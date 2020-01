GAM celebra sus 10 años con extenso programa para este año

Junto a representantes de ritmos urbanos, como hip hop, voguing y K-pop, GAM lanzó este lunes 27 de enero su programación artística 2020, que incluirá desde marzo 52 obras de teatro, 11 de danza, exposiciones de artes visuales, festivales, programas de formación de audiencias y decenas de conciertos de música popular y clásica.

La programación 2020 recorrerá los 10 años de GAM: “Durante 2020 nuestros programas se enfocarán en acortar las brechas sociales y territoriales de acceso difundiendo el arte en distintos formatos: libros, programas de audiencias, lanzamiento del archivo digital y fortalecimiento de la circulación de obras por regiones”, expone el director ejecutivo del GAM, Felipe Mella, y agrega: “Cumpliremos en septiembre diez años con importantes cifras. Desde el 2010 se han registrado 11 millones de visitas al edificio, se han presentado más de 500 obras de artes escénicas en sala y se han registrado 7.656 funciones de teatro, danza y circo. Más de 1.200 de ellas han sido gratuitas. Además, la ocupación de sala ha crecido progresivamente en estos años de 59% a 71%. Desde el 2016, nos planteamos también el desafío de mostrar el trabajo de GAM fuera de Santiago. En este programa de circulación, se realizaron más de 160 funciones en 35 comunas de Arica a Punta Arenas y con más de 50 mil espectadores”, señaló.

CIRCULACIÓN, AUDIENCIAS Y FONDOS 2020

Gracias al Fondo del Libro y la Lectura, GAM obtuvo financiamiento para editar y publicar diez obras de dramaturgia nacional. Se imprimirán mil ejemplares físicos y se creará una versión digital e-book y audiolibros. La colección incluye importantes obras, todas estrenadas en las salas de GAM: Amores de Cantina de Juan Radrigán (2011), Allende Noche de Septiembre de Luis Barrales (2013), La Grabación de Rafael Gumucio (2013), Lucía de Ximena Carrera (2015), Un Minuto Feliz de Santiago Loza (2016), El corazón del gigante egoísta de Manuela Infante (2016), En Fuga no hay despedida de Luis Barrales, Trinidad González y Paula Zúñiga (2017), Esto (no) es un testamento de Ítalo Gallardo, Pilar Ronderos y Teatro ICTUS (2018), Paisajes para no colorear de Carolina de la Maza, Marco Layera y Elenco (2018) y Mistral Gabriela (1945) (2019) de Andrés Kalawski.

En temas de audiencias, el mismo fondo anterior financiará el proyecto “Dramatización mediada Mistral“, para realizar lecturas dramatizadas de la obra Mistral, Gabriela (1945) como actividad de fomento lector en diversas bibliotecas de La Serena, Coquimbo, Vicuña y Monte Patria. Además se realizará una Residencia de Danza Inclusiva junto al Comité Paraolímpico de Chile y funciones gratuitas para diversos públicos todos los viernes de marzo a mayo. Continuarán como cada año los demás programas de formación de audiencias con talleres para distintos públicos, seminarios de inclusión, jornadas educativas, etc.

El plan de circulación 2020 incluye funciones de la superproducción musical de GAM La pérgola de las flores en Rancagua, Talca, Arica, Ovalle, Concepción y Temuco (gracias al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio). Y por un fondo de la Dirección de Asuntos Culturales DIRAC, la misma Mistral Gabriela (1945) de Kalawski, ofrecerá funciones en Estocolmo, Suecia, para conmemorar los 75 años del Nobel de Literatura recibido por la poeta en esa misma ciudad.

Se lanzará también el Archivo digital de arte y arquitectura de la Unctad III, proyecto que está a cargo de la investigadora Paulina Varas y que estará disponible desde abril en BiblioGAM. El archivo contará con material de prensa, fotografías, documentos oficiales, maquetas y material audiovisual sobre la construcción del edificio y su importancia política, social y cultural.

CICLO 10 AÑOS

Para comenzar a celebrar esta primera década de vida, GAM arranca en marzo con 19 creaciones de teatro, danza y circo, que se presentarán en sus salas y en otros ocho teatros de Santiago. Estrenada el 2011, como la primera Producción GAM, volverá Amores de cantina, tragicomedia musical escrita por Juan Radrigán. Una historia de amor, desamor y marginalidad dirigida por Mariana Muñoz y con ocho actores en escena, encabezados por María Izquierdo.

