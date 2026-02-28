General

120 Preguntas Incómodas y Hot para tu Novio o Novia

Juan Dine

Por qué hacer preguntas incómodas en pareja

Las preguntas incómodas en pareja no solo sirven para pasar el rato: son una forma de conocer más a fondo a tu pareja, explorar fantasías juntos y fortalecer la confianza en la relación. La clave es crear un espacio seguro donde ambos puedan ser honestos sin miedo a ser juzgados.

🔗 También te puede interesar: más de 800 preguntas hot incómodas para amigos.

Preguntas sobre vuestra relación

  1. ¿Cuál fue tu primera impresión de mí cuando nos conocimos?

  2. ¿Qué es lo que más te atrajo de mí al principio?

  3. ¿Alguna vez has pensado en terminar nuestra relación?

  4. ¿Qué cambiarías de nuestra vida juntos si pudieras?

  5. ¿Cuál es la mayor mentira que me has dicho?

  6. ¿Has revisado mi celular a escondidas?

  7. ¿Hay algo de mí que te moleste pero nunca me has dicho?

  8. ¿Cuál fue nuestro peor momento como pareja?

  9. ¿Te arrepientes de algo que me hayas dicho?

  10. ¿Crees que somos la mejor versión de nosotros cuando estamos juntos?

  11. ¿Has sentido celos de alguno de mis amigos/as?

  12. ¿Qué hábito mío te vuelve loco/a en el mal sentido?

  13. ¿Te gustaría que hiciéramos algo diferente en nuestra rutina?

  14. ¿Cuál es tu recuerdo favorito conmigo?

  15. ¿Hay algo que quieras decirme y nunca te has atrevido?

Preguntas sobre el pasado amoroso

  1. ¿Cuántas parejas has tenido antes de mí?

  2. ¿Sigues en contacto con algún ex? ¿Por qué?

  3. ¿Alguna vez comparas nuestra relación con una anterior?

  4. ¿Has sido infiel alguna vez?

  5. ¿Cuál fue la ruptura más dolorosa que viviste?

  6. ¿Hay algún ex que extrañes a veces?

  7. ¿Tuviste un «casi algo» que nunca llegó a nada y te quedaste con ganas?

  8. ¿Qué aprendiste de tu peor relación?

  9. ¿Te has arrepentido de haber dejado a alguien?

  10. ¿Qué hizo tu ex que yo nunca debería hacer?

Preguntas hot para tu novio/novia

  1. ¿Cómo me describirías en la cama?

  2. ¿Qué te gustaría que hiciera diferente cuando estamos juntos?

  3. ¿Cuál es tu fantasía sexual que nunca me has contado?

  4. ¿Te gustaría probar juguetes sexuales conmigo?

  5. ¿Qué postura nueva te gustaría intentar?

  6. ¿Alguna vez has pensado en otra persona mientras estamos juntos?

  7. ¿Cuál es tu parte favorita de mi cuerpo?

  8. ¿Preferirías más frecuencia o más intensidad?

  9. ¿Te gustaría que viéramos contenido para adultos juntos?

  10. ¿Cuál ha sido nuestro mejor momento íntimo?

  11. ¿Hay algo que yo haga que te vuelva loco/a de deseo?

  12. ¿Dónde te gustaría que lo hiciéramos y nunca lo hemos hecho?

  13. ¿Te gustaría probar algún tipo de juego de roles?

  14. ¿Prefieres el sexo espontáneo o planeado?

  15. ¿Cuál es la hora del día en que más me deseas?

  16. ¿Te gusta que te hablen al oído durante el sexo?

  17. ¿Qué lencería o ropa te gustaría verme usar?

  18. ¿Te gustaría probar algo de BDSM suave?

  19. ¿Cuál es tu canción para ponerte en modo hot?

  20. Si tuvieras que puntuar nuestra vida sexual del 1 al 10, ¿qué nota pondrías y por qué?

Preguntas de lealtad y confianza

  1. ¿Hasta dónde llega tu definición de «infidelidad»?

  2. ¿Estarías dispuesto/a a mostrarme tu celular desbloqueado ahora mismo?

  3. ¿Hay alguien en tu vida actual que te genere tentación?

  4. ¿Dejarías nuestra relación por un millón de dólares?

  5. ¿Me contarías absolutamente todo sobre tu pasado sexual si te lo pidiera?

  6. ¿Qué harías si descubrieras que te fui infiel?

  7. ¿Perdonarías una infidelidad emocional?

  8. ¿Crees que es posible amar a dos personas al mismo tiempo?

  9. ¿Hay algún secreto sobre ti que nunca me contarías?

  10. ¿Qué es lo que más temes perder de nuestra relación?

🔗 Para jugar en grupo, no te pierdas nuestras preguntas hot incómodas para amigos.

También te puede gustar

casino online

¿Qué son los bonos de bienvenida en los casinos online?

Juan Dine

Cómo identificar a Pin-Up Casino como un sitio seguro y autorizado en Chile

Eduardo Andres

¿Cuánto ganan las jugadoras mejor pagadas del mundo en 2025? Ranking, cifras y trayectorias

Eduardo Andres