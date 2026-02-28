100 frases de «Yo Nunca» hot y picantes para fiestas
Cómo jugar a «Yo Nunca» versión hot
«Yo Nunca» es el juego de beber más famoso del mundo y la versión hot es ideal para fiestas donde la confianza ya está establecida. Las reglas son simples: alguien dice «Yo nunca he…» seguido de una afirmación, y todos los que SÍ lo han hecho deben beber. Cuanto más picante la afirmación, más reveladora la ronda.
Reglas:
-
Mínimo 4-5 personas sentadas en círculo.
-
Cada persona puede empezar con 10 puntos de vida (si no quieren usar alcohol).
-
Turno por turno, alguien dice «Yo nunca he…» y los que sí lo hicieron, beben o pierden un punto.
-
La persona que se queda sin puntos queda eliminada o debe hacer un reto.
Yo Nunca — Nivel 1: Coqueteo
-
Yo nunca he coqueteado con alguien solo por aburrimiento.
-
Yo nunca he stalkeado a mi crush hasta sus fotos del 2015.
-
Yo nunca le he dado like a alguien por error y me entró el pánico.
-
Yo nunca he ensayado frente al espejo cómo hablarle a alguien.
-
Yo nunca he fingido que no vi a mi ex para evitar el saludo.
-
Yo nunca he mandado un mensaje «accidental» a propósito para iniciar conversación.
-
Yo nunca he dado celos a propósito para llamar la atención de alguien.
-
Yo nunca he coqueteado con alguien solo para que me invitaran un trago.
-
Yo nunca he mentido sobre mi edad para impresionar.
-
Yo nunca he borrado conversaciones para que no las vieran.
Yo Nunca — Nivel 2: Subiendo la temperatura
-
Yo nunca he besado a dos personas diferentes el mismo día.
-
Yo nunca he tenido una cita a ciegas que terminó muy bien.
-
Yo nunca he coqueteado con alguien mucho mayor que yo.
-
Yo nunca me he escapado de casa para ver a alguien.
-
Yo nunca he mandado un mensaje subido de tono estando borracho/a.
-
Yo nunca he tenido un crush secreto con un amigo/a cercano.
-
Yo nunca he soñado algo hot con un compañero de trabajo.
-
Yo nunca he besado a alguien en la primera cita.
-
Yo nunca he dicho «te quiero» sin sentirlo de verdad.
-
Yo nunca me he quedado a dormir en la casa de alguien sin que pasara «nada».
Yo Nunca — Nivel 3: Picante
-
Yo nunca he tenido un amigo/a con derechos.
-
Yo nunca he enviado nudes.
-
Yo nunca he tenido sexo en un lugar público.
-
Yo nunca he probado juguetes sexuales.
-
Yo nunca he tenido una aventura de una noche.
-
Yo nunca me he arrepentido de alguien a la mañana siguiente.
-
Yo nunca he sido infiel.
-
Yo nunca he dicho el nombre equivocado en la cama.
-
Yo nunca he tenido sexo con alguien del mismo grupo de amigos.
-
Yo nunca he visto contenido para adultos en el trabajo o en clase.
-
Yo nunca he fingido un orgasmo.
-
Yo nunca he hecho sexting con alguien comprometido/a.
-
Yo nunca he besado a alguien del mismo sexo.
-
Yo nunca he usado lubricantes de sabores.
-
Yo nunca he hecho un trío.
Yo Nunca — Nivel 4: Sin filtro
-
Yo nunca me he grabado en un momento íntimo.
-
Yo nunca he mentido sobre la cantidad de personas con las que he estado.
-
Yo nunca he tenido sexo con alguien sin saber su nombre.
-
Yo nunca he tenido relaciones con el/la ex de un amigo.
-
Yo nunca he participado en un juego sexual grupal.
-
Yo nunca he mantenido una relación secreta durante meses.
-
Yo nunca he pagado o recibido dinero por algo sexual.
-
Yo nunca me he metido con alguien comprometido/a a sabiendas.
-
Yo nunca he probado algo de BDSM.
-
Yo nunca he tenido sexo en un baño público.
-
Yo nunca he tenido una doble vida amorosa.
-
Yo nunca he hecho algo sexual que prometí nunca contar.
-
Yo nunca me he acostado con alguien solo por apuesta.
-
Yo nunca he roto un mueble durante el sexo.
-
Yo nunca he tenido sexo con alguien y luego fingido que no pasó nada.