Del año 2014, retornarán Un tranvía llamado Deseo y El diccionario. La primera, el clásico de Tennessee Williams dirigido por Alfredo Castro y donde Amparo Noguera y Marcelo Alonso protagonizan una historia de seducción y brutalidad. La segunda, sobre la vida de María Moliner, autora que se atrevió a crear su propio diccionario que desafió a la Real Academia Española. Un drama liderado por Liliana García Sosa y dirigido por su propio autor, el dramaturgo español Manuel Calzada.

Otros dos emblemas de las tablas de GAM se presentarán en marzo, ambos estrenados el año 2015: Xuárez y Radiotanda. Patricia Rivadeneira, acompañada por Claudia Celedón, protagonizan este viaje astral, mental y sicodélico, escrito por Luis Barrales y dirigido por Manuela Infante, que inventa un nuevo mito sobre Inés de Suárez. La actriz Ximena Rivas regresa con plumas, zorros y humor en Radiotanda interpretando las voces y gestos del personaje de Ana González en su programa radial de humor.

Directo del campo chileno de los años 20, La viuda de Apablaza de Germán Luco Cruchaga promete volver a encantar al público. Fue el 2016 que Catalina Saavedra y Francisco Ossa subieron a escena para representar esta tragedia de incesto y muerte. También de ese año regresará en formato de concierto teatral, el musical de Bertolt Brecht Happy End. Dirigida por Alvaro Viguera y un gran elenco, la obra expondrá una vez más la lucha entre una banda criminal de Chicago y miembros del Ejército de Salvación.

Se reprogramará del 2017 En fuga no hay despedida, montaje de Luis Barrales, dirigido por Trinidad González que hace un homenaje desmitificador de Violeta Parra. Paula Zúñiga y el resto del elenco cantan en vivo hechos reales con toques de ficción sobre el arte, dolores, pasiones y el lado revolucionario de la cantautora.

Paisajes para no colorear de Marco Layera, estreno del 2018, convoca nuevamente a las nueve adolescentes chilenas que exponen con crudeza temas como la violencia de género, el aborto y el femicidio adolescente.

Del fecundo 2019, tres montajes llegarán a tres salas capitalinas. El público tendrá otra oportunidad para presenciar la codicia y traición de Tragicomedia del ande, obra musical de Tryo Teatro Banda que sigue las hazañas de Francisco Pizarro y Diego de Almagro en la conquista del Imperio Inca y la captura del emperador Atahualpa. Solange Lackington volverá a ser secuestrada por un grupo de mujeres que quieren cambiar la historia en Mistral Gabriela (1945). El texto de Andrés Kalawski y dirigido por Aliocha de la Sotta, debate sobre política, feminismo y movimientos sociales. Finalmente, Alfredo Castro se convertirá nuevamente en la mujer que ama en Excesos. Dirigido por Cristian Plana, la obra pone en escena textos del escritor Mauricio Wacquez, para indagar en el deseo y la ausencia presentes en escenas fragmentadas, íntimas y crudas de una pareja.

También volverán cuatro obras de teatro familiar dirigidas a público desde los 6 meses de vida. Ursaris, el último encantador de osos (2014) muestra la especial relación de una osa con su domador en medio de acrobacias, coreografías y folclore gitano. Melodías en el aire (2015) relata un viaje musical por distintos países para llegar a las estrellas a través de colores, texturas y movimiento. VaLlena 52 (2018) sumergirá al espectador en el fondo del mar para descubrir una especial ballena con bailes urbanos, mapping y animales fantásticos. Y también la compañía Teatro de Ocasión traerá nuevamente a las salas Lucila, luces de Gabriela (2019), una obra para que los más pequeños conozcan a la Mistral desde otro punto de vista siguiendo el viaje de su corazón.

En danza contemporánea Weichafe (2019) explorará junto al público la relación entre el cuerpo mapuche, memoria y resistencia. Una obra que alcanzó a tener sólo un par de funciones el año pasado por el estallido social, y que vuelve ahora con toda la fuerza de la mano de su director, Ricardo Curaqueo Curiche. También se aplazó el 2019 el estreno de Proyecto Aguirre, de lejos parecían esclavos, obra que le dará en marzo voz a los sin voz desde el trabajo de la dramaturga Isidora Aguirre y la dirección de Andreina Olivari y Samantha Manzur.

