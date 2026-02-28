General

100 frases de «Yo Nunca» hot y picantes para fiestas

Juan Dine

Cómo jugar a «Yo Nunca» versión hot

«Yo Nunca» es el juego de beber más famoso del mundo y la versión hot es ideal para fiestas donde la confianza ya está establecida. Las reglas son simples: alguien dice «Yo nunca he…» seguido de una afirmación, y todos los que SÍ lo han hecho deben beber. Cuanto más picante la afirmación, más reveladora la ronda.

Reglas:

  • Mínimo 4-5 personas sentadas en círculo.

  • Cada persona puede empezar con 10 puntos de vida (si no quieren usar alcohol).

  • Turno por turno, alguien dice «Yo nunca he…» y los que sí lo hicieron, beben o pierden un punto.

  • La persona que se queda sin puntos queda eliminada o debe hacer un reto.

Yo Nunca — Nivel 1: Coqueteo

  1. Yo nunca he coqueteado con alguien solo por aburrimiento.

  2. Yo nunca he stalkeado a mi crush hasta sus fotos del 2015.

  3. Yo nunca le he dado like a alguien por error y me entró el pánico.

  4. Yo nunca he ensayado frente al espejo cómo hablarle a alguien.

  5. Yo nunca he fingido que no vi a mi ex para evitar el saludo.

  6. Yo nunca he mandado un mensaje «accidental» a propósito para iniciar conversación.

  7. Yo nunca he dado celos a propósito para llamar la atención de alguien.

  8. Yo nunca he coqueteado con alguien solo para que me invitaran un trago.

  9. Yo nunca he mentido sobre mi edad para impresionar.

  10. Yo nunca he borrado conversaciones para que no las vieran.

Yo Nunca — Nivel 2: Subiendo la temperatura

  1. Yo nunca he besado a dos personas diferentes el mismo día.

  2. Yo nunca he tenido una cita a ciegas que terminó muy bien.

  3. Yo nunca he coqueteado con alguien mucho mayor que yo.

  4. Yo nunca me he escapado de casa para ver a alguien.

  5. Yo nunca he mandado un mensaje subido de tono estando borracho/a.

  6. Yo nunca he tenido un crush secreto con un amigo/a cercano.

  7. Yo nunca he soñado algo hot con un compañero de trabajo.

  8. Yo nunca he besado a alguien en la primera cita.

  9. Yo nunca he dicho «te quiero» sin sentirlo de verdad.

  10. Yo nunca me he quedado a dormir en la casa de alguien sin que pasara «nada».

Yo Nunca — Nivel 3: Picante

  1. Yo nunca he tenido un amigo/a con derechos.

  2. Yo nunca he enviado nudes.

  3. Yo nunca he tenido sexo en un lugar público.

  4. Yo nunca he probado juguetes sexuales.

  5. Yo nunca he tenido una aventura de una noche.

  6. Yo nunca me he arrepentido de alguien a la mañana siguiente.

  7. Yo nunca he sido infiel.

  8. Yo nunca he dicho el nombre equivocado en la cama.

  9. Yo nunca he tenido sexo con alguien del mismo grupo de amigos.

  10. Yo nunca he visto contenido para adultos en el trabajo o en clase.

  11. Yo nunca he fingido un orgasmo.

  12. Yo nunca he hecho sexting con alguien comprometido/a.

  13. Yo nunca he besado a alguien del mismo sexo.

  14. Yo nunca he usado lubricantes de sabores.

  15. Yo nunca he hecho un trío.

Yo Nunca — Nivel 4: Sin filtro

  1. Yo nunca me he grabado en un momento íntimo.

  2. Yo nunca he mentido sobre la cantidad de personas con las que he estado.

  3. Yo nunca he tenido sexo con alguien sin saber su nombre.

  4. Yo nunca he tenido relaciones con el/la ex de un amigo.

  5. Yo nunca he participado en un juego sexual grupal.

  6. Yo nunca he mantenido una relación secreta durante meses.

  7. Yo nunca he pagado o recibido dinero por algo sexual.

  8. Yo nunca me he metido con alguien comprometido/a a sabiendas.

  9. Yo nunca he probado algo de BDSM.

  10. Yo nunca he tenido sexo en un baño público.

  11. Yo nunca he tenido una doble vida amorosa.

  12. Yo nunca he hecho algo sexual que prometí nunca contar.

  13. Yo nunca me he acostado con alguien solo por apuesta.

  14. Yo nunca he roto un mueble durante el sexo.

  15. Yo nunca he tenido sexo con alguien y luego fingido que no pasó nada.

