada nunca? ¿Quién crees que es el más coqueto/a? ¿Te gusta provocar celos? ¿Te han sido infiel emocionalmente? ¿Has sido tú el problema en una relación? ¿Te han hecho sentir inseguro/a? ¿Te han comparado con otra persona? ¿Te han dejado por aburrimiento? ¿Has dejado de hablarle a alguien sin explicación? ¿Te arrepientes de alguna historia?

Nivel sin filtro

¿Te has enamorado en la universidad? ¿Te han rechazado frente a otros? ¿Has llorado por alguien de la U? ¿Te han ilusionado y luego desaparecieron? ¿Has tenido una historia que nadie sabe? ¿Te han gustado personas muy distintas? ¿Has tenido una relación complicada? ¿Te han bloqueado alguna vez? ¿Has bloqueado a alguien por drama? ¿Te han dejado en ridículo?

Nivel incómodo real

¿Quién de aquí tiene más ego? ¿Quién crees que juega con los demás? ¿Quién se enamora más rápido? ¿Quién es más tóxico/a? ¿Quién ha tenido más historias? ¿Quién sería peor pareja? ¿Quién sería mejor pareja? ¿Quién oculta cosas? ¿Quién es más celoso/a? ¿Quién ha mentido más?

Nivel intenso

¿Te han gustado personas prohibidas en la universidad? ¿Te han descubierto en una mentira amorosa? ¿Te han expuesto o funado en redes? ¿Has tenido drama por celos? ¿Te han hecho sentir mal sin razón? ¿Has sido tú quien causó drama? ¿Te han usado para dar celos? ¿Te han hecho sentir reemplazable? ¿Has hecho sentir mal a alguien? ¿Te han dejado de hablar de un día a otro?

Nivel extremo light

¿Te atreverías a salir con alguien del grupo? ¿Quién te parece más atractivo/a de aquí? ¿Quién tiene más actitud del curso? ¿Quién es más misterioso/a del curso? ¿Quién sería un mal ligue de aquí? ¿Quién sería el mejor en la cama? ¿Te arriesgarías por alguien aquí? ¿Te han rechazado indirectamente? ¿Has rechazado a alguien sin decirlo? ¿Te cuesta decir lo que sientes?

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Últimos 80 (rápidas y directas)

¿Te han gustado personas mayores? ¿Te han gustado personas menores a ti? ¿Has tenido algo casual? ¿Te han mentido sobre sentimientos? ¿Has mentido tú? ¿Te han dejado esperando? ¿Te han cambiado por alguien más? ¿Te has comparado con otros? ¿Te han hecho sentir menos? ¿Te han subido el ego? ¿Te gusta la atención? ¿Te han ignorado a propósito? ¿Te han hecho ghosting? ¿Has hecho ghosting? ¿Te han hablado solo por interés? ¿Has hablado por interés? ¿Te han confundido? ¿Has confundido a alguien? ¿Te han hecho promesas falsas? ¿Has hecho promesas que no cumpliste? ¿Te han ilusionado rápido? ¿Te has ilusionado solo/a? ¿Te han dejado en duda? ¿Te han jugado doble? ¿Has jugado doble? ¿Te han descubierto algo? ¿Has ocultado algo? ¿Te han juzgado? ¿Has juzgado a alguien? ¿Te han hecho sentir incómodo/a? ¿Has hecho sentir incómodo/a a alguien? ¿Te han expuesto en un grupo? ¿Has expuesto a alguien? ¿Te han hecho quedar mal? ¿Has hecho quedar mal a alguien? ¿Te han traicionado? ¿Has traicionado confianza? ¿Te han pedido explicaciones incómodas? ¿Has tenido que dar explicaciones incómodas? ¿Te han pillado en algo raro? ¿Te has arrepentido de algo reciente? ¿Te han sorprendido con algo? ¿Te han decepcionado? ¿Has decepcionado a alguien? ¿Te han idealizado? ¿Has idealizado a alguien? ¿Te han bajado del pedestal? ¿Has bajado a alguien del pedestal? ¿Te han hecho cambiar de opinión? ¿Has cambiado por alguien? ¿Te han manipulado? ¿Has manipulado? ¿Te han confundido emocionalmente? ¿Has confundido a alguien? ¿Te han hecho sentir especial? ¿Has hecho sentir especial a alguien? ¿Te han reemplazado rápido? ¿Has reemplazado rápido? ¿Te han dejado de seguir? ¿Has dejado de seguir a alguien por drama? ¿Te han bloqueado? ¿Has bloqueado? ¿Te han buscado después de tiempo? ¿Has vuelto con alguien? ¿Te arrepientes de volver con alguien? ¿Te han usado como plan B? ¿Has tenido un plan B? ¿Te han hecho dudar de ti? ¿Has hecho dudar a alguien? ¿Te han roto expectativas? ¿Has roto expectativas? ¿Te han hecho sentir confundido/a? ¿Has sentido lo mismo por dos personas? ¿Te han hecho elegir? ¿Has hecho elegir a alguien? ¿Te han puesto en una situación incómoda? ¿Has puesto a alguien en esa situación? ¿Te han hecho una pregunta difícil? ¿Cuál fue la peor? ¿Responderías todas estas preguntas?

El poder de las preguntas incómodas

Este tipo de dinámicas no solo sirven para entretenerte, sino también para conocer mejor a tus compañeros de universidad. En Chile, este tipo de juegos es de lo mejor para hacer en carretes o juntas, especialmente entre jóvenes, donde el humor, la tensión y la honestidad se mezclan.