Como un bonus para el público, se montará el teatro en miniatura de Estación Perro Bufo. Son tres proyectos familiares que ahondan en la muerte a través de los sueños y la transformación. Con marionetas, máscara y música, se presentarán en espacios públicos “Mitos que sanan el alma”, “Un día como hoy” y “Amor por ti”.

Bajo el programa de circulación de GAM, nueve de estas obras del ciclo se presentarán en otras salas capitalinas, como Matucana 100, Mori Bellavista, Mori Parque Arauco, Teatro del Puente, Teatro Finis Terrae, Teatro La Memoria, Teatro Nacional Chileno y Teatro UC.

UN NUEVO CONTEXTO PARA ESTRENOS

Como Producción GAM, se estrenará en Chile el montaje escocés Colectivo total e inmediato de una inminente salvación terrestre (Total Immediate Collective Imminent Terrestrial Salvation). La obra del director Tim Crouch, llegará a Chile con el apoyo de British Council y dirigida por Jesús Urqueta. Cuenta la historia de un hombre que lidera un culto mesiánico y que manipula a un grupo de personas para hacerles creer en algo que no es cierto. Ellos piensan que algo cambiará el mundo y se juntan a esperar que ocurra el evento. En escena, el público y los actores van dando vuelta juntos las páginas de un libro ilustrado, porque la historia se irá contando en conjunto. Esta es la nueva obra de Crouch, escritor y director que rechaza las convenciones teatrales para construir obras deslumbrantes.

Las coproducciones incluirán El nudo, escrita por Isidora Stevenson y Bosco Cayo con la dirección de Aliocha De la Sotta. La obra aborda la llegada del movimiento feminista a un liceo sureño que revoluciona la comunidad educativa. En medio de esta revuelta, un grupo de ex-alumnas revelarán un antiguo abuso y buscarán en el feminismo la justicia que nunca llegó.

En conjunto con Teatro la Peste de Valparaíso, se estrenará 4S, un ejercicio de memoria, dirigido por Danilo Llanos, que revisa el proyecto de la Unidad Popular. Será un debate entre cuatro abuelos; dos adherentes al gobierno de Allende y otros dos que rechazaron ese proceso político, que se reúnen junto a sus nietos adolescentes para responder y re entender lo que no pudo ser.

También se remontará La Anarquista, obra del dramaturgo estadounidense David Mamet con Claudia di Girólamo dirigiendo a Paulina García y Coca Guazzini. Una historia real de una mujer condenada por asesinato y que se convierte al cristianismo en prisión.

GAM hará también una retrospectiva del dramaturgo y director teatral franco-uruguayo Sergio Blanco. Sus obras han sido representadas y galardonadas en diferentes países americanos y europeos y es el máximo exponente del género de autoficción en el teatro.

Se presentarán Ostia, montaje internacional (Argentina/Francia), protagonizado por el propio escritor junto a su hermana; Tráfico (Colombia), un monólogo sobre un joven prostituto que entra en el mundo de los sicarios, y La ira de Narciso (Chile), una intriga policial donde un escritor se enreda con un joven esloveno en medio de un crimen.

Dos elogiadas obras que vuelven a la cartelera luego de su paso por Santiago a Mil. Se trata de Plata Quemada, adaptación teatral de la novela del argentino Ricardo Piglia del mismo nombre y escenificada por la compañía Teatrocinema. En este thriller policial con atmósfera de cine negro y estética de cómic, se coluden políticos, policías y maleantes para realizar un asalto, pero los criminales deciden traicionar a sus socios. Estrenada recientemente, volverá Palmeras Salvajes, que recrea la desgarradora novela de William Faulkner con Claudia Cabezas y Nicolás Zárate encarnando la pasión de dos amantes que van contra el mundo y abandonan todo por amor.

Programada originalmente con funciones desde el 25 de octubre de 2019, GAM reagendó el premiado monólogo argentino Pundonor para marzo próximo. La obra, un imperdible dirigido por Rafael Spegelburd y Andrea Garrote, pone en escena a una doctora en Sociología da una clase sobre el filósofo francés, Michel Foucault. Sin embargo, ella se siente inestable, paranoica, desesperada. Su agitado relato sufre continuas interrupciones, desvíos y momentos de profundo autoanálisis, que terminarán sacando a luz las zonas más oscuras de la sociedad.

CONVOCATORIA 2020

La convocatoria para ser parte de la programación 2020, recibió un total de 153 proyectos de teatro, performance, danza, circo y festivales. 37 de ellas se presentarán este año bajo ciertas líneas curatoriales: “Nos interesa abordar la mirada de la participación ciudadana como eje crítico social y de los temas que puedan tocarse sobre estas realidades. Este año parte importante de la programación tiene relación con temáticas contingentes”, comentó la directora de programación y audiencias, Pamela López y agregó: “Además tendremos el cruce con el tema de memoria, especialmente ahora que estamos prontos a cumplir 10 años como centro cultural. Este periodo estará marcado también por el cruce de lenguajes y nuevos formatos, que mezclan por ejemplo dramaturgia con pintura, danza con música, creaciones multimedia, incluso teatro sin actores”.

En la línea de crítica social , destacan Proyecto Criadas, estreno dirigido por Marcelo Alonso que toma como referencia la emblemática obras de Jean Genet, “Las criadas” para hacer una oscura alegoría sobre la violencia ligada a los abusos del Chile actual. Amparo Noguera, Héctor Morales y Guilherme Sepúlveda darán vida a los personajes en pugna social y que se mueven por la codicia.

El nuevo texto de Isidora Stevenson, Granada, llevará a Paula Zúñiga y a un gran elenco a tomarse las bibliotecas públicas del país para reescribir la historia de mujeres anuladas en los textos escolares. Alejandro Trejo encarnará a un hombre mutilado y sin cuerpo en Lo INNombrable, tercera producción de la compañía Teatro del Uno a partir de la novela de Samuel Beckett. Un tronco sin cuerpo y sin voz, recordará el tormento de ser homosexual durante la dictadura militar.

Marcelo Leonart y Nona Fernández vuelven a trabajar juntos en La casa de los monstruos, donde una pareja de sexualidad imprecisa tendrá la misión de educar a un matrimonio sobre un nuevo orden que empieza a nacer, con un nuevo lenguaje, revoluciones, asaltos y lleno de monstruos.

La memoria siempre ha sido una línea importante para GAM. Para 2020, se relevarán los 30 años del retorno de la democracia en Chile, reflexionando sobre nuevas ideas políticas de país, de construcción de utopías y de cuestionamientos al contexto actual del modelo.

Destacan Esa cosa, que trae al presente recuerdos y grietas producidas por la dictadura en Chile de quien ya no puede verbalizar su memoria. Con dramaturgia de Gabriela Aguilera y dirección de Alexei Vergara, la obra emplea registros, historias y fotografías de los propios actores para retratar generaciones que han sido afectadas por la sensación de ausencia que no se puede recuperar. En Recuerdo Chacabuco, Guillermo Orrego se subirá a escena para contar la historia de su detención en el campo de prisioneros en medio del desierto de Atacama. En La Casa, un grupo se infiltrará en un centro de eventos que fue hogar de menores de carabineros entre 1973 y 1990. Se presentará también He perdido, dirigida por Danilo Llanos. En la obra, una madre ligada a la izquierda chilena de antaño, se contrapone permanentemente a la mirada democrática de una hija. Y desde la región del Bíobío, Prometeo Nacional tomará el caso de Sebastián Acevedo Becerra, quien se inmoló frente a la catedral de Concepción en 1983, tras ver a dos de sus hijos secuestrados por la CNI. Y finalmente, las artes circenses también tocan la memoria con Circo océano, obra basada en hechos históricos, que lleva a escena la matanza de más de 3.000 obreros y sus familias ocurrido en la escuela Santa María Iquique en 1907.

GAM siempre ha apostado por lenguajes contemporáneos, y este año habrá especial atención a nuevos formatos escénicos. Opuesta en Escena será una creación multimedia destinada a subrayar los diversos tipos de voz que coexisten en la dramaturgia contemporánea. Una instalación teatral y performance audiovisual de Alejandro Moreno que establece en escena un dialogo en vivo y musicalizado con el autor cubano Severo Sarduy.

En Cabaret Travesía Travesti, se vivirá una experiencia escénica multimodal, que utiliza teatro, danza, música, performance, iluminación y diseño. Una obra performática y política, que toca temas como los asesinatos a travestis en Latinoamérica y también la opresión de clase, raza, y las relaciones de género. Daughter presentará a 14 mujeres, 14 mesas y 14 instalaciones que detonan relatos autobiográficos de las performers en forma simultánea. El público pasará a ser parte de la obra, al activar la instalación y el relato de la artista al sentarse en la silla vacía. Por su parte Cosmic Microwave será una performance audiovisual interactiva sobre la creación del universo y una de las teorías más concluyentes de su origen y expansión. Asimismo La Falta, dirigida por Claudia Yolín, tendrá completa ausencia del cuerpo humano sobre el escenario y será el universo lumínico el protagonista.

Las obras de teatro familiar incluirán este año la última creación de la Compañía Aranwa: Cyclo, un montaje para la primera infancia que hace tributo a la naturaleza, a la vida, a la fertilidad y a la muerte, bajo una estética y sonoridad Latinoamericana. Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo de Rokha vuelven a su infancia en Niños poetas de Florencia Martínez. Retornará a escena, desde la región de La Araucanía, Ningún Pájaro canta por cantar de la compañía Ñeque Teatral con la historia del Hombre Pájaro mapuche y que aborda el rescate del bosque nativo, la valoración de la cultura mapuche y el equilibrio ecológico. Y también habrá dos montajes musicales para la familia: Concierto de colores y La Banda Caleuche. En la primera, guaguas y niños podrán conocer los elementos de la naturaleza: agua, fuego, tierra y aire con música, teatro y pintura. Y La Banda Caleuche y las Hadas Cósmicas presentarán un concierto que mezcla danza, relatos, visuales y escenas teatrales en torno a canciones que rescatan personajes como El Trauco, La Pincoya y Los Organilleros.

Otras obras que verán la luz en GAM este año serán Final de Partida dirigida por Francisco Martínez. En un refugio sobreviven después del fin del mundo un ciego parapléjico, sus padres sin piernas y alguien que no puede sentarse. Uno de ellos querrá abandonar el lugar para buscar otra vida. En País sin Palabras, Luis Ureta unirá teatro y música para reflexionar sobre la guerra como expresión de violencia humana en base a la dramaturgia de la alemana Dea Loher. Todos queremos ser Rugbistxs de Juan Pablo Troncoso, cuestionará esta práctica deportiva exclusiva de grupos dominantes en Chile y que los deja en una posición de dominio social y de género.

DANZA EN SALAS Y PLAZAS

Serán una decena de obras de danza contemporánea que se ofrecerán a lo largo del año. Los intérpretes de Plataforma MONO, dirigidos por Carolina Bravo, estrenarán Hiroshima, una obra que plantea una metáfora de caos y de catástrofe, y la urgencia de lograr un desenfreno del control social. Para celebrar los 25 años de la Compañía Danza en Cruz, el director y coreógrafo Pablo Zamorano presentará Indio Pavez. Un montaje con música en vivo basada en la vida y obra del cantante nacional Héctor Pavez, uno de los artistas más destacados de la Nueva Canción Chilena.

El estreno de Üñümche: El retorno de los hombres pájaro será el cierre de la trilogía creativa “Cuerpo y memoria mapuche: poéticas de un cuerpo en resistencia”, liderada por el bailarín y coreógrafo mapuche Ricardo Curaqueo Curiche. Este proyecto reúne a los elencos de sus obras Malen (2017) y Weichafe (2019) para indagar en la mítica figura del poeta y cultor mapuche Lorenzo Aillapán (80 años), conocido por ser el último “üñümche” u Hombre Pájaro.

Los niños también podrán disfrutar de la danza con la última obra de la compañía Manada, dirigida por Francisco Medina. Se trata de Maestro Chasquilla, obra que incluye canto, tap, ballet, humor y mapping, para contar las peripecias de un creativo hombre del barrio, que intentará arreglar la vieja lavadora de una bailarina. Dentro de la temporada, la misma compañía remontará Luciérnagas, donde guaguas y niños podrán ver cómo éstas bailan de noche y cómo se iluminan cuando están enamoradas.

Las plazas de GAM también se llenarán de danza con dos montajes ciudadanos y callejeros. En Las danzas del futuro la improvisación propiciará un encuentro sensible entre los cuerpos de quince intérpretes. Dirigidos por Francisco Bagnara, la experiencia estrecha vínculos en la relación danza-ciudadanía en una experiencia interactiva, que invita a los transeúntes a hacerse parte de la coreografía. De la mano de Jenniffer Alegría, La calle es libre provocará al público a través del lenguaje del voguing. A través de este estilo de danza urbana de movimientos femeninos y exacerbados, se instalará el tema político y social del “tercer género”, su libertad de expresión y su igualdad en la sociedad.

Importantes remontajes se presentarán en GAM por primera vez. Desde Valparaíso llegará 50 años, de viaje por la cresta del mundo de Enrique Saldes. Estrenada el 2018, la obra recurre al universo musical, social y político del grupo Congreso para trasladar al espectador por un imaginario de 40 años de historia chilena. También del 2018 aterrizará Ni por Mar ni por tierra de Ítalo Tai. Una obra de danza basada en el libro del polémico escritor Miguel Serrano, que apela a los sentidos y al paisaje chileno mediante el camino de los sueños y la voz de la actriz Tamara Acosta.

Siete poemas inéditos de poetas chilenos contemporáneos adaptados a una coreografía es lo que se podrá ver en Trasunto #1. Dirigidos por María Siebald, la obra incluye la narración en off de cada poema por su autor y la interpretación en solo de cada bailarín integrando la lengua de señas. En Resonar 2.0, la danza se entreteje con los sonidos. Dirigidos por Francisca Morand y Camilo Rossel, los intérpretes resignifican lo que entendemos por “resonar”. Verbo que es un movimiento producido por un cuerpo y que a su vez mueve a otro, pero que también puede significar sentirse a sí mismo a través del otro.

Como cada año, habrá además importantes festivales en GAM, como Santiago a Mil, Femcine, Santiago Off, Chilemonos, Famfest, Cine Lebu, entre otros. Especialmente relevantes serán Mestiza Chile (Encuentro internacional de mujeres en las artes escénicas contemporáneas) y Festival MAE (Mes de las Artes Escénicas para la Infancia y Juventud).

DE MÚSICA, ARTE Y MÁS

Asimismo la música popular tendrá importantes espacios durante todo el año en la Sala A1 con una serie de conciertos de artistas emergentes y consagrados, sellos, lanzamientos y grabación de discos. Con diversos géneros, como el rock experimental, música infantil, indie, latin jazz, balada popular, rock alternativo, hip hop, afrojazz, soul y punk rock feminista, se presentarán entre otros Martina Lluvias, Sin Lencería, Lorena Erpel, Novedades Matutinas, Equilibrio, Mousso, Banda Porota, Concierto Los Patapelá, La fuerza Paz Court, Da Gota, Banda La Maleta en concierto, Círculo Polar, Juanita de la O, MC Repac y Versos de Rokha.

En Artes visuales, habrá exposiciones de pintura, fotografía, instalaciones y mucho más. Se inaugurará Una nueva era para la ruta de la seda, muestra de la Fundación José Venturelli junto a la Embajada de la República Popular China que se exhibiría en noviembre de 2019 en GAM. La exposición se compone de 24 pinturas al óleo del artista chino Feng Shaoxie y 36 obras gráficas y pinturas del chileno José Venturelli. Además se presentará El jumper escolar, una exposición del Colectivo Malvestidas para relevar la presencia femenina en la educación chilena, indagar en los orígenes de esta prenda de vestir y su relación con roles de clase y género. A propósito del cumpleaños número 10 de GAM, se realizará una importante muestra titulada Utopías, distopía, ucronía. La exposición indaga las relaciones e hitos sobre los símbolos y significados que ha adquirido el GAM y su edificio desde su creación hasta la actualidad. Será una muestra de arte contemporáneo con técnicas mixtas que llevarán a cabo distintos artistas chilenos.

Asimismo, habrá como cada año una serie de actividades de celebración del Día de circo, del teatro, de la danza, del libro, además de ferias, seminarios y cientos de actividades gratuitas. Una novedad será la instalación de un nuevo espacio gastronómico. Se llamará “El bajo”, restaurant reutilizable de cocina nacional de los mismos dueños de La Jardín.